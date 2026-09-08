РФ атакувала Україну сотнями цілей: Зеленський назвав головну проблему

Для атаки Росія використала балістику, крилаті та протикорабельні ракети й реактивні "Шахеди".

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Реакція Зеленського на удар по Україні / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головне із заяви Зеленського:

Внаслідок атаки двоє загиблих і десять поранених у Києві та області

ДСНС вдалося врятувати 13 людей

Сили ППО знешкодили 175 повітряних цілей

Двоє людей загинули і щонайменше десять отримали поранення внаслідок нічного комбінованого удару країни-агресора Росії по Києву та Київській області, ще 13 осіб врятували підрозділи ДСНС. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що у столиці зафіксовані значні пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури, а в області ворог поцілив по об'єктах критичної інфраструктури.

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"Складна була атака, яку росіяни намагались умисно прорахувати для якомога більшої шкоди життю: балістика, крилаті та протикорабельні ракети, реактивні шахеди", - йдеться у повідмленні.

За його словами, роботи над ліквідацією наслідків тривають із ночі у столиці, області та низці інших регіонів. Медичну допомогу надають усім постраждалим.

"Тринадцять людей працівникам ДСНС вдалося врятувати. На жаль, двоє загинули. Мої співчуття рідним і близьким", - зазначив Зеленський.

Які регіони потрапили під удар РФ

Президент підкреслив, що географія обстрілів вийшла далеко за межі столичного регіону. На Одещині під удар потрапив звичайний ринок, у Харкові двоє людей отримали поранення, там же пошкоджено багатоквартирний будинок.

Уранці ворог атакував тепловоз потяга Київ-Суми на залізничній станції на Сумщині - постраждалих немає, евакуація людей продовжується. Удари також зафіксовані по Запоріжжю та Дніпровщині.

Зеленський додав, що загалом українські воїни збили 175 повітряних цілей, однак нейтралізувати всі не вдалося. Ефективність протиповітряної оборони суттєво різниться залежно від типу засобів ураження.

"Попри дуже хороші результати по крилатих ракетах, особливо непросто з балістикою, і щодня доводимо партнерам цю нашу потребу в перехоплювачах", - наголосив президент.

Він розповів, що цю тему вже обговорювали з американською та європейською сторонами, а нові зустрічі - зокрема з представниками держав і компаній, які можуть допомогти з постачаннями та з українською антибалістичною системою FREYJA - заплановані на сьогодні.

"Дякую всім партнерам, які допомогу Україні з ППО визначають як пріоритет. Це напряму означає зберігати життя людей", - підсумував глава держави.

FREYJA / Інфографіка: Главред

Масовані атаки можуть виявитися ще потужнішими

Військовий експерт Олег Жданов говорив, що після завершення паузи перші масові удари РФ по Україні можуть виявитися потужнішими, ніж попередні.

Він переконаний, що Росія відразу зосередить основні зусилля на енергетичній інфраструктурі. На його думку, подібні удари можуть активізуватися ближче до початку холодного сезону.

"Я думаю, що вони продовжать у тому ж дусі десь у середньому 7-10 днів масовані обстріли нашої території, насамперед столиці", - наголосив експерт.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 8 вересня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У результаті ударів пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, є постраждалі. Зокрема, у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа в складських приміщеннях.

Також під удар потрапила Київська область. У Броварському районі пошкоджено три приватні домоволодіння та автомобіль. У Бориспільському - складське приміщення, підприємство та сім вантажних автомобілів. У Фастівському районі пошкоджено три приватні домоволодіння. В Обухівському - приватний будинок.

Крім того, російська окупаційна армія завдала удару по ринку в передмісті Одеси. За даними ЗМІ, йдеться про промислово-товарний ринок "7 кілометр". Це один із найбільших ринків у Східній Європі.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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