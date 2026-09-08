Балістичний удар РФ по Києву: є загиблі, поранені та руйнування у п’яти районах

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- Нічний ракетний обстріл Києва призвів до жертв і поранених
- Пошкодження зафіксовано одразу в п’яти районах міста
- Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється
У ніч на 8 вересня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У результаті ударів пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, є постраждалі.
Станом на 08:07 відомо, що у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків, сталася пожежа в складських приміщеннях.
У Подільському пошкоджена будівля. Обійшлося Без пожежі. Екстрені служби прямують на місця.
О 07:48 мер Києва Клічко повідомив, що внаслідок російської атаки на столицю в ніч на 8 вересня, за даними медиків, загинули двоє людей. Постраждали 10 мешканців міста. 5 поранених госпіталізували, двоє з них - у тяжкому стані.
У Голосіївському районі зафіксовані падіння уламків на кількох локаціях. Сталися пожежі у складських приміщеннях та на території приватної школи. Також уламки впали на житловий будинок, де люди були заблоковані у квартирах, та на недобудований 26-поверховий будинок. Без пожежі.
У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків пошкоджені та загорілися складські приміщення. Також сталося загоряння гаража біля приватного будинку та пошкоджений автомобіль.
У Подільському районі уламки впали на кількох локаціях нежитлової забудови. Сталися пожежі складських приміщень.
У Солом’янському районі внаслідок падіння уламків сталися пожежі в нежитловому приміщенні, а також у триповерховому та п’ятиповерховому житлових будинках.
"На місцях працюють екстрені та служби та комунальники. Інформація про постраждалих і наслідки атаки уточнюється. Тривога в столиці триває. Перебувайте в безпечних місцях", - додав Кличко.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив о 05:34, що відомо про шістьох постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. Трьох поранених медики госпіталізували. Трьом - надали допомогу амбулаторно.
"У Голосіївському районі сталася пожежа на території навчального закладу. Також попередньо заблоковані люди в житловому будинку. У Подільському та Дарницькому районах сталися загоряння на нежитлових територіях", - написав мер о 04:26.
За даними Київської міської військової адміністрації, у Подільському районі сталося загоряння гаражів та автомобілів, а також складського приміщення.
У Соломенському районі внаслідок ворожої атаки сталося загоряння складського приміщення. Також зафіксовано падіння уламків на 5-поверховий житловий будинок. Крім того, в іншому місці пошкоджено 3-поверховий житловий будинок.
У Дарницькому районі пошкоджено автомобіль внаслідок падіння уламків.
Станом на 06:30 відомо про сім постраждалих у Києві. Двоє людей загинули внаслідок ворожого нападу, повідомили в КМВА.
За даними ДСНС, внаслідок ворожої атаки постраждали, за попередніми даними, шестеро людей, ще 13 вдалося врятувати.
Руйнування та пожежі сталися щонайменше в п’яти районах міста.
Голосіївський район: внаслідок влучання в 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху сталося руйнування конструкцій без подальшого горіння.
За іншою адресою сталася пожежа в гаражі з поширенням на розташовану поруч нежитлову будівлю та бізнес-центр. Під час розвідки рятувальники врятували одного постраждалого.
Крім того, з однієї з квартир 16-поверхового житлового будинку рятувальники вивели на свіже повітря двох осіб, яких заблокувало в приміщенні через пошкодження від вибухової хвилі.
Солом'янський район: у житловому п'ятиповерховому будинку також були заблоковані люди. Врятовано 10 осіб, 1 особу госпіталізовано до прибуття підрозділів ДСНС.
Дарницький район: горів гараж на території приватного будинку. Пожежу було ліквідовано на площі 15 кв. м.
Подільський район: повідомляється про пожежу в складській будівлі, а також про загоряння автомобілів і гаражних боксів внаслідок обстрілу.
Дніпровський район: пожежники ліквідують пожежу в гаражах.
Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється, роботи тривають.
Атаки РФ на Україну - новини
Як писав Главред, вночі 5 вересня росіяни завдали удару по промисловому підприємству в Каменському на Дніпропетровщині. В результаті атаки на Каменське загинули четверо людей, ще п’ятеро отримали поранення.
4 вересня та в ніч на 5 вересня російські війська неодноразово атакували безпілотниками один із торгових центрів міста Миколаєва. В результаті влучань пошкоджено торгові зали та виникли пожежі. Двоє людей постраждали: 72-річний чоловік і 17-річна дівчина.
У ніч на 5 вересня країна-агресор Росія масовано атакувала Київську область. В результаті удару постраждали 2 людини.
Рятувальники зазначають, що в Бучанському районі виникла пожежа у складському приміщенні. Під час ліквідації пожежі ворог завдав повторного удару по розташованій поруч складській будівлі.
У Борисполі внаслідок влучання виникла пожежа та частково зруйновано 9-поверховий житловий будинок. Горіла покрівля, зруйновано конструкції 9-го поверху.
У ГУР попередили про нову хвилю ударів РФ
Росія готує на осінь і зиму серію комбінованих ударів по українській енергетиці та теплових станціях - із застосуванням балістичних ракет, крилатих ракет, реактивних "Шахедів" та нових баражуючих боєприпасів. Про це заявив начальник ГУР Олег Іващенко в інтерв’ю "Укрінформу".
За його словами, розвідка вже має дані щодо переліку об’єктів, типу озброєння та приблизних термінів атак.
"Я не можу вас порадувати і не можу вводити людей в оману. Як керівник розвідки маю говорити об’єктивно. Люди мають це розуміти, а наша країна - готуватися до цього", - наголосив він.
Начальник ГУР наголосив, що пріоритети ворога зосереджені на скороченні військового потенціалу та ударних можливостей України. Зокрема, РФ завдає ударів по місцях зберігання боєприпасів і намагається знищити оборонне виробництво.
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Про джерело: ДСНС
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