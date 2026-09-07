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Ту-160 спорядили ракетами: Жданов назвав терміни та цілі нового удару РФ

Олексій Тесля
7 вересня 2026, 23:00
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Після завершення паузи перші масовані атаки можуть виявитися ще потужнішими, попередив Олег Жданов.
Ту-160 спорядили ракетами: Жданов назвав терміни та цілі нового удару РФ
РФ готує нові масовані удари / Колаж: Главред, фото: МО РФ, УНІАН, Главред

Важливе із заяв Жданова:

  • Одним із головних напрямків атак знову може виявитися Київ
  • РФ у середньому кожні 7–10 днів здійснюватиме масовані обстріли

Після завершення паузи російські війська, найімовірніше, відновлять масовані удари по українській території.

Одним із головних напрямків атак знову може стати Київ, заявив військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.

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"Я думаю, що вони продовжать у тому ж дусі десь у середньому 7–10 днів масовані обстріли нашої території, насамперед столиці", - каже експерт.

Жданов також згадав про попередження щодо можливого нового удару найближчими днями.

"До речі, якщо ви бачили, вже з’явилося попередження, що найближчі 48 годин Росія готова завдати удару. Масований комбінований удар по Києву та Київській області, як це було раніше", - каже Олег Жданов.

За словами експерта, підготовка Росії до нових атак триває. Зокрема, він повідомив про перебазування на аеродром "Українка" четвертого літака Ту-160.

"Він уже озброєний крилатими ракетами для удару. Нічого не змінилося. Чому? Тому що позиція Путіна ще більше зміцнилася навіть у плані того, що він перемагає й рухається вперед", - каже військовий експерт.

Удари можуть стати інтенсивнішими

Жданов припускає, що після завершення паузи перші масові атаки можуть виявитися потужнішими, ніж попередні.

При цьому експерт не очікує, що Росія відразу зосередить основні зусилля на енергетичній інфраструктурі. На його думку, подібні удари можуть активізуватися ближче до початку холодного сезону.

Поки ж, вважає Жданов, російська сторона може продовжувати спроби порушити українську логістику, завдаючи ударів по відповідних об’єктах.

Ту-160 спорядили ракетами: Жданов назвав терміни та цілі нового удару РФ
/ Главред

РФ могла накопичити понад 6 тисяч дронів для нової атаки

За оцінкою ГУР Міноборони України, Росія могла накопичити близько 6,2 тисячі ударних БПЛА сімейства "Герань" різних модифікацій. Цього запасу достатньо для масштабного масованого нальоту.

Однак після витрачання накопиченого арсеналу Москві доведеться поповнювати запаси. Тому інтенсивність подальших атак залежатиме від темпів виробництва нових безпілотників.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Країна-агресор РФ готується до нових масованих ударів по Україні. Цього разу ціллю атак можуть стати об’єкти водопостачання, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в держструктурах. Основною ціллю ударів можуть стати об’єкти системи водозабору.

Як раніше повідомляв "Главред", раніше російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під обстрілом опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих жителів.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Харків. У результаті удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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Олег Жданов ракетний удар
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