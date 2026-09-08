РФ готує ще один масований удар по Україні: названо терміни нової атаки

Ворог витратив менше засобів, ніж міг виготовити за десять днів накопичення, тому ресурс для повторного удару залишився.

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Загроза нового масованого удару по Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden

Головне із заяви експерта:

РФ здатна повторити масовану атаку найближчими днями

Накопичення озброєння тривало близько 10 днів

Уражені пускові установки не знижують потенціал ворога

Країна-агресор Росія може повторити масовану атаку по Україні вже найближчими днями - ресурс для цього у ворога залишився. Про це заявив авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі Апостроф.

За його словами, обсяг засобів, які противник витратив під час останнього обстрілу, не збігається з виробничими темпами російського ВПК.

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"Ми бачимо, що фактично 10 днів ворог здійснював накопичення для даної атаки. І, враховуючи, що кількість застосованих засобів була меншою, ніж Росія могла виготовити протягом цього часу, не виключено, що через достатньо короткий період може повторити чергову спробу масованої атаки - вже найближчими днями", - наголосив він.

Чи відбуваються ураження пускових установок РФ

Долінце переконаний, що противник уже вивчив принципи роботи української розвідки, у тому числі періодичність космічного спостереження, і підлаштував під це власну логістику: техніку перекидають маршрутами, розрахованими так, щоб не потрапляти в зону огляду, а самі переміщення стали значно менш помітними.

"Якщо казати про ураження пускових установок - поки що ми бачили інформацію лише про декілька випадків за останній період знищення чи ураження цих установок. Це несуттєво впливає, з погляду скорочення спроможностей - адже Росія має значну кількість цих систем", - зазначив експерт.

На його думку, відчутного результату можна досягти лише за умови знищення десятків російських пускових установок у стислі терміни.

Росія готує нову зброю для атак

Фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов говорив, що росіяни зараз намагаються будувати реактивні ракети.

За його словами, Росія вже застосовує проти України реактивні ракети. Серед них "Бандероль" - бюджетна російська реактивна ракета.

Він додав, що "Герань-5" також уже фактично є ракетою, а не звичайним безпілотником.

"Росія розуміє, що у нас будуть реактивні перехоплювачі, тому вони спробують далі робити еволюцію реактивних БпЛА. Ми розуміємо це і будемо намагатися далі робити реактивні ракети-перехоплювачі для протидії", - пояснив "Флеш".

Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 8 вересня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок російської атаки загинули двоє людей. Постраждали 10 мешканців міста. 5 поранених госпіталізували, двоє з них - у тяжкому стані.

Також російська окупаційна армія завдала удару по ринку в передмісті Одеси. За даними ЗМІ, йдеться про промислово-товарний ринок "7 кілометр". Це один із найбільших ринків у Східній Європі.

Крім того, російські війська 8 вересня двома дронами прицільно атакували пасажирський потяг Київ-Суми. Обійшлося без постраждалих. Обидва влучання зафіксували на під'їзді до Сум.

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Про персону: Богдан Долінце Богдан Долінце - український експерт у сфері транспорту та авіаційної галузі. Спеціалізується на питаннях розвитку авіаперевезень, логістики, інфраструктури та паливного забезпечення транспортного сектору. Регулярно коментує ситуацію на ринку авіапалива, тенденції в європейській та світовій авіації, а також вплив геополітичних факторів на перевезення.

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