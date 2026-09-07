Без втрат: Пугачова з сигарою показала рідкісну зустріч зі своїм другом

Коротко:
- Раймонд Паулс зустрівся з великою родиною на традиційній вечері
- Як виглядала Алла Пугачова
Російська естрадна співачка Алла Пугачова, яка не підтримує напад терориста Путіна на мирну Україну, поділилася в Instagram рідкісними кадрами щорічної сімейної зустрічі з легендарним композитором Раймондом Паулсом.
На знімку - великий обідній стіл, за яким зібралися одразу кілька поколінь родини: від старших родичів до підлітків і дітей, а також сам маестро.
"Обов’язкове побажання зустрітися наступного року без втрат. Нехай так і буде!" - написала Пугачова, уточнивши, що вечір минув під музику та спогади.
До речі, сама Алла Борисівна сиділа з довгою сигарою поруч із чоловіком Максимом Галкіним.
Раймонд Паулс зараз
Раймонду Паулсу цього року виповнилося 90 років - композитор, як і раніше, залишається однією з найвпізнаваніших постатей латвійської та радянської естради. У 2022 році в розмові з журналістами LRT він сказав: "Я проти всіх воєн!".
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Про особу: Алла Пугачова
Алла Пугачова - радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням внести її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.
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