У Саратові — вибухи та пожежа: дрони атакували завод "Роснафти"

Саратовський нафтопереробний завод - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії.

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Саратовський НПЗ, ймовірно, атакували дрони / Колаж: Глаиред, фото: Вікіпедія, Exilenova+

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Нічна атака БПЛА вразила Саратовський НПЗ потужністю 4,8 млн тонн

Влада підтвердила пошкодження інфраструктури та поранення мешканців

Місцеві жителі фіксували вибухи та потужну пожежу на підприємстві

У ніч на 8 вересня дрони атакували НПЗ у Саратові. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежу.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін близько третьої години ночі попередив про загрозу з боку БПЛА. Пізніше він підтвердив, що в результаті атаки "є пошкодження цивільної інфраструктури", і повідомив про постраждалих.

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Російський Telegram-канал Astra зазначає, що ціллю дронів було ПАТ "Саратовський НПЗ". Завод входить до структури "Роснафти" з березня 2013 року. Адреса підприємства: Саратов, вул. Брянська, 1.

Саратовський нафтопереробний завод - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії, яке було засноване ще в 1934 році. Під управління російської державної нафтової компанії "Роснафта" завод перейшов у 2013 році. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн тонн.

​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Атаки на території РФ - новини

Як писав Главред, у ніч на 6 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу в Рязані. На території підприємства зафіксовано пожежу. НПЗ задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора. У Ростовській області РФ також уражено аеродром "Ростов-на-Дону". У районі об’єкта зафіксовано пожежу.

У ніч на 30 серпня в країні-агресорі Росії пролунали вибухи. Дрони атакували кілька областей РФ, зокрема Ленінградську. У місті Кіриші місцеві жителі повідомили про приліт на НПЗ "Кіришінефтеоргсинтез". Спостерігачі зазначили, що це один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії.

28 серпня в Ярославській області під удар потрапив НПЗ. Крім того, БПЛА помітили в Саратовській області, Підмосков’ї та Москві.

У ніч на 25 серпня в кількох регіонах країни-агресора Росії пролунали вибухи на тлі атаки безпілотників. Під удар БПЛА могли потрапити нафтопереробні заводи в Краснодарській та Ростовській областях.

Удари України по РФ стануть катастрофою для Кремля: думка експерта

За словами члена Українського товариства фінансових аналітиків, колишнього члена Ради Національного банку України Віталія Шапрана, виведення з ладу енергетичної інфраструктури кількох російських міст за Уралом восени здатне запустити процес, який Москва вже не зможе зупинити до наступного літа.

Йдеться про Норильськ, Якутськ, Салехард і ще близько двох десятків населених пунктів із суворим кліматом, де взимку температура опускається до мінус 50 градусів.

Аналітик описав гіпотетичний сценарій, згідно з яким удар по енергосистемі таких міст завдається саме в листопаді, коли там уже настає повноцінна зима. У цих умовах людина не може перебувати на вулиці довше, ніж кілька хвилин, а транспортна інфраструктура працює у форсованому режимі.

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Про джерело: Astra Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

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