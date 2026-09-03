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Путін заявив про можливість завершити війну з Україною та назвав умову

Анна Ярославська
3 вересня 2026, 11:56
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За словами Путіна, домовитися між собою мають саме Росія та Україна, а інші країни можуть лише допомогти.
Путін, переговори між РФ та Україною
Путін виступив із заявою щодо переговорів між РФ та Україною / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Головне із заяв Путіна:

  • Врегулювати конфлікт повинні Росія та Україна
  • Мовчання Заходу щодо дій Києва Путін назвав "тероризмом"
  • Контакти з адміністрацією Трампа тривають

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін на Східному економічному форумі у Владивостоці заявив, що врегулювати війну повинні насамперед самі сторони конфлікту - Москва та Київ, а роль інших держав зводиться до сприяння цьому процесу.

При цьому він звинуватив західних союзників України у фактичній співучасті в "міжнародному тероризмі". Крім того, російський диктатор повідомив про готовність Росії до повномасштабного відновлення відносин із США.

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Що Путін сказав про війну з Україною

Російський диктатор окреслив свою позицію щодо формату мирних переговорів. Він зазначив, що інтерес до вирішення протистояння виявляють багато світових гравців, зокрема Китай, однак остаточне рішення, за його словами, залишається за безпосередніми учасниками бойових дій, передає російське пропагандистське видання ТАСС.

"Домовитися між собою повинні, насамперед, Росія й Україна, а всі інші країни готові підтримати й допомогти, і не тільки Сполучені Штати, а й країни, присутні тут. Чи є шанси? На мій погляд, так, вони є", - заявив Путін.

Окремо він згадав позицію китайського керівництва, підкресливши регулярність контактів з цього приводу. За його словами, голова КНР Сі Цзіньпін під час кожної особистої зустрічі порушує питання українського врегулювання та виступає за його вирішення мирними засобами.

"І уявіть собі, Сі Цзіньпін, коли ми з ним зустрічаємося, теж постійно порушує це питання. Але все-таки, зрештою й насамперед, цю проблему мають вирішити країни, залучені до конфлікту, - це Росія та Україна", - додав Путін.

Звинувачення на адресу Заходу

Від теми переговорного процесу Путін перейшов до більш жорсткої риторики на адресу західних партнерів Києва.

"Захоплення цивільних суден, удари по них, а також погрози атак на цивільні повітряні судна" - це, за визначенням Путіна, прояв державного тероризму.

Далі він розширив звинувачення, поширивши його не лише на виконавців, а й на країни, які, на його думку, покривають подібні дії мовчанкою. Це формулювання він адресував безпосередньо західним союзникам української сторони.

На думку Путіна, "західні союзники України стають співучасниками міжнародного тероризму, замовчуючи дії Києва".

Про відносини Росії зі США

Путін розповів про стан діалогу між Москвою та Вашингтоном. За його словами, канали комунікації з американською адміністрацією продовжують функціонувати, а офіційний настрій він оцінив як конструктивний.

"РФ виступає за повноцінне відновлення відносин із США", - зазначив Путін.

Глава РФ згадав і про неформальні контакти. За його словами, у Росії "багато друзів у США", і один із них - Стівен Сігал, "найкращий посланець миру".

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, США запропонували Росії 28-пунктний мирний план президента Дональда Трампа для завершення війни проти України.

Наприкінці серпня глава Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що делегації України та країни-агресора Росії можуть відновити переговори у вересні.

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі немає інформації про конкретні плани та терміни проведення нового раунду переговорів між Україною та Росією у вересні.

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров озвучив на Східному економічному форумі черговий ультиматум щодо завершення війни Росії проти України та звинуватив країни Заходу в тому, що вони нібито не хочуть завершення конфлікту. За його словами, Москва "дала б згоду на відродження нацизму, якби погодилася на пропозицію щодо замороження війни в Україні та збереження влади в Києві".

Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що Росія нібито погоджується на мирні переговори лише за умови "надійного мирного плану" та гарантій, що Україна ніколи не стане "антиросією" та "тираном для Заходу". Вона наголосила, що Кремль не має наміру переглядати свої вимоги.

Путін ухвалив важливе рішення щодо війни в Україні

Як пише The Economist з посиланням на джерела, Путін після кількох тижнів вагань схилився до сценарію ескалації війни.

Один із давніх соратників російського диктатора припускає, що поштовхом до цього став візит директора ЦРУ Джона Реткліффа, який у Москві був розцінений як прояв нерішучості Вашингтона.

"Ніхто не може знати, що коїться в голові Путіна. Але причини ескалації війни, як і саме рішення про вторгнення, мають внутрішній характер. Його головною метою завжди було збереження власної влади і, зрештою, свого життя", - йдеться в статті.

За межами України країна-агресор Росія, найімовірніше, посилить гібридні операції та диверсії проти партнерів Києва, а також націлюватиметься на маршрути поставок із Європи.

Західні спецслужби не виключають атак на європейські підприємства, що виробляють матеріали для потреб української армії.

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Про джерело: The Economist

The Economist - впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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