Зеленський заявив про 'дуже непогані' мирні ідеї та анонсував зустріч з Трампом

Президент окреслив межі компромісів, на які Україна готова піти заради миру.

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Володимир Путін, посланці Трампа в Києві, Володимир Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Ключові тези Зеленського:

Зустріч з Трампом може відбутися у 20-х числах вересня

Київ готовий до компромісів із РФ щодо продовольства та енергетики

Ідеї щодо миру є "дуже непоганими"

Президент України Володимир Зеленський розраховує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у 20-х числах вересня. Однією з головних тем має стати отримання Україною ракет для перехоплення балістичних цілей. Про це глава держави повідомив журналістам "Новини.Live" у форматі аудіоповідомлень.

За словами Зеленського, американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер уже отримали детальну інформацію про потреби України в антибалістичних ракетах та терміни їхнього постачання. Питання так званого "зимового пакета" ППО президент планує обговорити особисто з Трампом.

відео дня

Зеленський зазначив, що під час останньої атаки українська ППО знищила близько 90% із майже 180 повітряних цілей, зокрема понад 30 крилатих ракет. Водночас ефективність протидії балістиці була значно нижчою через нестачу необхідних засобів.

"Вони почули детально, що нам потрібно, на коли нам потрібно. Я розраховую на зустріч в 20-х числах (вересня - ред.) з президентом Трампом, для підняття цієї теми і, дай Бог, буде результат. Також ми рухаємось до, на мій погляд, трьохстороннього формату. Тут я не можу всі деталі розкривати", - сказав президент.

Чи піде Україна на компроміси

Водночас Зеленський заявив, що Україна готова шукати компроміси з Росією у питаннях продовольства та енергетики. За його словами, Київ уже погодився на значну кількість компромісних рішень, тому тепер очікує зустрічних кроків від Москви.

Президент наголосив, що домовленості у цих сферах важливі не лише для України та Росії, а й для таких країн, як Індія, ОАЕ, Саудівська Аравія та Єгипет.

Які мирні пропозиції привезли посланці Трампа

Окремо Зеленський розповів про нові пропозиції у "пакеті миру", які привіз Джаред Кушнер. Президент назвав їх "дуже непоганими", але зазначив, що поки невідомо, чи вдасться їх реалізувати та досягти результату.

"Дійсно, пару ідей було дуже непоганих, достойних. Чи вийде результат - я поки що не знаю", - заявив він.

Українська сторона має детально опрацювати ці ідеї та сформувати власну позицію. Зміст пропозицій Зеленський наразі розкривати відмовився, пояснивши, що Київ і Вашингтон домовилися спочатку їх опрацювати, а вже після цього представити суспільству.

Про що говорили у Москві

Зеленський розповів, що спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним могли обговорювати економічні домовленості. Зокрема, ймовірно, йшлося про співпрацю в енергетичній сфері.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

За словами Зеленського, він не знає всього змісту переговорів американських представників із Путіним. Водночас глава держави припустив, що значна увага могла бути приділена саме енергетиці.

"Ми повинні боротися проти будь-яких додаткових можливостей Росії фінансувати війну", - підкреслив він.

Яке значення для України мають переговори -думка експерта

На думку військового експерта Олександра Коваленка, нинішні переговори мають значення не лише для України. За його словами, Вашингтон побоюється можливого розширення війни на територію країн ЄС і НАТО.

"Усвідомлення того, що Росія налаштована на війну в довгостроковій перспективі та з виходом на новий театр бойових дій - країни ЄС/НАТО, як ніщо інше, стало причиною появи американської делегації в Україні", - вважає Коваленко.

Експерт припускає, що для України це може створити додаткові дипломатичні можливості. За його словами, після контактів із Москвою американська сторона могла залишитися незадоволеною почутим.

Коваленко також зазначає, що подальші переговори за участю європейських партнерів можуть посилити позиції Києва та створити додаткові можливості для України на дипломатичному напрямку.

Переговори з спецпредставниками Трампа - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, російський диктатор провів понад три години переговорів зі спецпредставниками США щодо врегулювання війни. Представники Кремля відзначили, що обговорювалися не лише питання війни, а й економічні проекти.

Президент Зеленський заявив про наявність нового плану США, який передбачає зниження ескалації взимку та відновлення переговорного процесу. Президент підкреслив, що американська ініціатива дає можливість використати вересень і жовтень для відновлення контактів.

Народна депутатка Анна Скороход повідомила, що посланці Трампа привезли до Києва нові пропозиції, які, за її словами, є менш вигідними для України. Вона стверджувала, що запропоновані умови містять додаткові вимоги.

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