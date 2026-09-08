Посланці Трампа привезли Україні з Москви гірші умови миру - нардеп

Нардепка Анна Скороход заявила, що посланці Трампа привезли до Києва нові умови миру, які передбачають додаткові вимоги до України.

https://glavred.net/war/poslancy-trampa-privezli-ukraine-iz-moskvy-hudshie-usloviya-mira-nardep-10794893.html Посилання скопійоване

Зустріч Віткоффа, Кушнера і Зеленського / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Що сказала Скороход:

Посланці Трампа Віткофф і Кушнер привезли до Києва гірші умови миру

Нові вимоги нібито передбачають зміни до Конституції

Також РФ вимагає визнання територій

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер після візиту до Москви привезли до Києва нові умови мирного врегулювання війни. Вони виявилися гіршими за попередні. Про це заявила народна депутатка Анна Скороход в інтерв'ю на каналі "Дикий LIVE".

За її словами, нові пропозиції складно назвати "проривом", оскільки вони містять додаткові вимоги до України.

відео дня

"Це був не те, що не прорив, вони приїхали з ще гіршими умовами, ніж ми мали до. Умови гірші привезли: якщо раніше не вимагалося змін до Конституції та визнання територій, то зараз цього потребують", - заявила нардепка.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Скороход додала, що існує ще низка нюансів, які вона не хоче публічно розголошувати, оскільки отримала цю інформацію неофіційно. При цьому Скороход не уточнила, про які саме зміни до Конституції та які території йдеться у запропонованих умовах.

Яке значення для України мають переговори - думка експерта

На думку експерта Олександра Коваленка, нинішні переговори мають значення не лише для України, оскільки Вашингтон побоюється можливого розширення війни на територію країн ЄС і НАТО.

"Усвідомлення того, що Росія налаштована на війну в довгостроковій перспективі та з виходом на новий театр бойових дій – країни ЄС/НАТО, як ніщо інше, стало причиною появи американської делегації в Україні", - вважає він.

Коваленко припускає, що для України це може створити додаткові дипломатичні можливості. За його словами, американська сторона після контактів із Москвою могла залишитися незадоволеною почутим, а подальші зустрічі за участю європейських партнерів можуть посилити позиції Києва.

Переговори з посланцями Трампа - новини за темою

як раніше повідомляв Главред, Джаред Кушнер заявив, що завершення війни в Україні до зими не гарантоване. На пресконференції в Києві вінпідкреслив готовність команди працювати над повернення до тристороннього формату переговорі як одного з варіантів.

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила, що робота над переговорним процесом розглядається ширше за просту паузу у бойових діях. Трамп має намір сформувати цілісний мирний пакет як основу для тривалого врегулювання війни.

Російський диктатор Володимир Путін зберігає максималістські умови і не демонструє готовності до суттєвих поступок у переговорах. За повідомленнями джерел, Москва наполягає на вимозі залишити низку районів Донбасу, зокрема частини Донецької та Луганської областей, як одній із центральних умов.

Читайте також:

Про персону: Анна Скороход Анна Скороход - народна депутатка України IX скликання, обрана у 2019 році в окрузі №93 на Київщині. Була членкинею фракції "Слуга народу", з 2020 року входить до депутатської групи "За майбутнє".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред