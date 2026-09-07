Лавров назвав цинічну умову завершення війни: в Україні жорстко відповіли

Андрій Сибіга саркастично відповів Сергію Лаврову на його заяву про необхідність "боротьби з нацизмом" у Європі, вказавши на саму Росію.

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Завершення війни - заява Лаврова викликала жорстку відповідь / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Ключові тези:

Лавров заявив, що війна має завершитися "викоріненням нацизму"

Сибіга відповів, що для цього РФ довелося б воювати на власній території

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що війна має завершитися так, щоб у Європі "не залишилося нацизму". У відповідь міністр закордонних справ України України Андрій Сибіга саркастично вказав, де Росії довелося б шукати об'єкт для такої "боротьби". Про це український урядовець заявив у соцмережі Х.

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"Щоб досягти цієї мети, знадобилася б спеціальна військова операція в європейській частині Росії", - написав Сибіга.

Андрій Сибіга / Інфографіка: Главред

Що цьому передувало

Раніше 7 вересня під час виступу перед студентами МДІМВ Лавров заявив, що завершення бойових дій Кремль пов'язує не лише з припиненням війни, а й зі своєю давньою ідеологічною риторикою щодо України та Європи.

"Цю війну треба завершити так, щоб не було більше нацизму в Європі, який знову пустив сюди свої метастази", - заявив Лавров.

Російський дипломат також поставив під сумнів можливість збереження чинної української влади після завершення війни. За його словами, такий розвиток подій Кремль намагається пов'язати з історичними наративами про перемогу над нацизмом у Другій світовій війні.

Лавров стверджує, що залишити при владі українське керівництво нібито означало б "зрадити подвиг" тих, хто переміг нацизм у 1945 році.

Ці заяви вкотре відтворюють риторику, якою Москва роками виправдовує агресію проти України. Водночас саме Росія 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення та продовжує війну проти України.

Коли може закінчитись війна - військовий назвав можливі терміни

Реальні умови для припинення вогню у війні Росії проти України можуть виникнути протягом наступного року, однак нинішня активізація переговорів ще не означає швидкого завершення бойових дій. Про це повідомив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко у Facebook.

За оцінкою військового, нова хвиля дипломатичних контактів між США, Україною та Росією не повинна створювати в суспільстві завищених очікувань. Він нагадав, що питання припинення бойових дій обговорюють фактично від початку повномасштабної війни.

"Розмови на всіх можливих рівнях про припинення бойових дій тривають стільки ж, скільки триває сама війна", - зазначив Федоренко.

Ключовою проблемою для швидкого припинення війни Федоренко вважає нинішні можливості Кремля продовжувати агресію. Москва також може розраховувати на ускладнення ситуації в українському тилу в осінньо-зимовий період, що зменшує її зацікавленість у паузі.

Водночас, за оцінкою військового, затяжна війна дедалі сильніше виснажує Росію та посилює проблеми в різних сферах. Саме накопичення цих факторів може змінити ситуацію протягом найближчого часу.

"Є підстави припустити, що реальні умови для припинення вогню виникнуть протягом наступного року", - заявив Федоренко.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, дирецтор ЦРУ Реткліфф провів таємну зустріч у Москві з головою ФСБ і після цього Кремль змінив тон у реагуванні на міжнародні сигнали про деескалацію. Країна-агресор одразу ж посилила удари по Україні. Під удари потрапили міста, енергосистема, обʼєкти водопостачання та склади з продовольством.

Єврокомісар Андрюс Кубілюс різко відреагував на кремлівські заяви. Він наголосив, що справжні першопричини війни мають бути усунені. У своїй заяві в соцмережі X Кубілюс назвав Володимира Путіна винуватцем війни та згадував окупацію Криму 2014 року і повномасштабне вторгнення 2022 року.

Інститут вивчення війни (ISW) у звіті вказав, що Кремль не готовий до суттєвих компромісів і розраховує продовжувати кампанію військовими методами. Аналітики відзначили у звіті план Путіна щодо України як незмінний і максималістський. У звіті перелічено вимоги Москви щодо повного виведення українських військ з низки областей, поняття "демілітаризації" і "денацифікації", а також зазначено прогноз про можливість захоплення всієї Донецької області до кінця 2026 року.

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Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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