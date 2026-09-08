Балістичний удар РФ по Києву: є загиблі, поранені та руйнування у п’яти районах

Станом на 06:30 відомо про сім постраждалих у Києві. Двоє людей загинули внаслідок ворожої атаки.

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Наслідки нападу РФ на Київ 8 вересня 2026 року / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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Нічний ракетний обстріл Києва призвів до жертв і поранених

Пошкодження зафіксовано одразу в п’яти районах міста

Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється

У ніч на 8 вересня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У результаті ударів пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, є постраждалі.

Станом на 08:07 відомо, що у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків, сталася пожежа в складських приміщеннях.

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У Подільському пошкоджена будівля. Обійшлося Без пожежі. Екстрені служби прямують на місця.

О 07:48 мер Києва Клічко повідомив, що внаслідок російської атаки на столицю в ніч на 8 вересня, за даними медиків, загинули двоє людей. Постраждали 10 мешканців міста. 5 поранених госпіталізували, двоє з них - у тяжкому стані.

У Голосіївському районі зафіксовані падіння уламків на кількох локаціях. Сталися пожежі у складських приміщеннях та на території приватної школи. Також уламки впали на житловий будинок, де люди були заблоковані у квартирах, та на недобудований 26-поверховий будинок. Без пожежі.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків пошкоджені та загорілися складські приміщення. Також сталося загоряння гаража біля приватного будинку та пошкоджений автомобіль.

У Подільському районі уламки впали на кількох локаціях нежитлової забудови. Сталися пожежі складських приміщень.

У Солом’янському районі внаслідок падіння уламків сталися пожежі в нежитловому приміщенні, а також у триповерховому та п’ятиповерховому житлових будинках.

"На місцях працюють екстрені та служби та комунальники. Інформація про постраждалих і наслідки атаки уточнюється. Тривога в столиці триває. Перебувайте в безпечних місцях", - додав Кличко.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив о 05:34, що відомо про шістьох постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. Трьох поранених медики госпіталізували. Трьом - надали допомогу амбулаторно.

"У Голосіївському районі сталася пожежа на території навчального закладу. Також попередньо заблоковані люди в житловому будинку. У Подільському та Дарницькому районах сталися загоряння на нежитлових територіях", - написав мер о 04:26.

За даними Київської міської військової адміністрації, у Подільському районі сталося загоряння гаражів та автомобілів, а також складського приміщення.

У Соломенському районі внаслідок ворожої атаки сталося загоряння складського приміщення. Також зафіксовано падіння уламків на 5-поверховий житловий будинок. Крім того, в іншому місці пошкоджено 3-поверховий житловий будинок.

У Дарницькому районі пошкоджено автомобіль внаслідок падіння уламків.

Станом на 06:30 відомо про сім постраждалих у Києві. Двоє людей загинули внаслідок ворожого нападу, повідомили в КМВА.

За даними ДСНС, внаслідок ворожої атаки постраждали, за попередніми даними, шестеро людей, ще 13 вдалося врятувати.

Руйнування та пожежі сталися щонайменше в п’яти районах міста.

Голосіївський район: внаслідок влучання в 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху сталося руйнування конструкцій без подальшого горіння.

За іншою адресою сталася пожежа в гаражі з поширенням на розташовану поруч нежитлову будівлю та бізнес-центр. Під час розвідки рятувальники врятували одного постраждалого.

Крім того, з однієї з квартир 16-поверхового житлового будинку рятувальники вивели на свіже повітря двох осіб, яких заблокувало в приміщенні через пошкодження від вибухової хвилі.

Солом'янський район: у житловому п'ятиповерховому будинку також були заблоковані люди. Врятовано 10 осіб, 1 особу госпіталізовано до прибуття підрозділів ДСНС.

Дарницький район: горів гараж на території приватного будинку. Пожежу було ліквідовано на площі 15 кв. м.

Подільський район: повідомляється про пожежу в складській будівлі, а також про загоряння автомобілів і гаражних боксів внаслідок обстрілу.

Дніпровський район: пожежники ліквідують пожежу в гаражах.

Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється, роботи тривають.

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, вночі 5 вересня росіяни завдали удару по промисловому підприємству в Каменському на Дніпропетровщині. В результаті атаки на Каменське загинули четверо людей, ще п’ятеро отримали поранення.

4 вересня та в ніч на 5 вересня російські війська неодноразово атакували безпілотниками один із торгових центрів міста Миколаєва. В результаті влучань пошкоджено торгові зали та виникли пожежі. Двоє людей постраждали: 72-річний чоловік і 17-річна дівчина.

У ніч на 5 вересня країна-агресор Росія масовано атакувала Київську область. В результаті удару постраждали 2 людини.

Рятувальники зазначають, що в Бучанському районі виникла пожежа у складському приміщенні. Під час ліквідації пожежі ворог завдав повторного удару по розташованій поруч складській будівлі.

У Борисполі внаслідок влучання виникла пожежа та частково зруйновано 9-поверховий житловий будинок. Горіла покрівля, зруйновано конструкції 9-го поверху.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

У ГУР попередили про нову хвилю ударів РФ

Росія готує на осінь і зиму серію комбінованих ударів по українській енергетиці та теплових станціях - із застосуванням балістичних ракет, крилатих ракет, реактивних "Шахедів" та нових баражуючих боєприпасів. Про це заявив начальник ГУР Олег Іващенко в інтерв’ю "Укрінформу".

За його словами, розвідка вже має дані щодо переліку об’єктів, типу озброєння та приблизних термінів атак.

"Я не можу вас порадувати і не можу вводити людей в оману. Як керівник розвідки маю говорити об’єктивно. Люди мають це розуміти, а наша країна - готуватися до цього", - наголосив він.

Начальник ГУР наголосив, що пріоритети ворога зосереджені на скороченні військового потенціалу та ударних можливостей України. Зокрема, РФ завдає ударів по місцях зберігання боєприпасів і намагається знищити оборонне виробництво.

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Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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