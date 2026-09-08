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"Дякую, що ми живі": зірки не стримали емоцій після атаки на Київ

Христина Трохимчук
8 вересня 2026, 10:13
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Знаменитості розповіли шанувальникам, як пережили страшну ніч у столиці.
Зірки про російський напад на Київ
Зірки про російський напад на Київ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Володимир Завадюк, Лілія Подкопаєва

Ви дізнаєтеся:

  • Росія масовано атакувала Україну в ніч на 8 вересня
  • Як на обстріл відреагували українські знаменитості

У ніч на 8 вересня Київ пережив чергову масовану атаку - російські окупанти завдали балістичних і ракетних ударів по столиці. У місті зафіксовано пошкодження житлових будинків і навчального закладу, є постраждалі.

"Главред" покаже, як українські знаменитості одразу після важкої ночі вийшли на зв’язок у соцмережах, щоб поділитися своїми емоціями, показати наслідки ворожих ударів та поцікавитися у підписників, як вони почуваються.

відео дня

Ольга Сумська

Народна артистка України Ольга Сумська опублікувала знімок зі столиці, де на тлі ранкового міста піднімається густий стовп диму від пожежі після обстрілу.

"Заїхали в Київ... Жах", - не змогла стримати емоцій актриса.

Ольга Сумська - наслідки удару РФ по Києву
Ольга Сумська - наслідки удару РФ по Києву / фото: instagram.com, Ольга Сумська

Лілія Подкопаєва

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва поділилася домашнім селфі, зробленим під час вибухів. Поряд вона доклала скріншот із моніторингових Telegram-каналів із повідомленнями про ракети, що летіли на Жуляни, Шулявку та околиці Києва.

"Росія - терористична держава", - відреагувала на обстріл спортсменка.

Лілія Подкопаєва в укритті
Лілія Подкопаєва в укритті / фото: instagram.com, Лілія Подкопаєва

Катерина Репяхова

Дружина Віктора Павлика, блогерка Катерина Репяхова, опублікувала у сторіз фотографію неба над містом, затягнутого чорним димом. Катерина поділилася першими емоціями після пережитої небезпеки.

"Дякую Боже, що ми сьогодні живі", - написала Катерина.

Катерина Репяхова - напад на Київ 8 вересня
Катерина Репяхова - атака на Київ 8 вересня / фото: instagram.com, Катерина Репяхова

Анатолій Анатоліч

Шоумен і ведучий Анатолій Анатоліч опублікував серію кадрів з дороги. Спочатку він показав небо, затягнуте густим смогом, а пізніше виклав селфі з авто та звернувся до підписників зі словами підтримки.

"Це не хмари… Сподіваюся, ви в порядку після цієї ночі", - звернувся до підписників ведучий.

Анатолій Анатоліч - російський удар по Україні
Анатолій Анатоліч - російський удар по Україні / фото: instagram.com, Анатолій Анатоліч

Тарас Цимбалюк

Актор Тарас Цимбалюк опублікував дзеркальне селфі в ліфті після тривожної ночі. Виснажений і стурбований артист поцікавився самопочуттям своїх шанувальників.

"Доброго" ранку... друзі, як ви?", - запитав актор.

Тарас Цимбалюк після нічної атаки
Тарас Цимбалюк після нічної атаки / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Христина Решетнік

Дружина ведучого Григорія Решетніка, блогерка Христина Решетнік, вийшла на зв'язок о 3:43 ночі прямо під час гучних вибухів. Вона поділилася своїми емоціями щодо того, що відбувається, та поцікавилася у підписників, як вони переносять обстріл.

"Не можна було тих Кушнерів залишити жити з нами? Дуже голосно, ви там як?", - висловилася Решетнік.

Крістіна Решетник - удар РФ по Києву
Христина Решетнік - удар РФ по Києву / фото: instagram.com, Крістіна Решетник

Яна Глущенко

Актриса Яна Глущенко показала кадр з автомобіля, де крізь лобове скло видно наслідки влучень і сяйво від пожежі. Вона закликала українців триматися.

"Тримаємося. Такий ранок... знову…", - відреагувала знаменитість.

Яна Глущенко - наслідки удару по Києву
Яна Глущенко - наслідки удару по Києву / фото: instagram.com, Яна Глущенко

Володимир Завадюк

Продюсер Володимир Завадюк опублікував фотографію палаючого горизонту столиці з видом на Андріївську церкву. Кадр із клубами диму над містом він емоційно підписав.

"Повернення до реальності", - гірко зазначив продюсер.

Владимир Завадюк про атаку на Киев
Володимир Завадюк про атаку на Київ / фото: instagram.com, Володимир Завадюк

Олександр Педан

Шоумен і телеведучий Олександр Педан поширив у сторіз новину про те, що по столиці було випущено понад 50 ракет одразу після завершення "повітряного перемир’я" та від’їзду американських делегацій.

"Не буду писати, що це була чергова жахлива ніч. Хоча... вже написав. А ви як?", - висловився Педан.

Олександр Педан про удар РФ по Києву
Олександр Педан про удар РФ по Києву / фото: instagram.com, Олександр Педан

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Про персону: Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва - українська гімнастка, заслужений майстер спорту України (1994), суддя міжнародної категорії. Володарка Кубка Європи (1995), 45 золотих, 21 срібної та 14 бронзових медалей. Абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики (1995), чемпіонка Європи (1996), олімпійська чемпіонка Ігор в Атланті (1996), повідомляє Вікіпедія.

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