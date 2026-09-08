Росіяни вдарили по 'Епіцентру' на Чернігівщині: існує загроза повторної атаки

Слідчо-оперативні групи фіксують наслідки, а мешканців просять не наближатися до зруйнованого об'єкта через загрозу нового удару.

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РФ вдарила по "Епіцентру" в Прилуках на Чернігівщині / Колаж: Главред, фото: Поліція Чернігівської області, УНІАН

Коротко:

РФ вдарила по ТЦ "Епіцентр" у Прилуках на Чернігівщині

На місці працюють поліція та вибухотехніки

Зберігається загроза повторного удару

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Російські війська вдень завдали удару по торговому центру "Епіцентр" у Прилуках Чернігівської області. На місці атаки вже працюють правоохоронці та профільні служби, які фіксують наслідки та встановлюють обставини події, повідомляє поліція Чернігівської області у Facebook.

До зруйнованого об'єкта прибули слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та представники інших служб. Вони виконують першочергові дії, обстежують територію та документально закріплюють результати влучання по цивільній інфраструктурі.

Територію взяли під охорону

Окремим завданням правоохоронців стала охорона периметра "Епіцентру". Це потрібно і для безпеки людей, і для того, щоб уціліли речові докази, які згодом можуть лягти в основу кримінального провадження.

Обстеження таких локацій зазвичай затягується: вибухотехнікам доводиться перевіряти конструкції та уламки перед тим, як допускати туди інших фахівців.

Поліція наголошує на ризику повторного влучання

Мешканців Прилук просять не підходити до ділянки, яка постраждала від атаки. Правоохоронці радять тримати дистанцію та враховувати, що російські війська можуть повторно вдарити по тій самій точці.

Поліція також окремо звернула увагу городян на сигнали повітряної тривоги - їх не варто ігнорувати. У разі оголошення небезпеки людям слід іти в укриття та виконувати рекомендації профільних служб.

Масовані атаки можуть виявитися ще потужнішими

Військовий експерт Олег Жданов говорив, що після завершення паузи перші масові удари РФ по Україні можуть виявитися потужнішими, ніж попередні.

Він переконаний, що Росія відразу зосередить основні зусилля на енергетичній інфраструктурі. На його думку, подібні удари можуть активізуватися ближче до початку холодного сезону.

"Я думаю, що вони продовжать у тому ж дусі десь у середньому 7-10 днів масовані обстріли нашої території, насамперед столиці", - наголосив експерт.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 8 вересня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У результаті ударів пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, є постраждалі. Зокрема, у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа в складських приміщеннях.

Також під удар потрапила Київська область. У Броварському районі пошкоджено три приватні домоволодіння та автомобіль. У Бориспільському - складське приміщення, підприємство та сім вантажних автомобілів. У Фастівському районі пошкоджено три приватні домоволодіння. В Обухівському - приватний будинок.

Крім того, російська окупаційна армія завдала удару по ринку в передмісті Одеси. За даними ЗМІ, йдеться про промислово-товарний ринок "7 кілометр". Це один із найбільших ринків у Східній Європі.

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