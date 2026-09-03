Лавров висунув новий ультиматум щодо України: чого хоче Кремль в обмін на мир

Кремль відкидає ідею припинення війни.

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Глава МЗС РФ вимагає визнати "реалії на землі" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Читайте в матеріалі:

Які вимоги щодо миру озвучив глава МЗС РФ

Чому Кремль виступив проти замороження війни

У чому Лавров звинуватив Захід і керівництво України

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров озвучив черговий ультиматум щодо завершення війни Росії проти України та звинуватив країни Заходу в тому, що вони нібито не хочуть завершення конфлікту.

Виступаючи на Східному економічному форумі, глава МЗС РФ заявив, що Україна та Захід нібито не мають наміру припиняти війну.

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"Окрім того, що вони хочуть досягти за підсумками цього конфлікту, по-перше, вони прагнуть не врегулювати його, а заморозити, зберігаючи цю загрозу на наших кордонах", - заявив Лавров, передає російське пропагандистське видання ТАСС.

За його словами, Москва "дала б згоду на відродження нацизму, якби погодилася на пропозицію щодо замороження війни в Україні та збереження влади в Києві".

"Якби ми пішли на це і сказали: „Ну так, нашим людям хочеться жити якось комфортно. Ми згодні, нехай залишиться цей режим, припиняємо бойові дії", - тобто ми дали б зелене світло відродженню нацизму в прямому сенсі", - заявив глава МЗС РФ.

Він також стверджує, що всі принципи, на основі яких РФ свого часу визнавала незалежність України, зараз "викинуті на смітник".

Глава російської дипломатії вкотре висунув вимогу до міжнародної спільноти враховувати територіальні захоплення РФ. За його словами, жодні "реалісти" не можуть вимагати мирного врегулювання без урахування так званих "реалій на місцях".

У своєму виступі Лавров також висловив обурення тим, що "на Заході відкрито заохочують терористичні акти Києва" і не чинять тиску на Україну з метою відновлення статусу російської мови або припинення тиску на УПЦ (МП).

Окремо глава МЗС РФ прокоментував систематичні удари України по російській авіації та критично важливій інфраструктурі. На думку Лаврова, президент України Володимир Зеленський цими атаками "розраховує на дестабілізацію ситуації та повстання всередині Росії".

Як писав Главред, раніше Лавров заявив, що російська сторона має намір діяти набагато жорсткіше, щоб знищити логістику та ресурси, що забезпечують українську армію. За його словами, припинення бойових дій можливе лише за умови досягнення "довгострокового та надійного врегулювання". Фіксацію нинішніх позицій сторін у МЗС РФ вважають неприпустимою, оскільки це нібито знецінить історичні досягнення Росії.

"Якби ми зараз раптом зупинилися на лінії зіткнення, ми, по суті, дозволили б знецінити подвиг наших дідів і прадідів, які перемогли нацизм", - сказав Лавров.

Мирні переговори - останні новини

США запропонували Росії 28-пунктний мирний план президента Дональда Трампа для завершення війни проти України.

Наприкінці серпня голова Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що делегації України та країни-агресора Росії можуть відновити переговори у вересні.

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі немає інформації про конкретні плани та терміни проведення нового раунду переговорів між Україною та Росією у вересні.

Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що Росія нібито погоджується на мирні переговори лише за умови "надійного мирного плану" та гарантій, що Україна ніколи не стане "антиросією" та "тираном для Заходу". Вона наголосила, що Кремль не має наміру переглядати свої вимоги.

Чому Путін не хоче сідати за стіл переговорів: думка та пояснення експерта

Перший заступник голови ОП Сергій Кислиця заявив, що російський диктатор Володимир Путін поки що не зацікавлений у переговорах про припинення війни проти України, а взимку його мотивація до діалогу може ще більше знизитися.

"У Путіна зараз немає ані найменшого бажання сідати за стіл переговорів, а після початку зими і… до середини березня у нього буде ще менше мотивації, бо він вважатиме, що українці не настільки сильні…, щоб пережити цю зиму", - зазначив Кислиця.

Водночас він підкреслив, що Україна продовжує дипломатичні зусилля та активно контактує зі США. За його словами, рівень взаєморозуміння між Києвом і Вашингтоном у червні-серпні був безпрецедентним.

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Про персону: Сергій Кислиця Сергій Кислиця - український дипломат, перший заступник міністра закордонних справ, займав посаду постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй. Закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Володіє українською, російською, англійською, іспанською та французькою мовами

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