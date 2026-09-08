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Потужні пожежі у місцях "прильотів": деталі удару РФ по Київщині

Олексій Тесля
8 вересня 2026, 00:45
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Внаслідок ударів з боку РФ на промислових підприємствах виникли пожежі.
Знімок екрана
Росія завдала удару по Київській області / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне:

  • В результаті російської атаки пошкоджено будинок, підприємство та склади
  • Виникли пожежі на підприємствах, знищено сім вантажних автомобілів

У Броварському та Бориспільському районах Київської області внаслідок російської атаки 7 вересня пошкоджено будинок, підприємство та склад.

Про це повідомляє у Telegram Київська обласна військова адміністрація.

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Зазначається, що в Броварському районі пошкоджено приватний будинок та легковий автомобіль.

Крім того, у Бориспільському районі пошкодження отримали складське приміщення та підприємство.

Інформації про постраждалих не надходило. На місцях працюють оперативні служби.

За інформацією ДСНС, у Бориспільському районі виникли пожежі на промислових підприємствах. На одному з об’єктів знищено сім вантажних автомобілів.

Також двічі було атаковано будівлю одного з логістичних комплексів.

За уточненими даними, ЗС РФ також атакували Фастівський район Київської області.

Знімок екрана
/ ДСНС

Як обстріли можуть вплинути на електропостачання

Удари по енергооб’єктах можуть спричинити перебої зі світлом навіть у разі пошкодження кількох об’єктів. Експерт Геннадій Рябцев пояснив, що вихід з ладу підстанцій та ліній електропередачі змушує перерозподіляти навантаження на решту ділянок мережі, підвищуючи ризик перевантажень.

Щоб уникнути серйозних аварій, оператори можуть тимчасово обмежувати споживання електроенергії. Це допомагає знизити навантаження та не допустити ланцюгової реакції, яка може призвести до масштабних відключень.

Потужні пожежі у місцях 'прильотів': деталі удару РФ по Київщині
/ Главред

Удари РФ по Україні - новини за темою

Країна-агресор РФ готується до нових масованих ударів по Україні. Цього разу ціллю атак можуть стати об’єкти водопостачання, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в держструктурах. Основною ціллю ударів можуть стати об’єкти системи водозабору.

Як раніше повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань і травмування місцевих мешканців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Харків. У результаті удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Про джерело: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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