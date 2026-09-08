Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росіяни вдарили по "Епіцентру" на Чернігівщині: існує загроза повторної атаки

Дар'я Пшеничник
8 вересня 2026, 11:29
google news Підпишіться
на нас в Google
Слідчо-оперативні групи фіксують наслідки, а мешканців просять не наближатися до зруйнованого об'єкта через загрозу нового удару.
Росіяни вдарили по 'Епіцентру' на Чернігівщині: існує загроза повторної атаки
РФ вдарила по "Епіцентру" в Прилуках на Чернігівщині / Колаж: Главред, фото: Поліція Чернігівської області, УНІАН

Коротко:

  • РФ вдарила по ТЦ "Епіцентр" у Прилуках на Чернігівщині
  • На місці працюють поліція та вибухотехніки
  • Зберігається загроза повторного удару

відео дня

Російські війська вдень завдали удару по торговому центру "Епіцентр" у Прилуках Чернігівської області. На місці атаки вже працюють правоохоронці та профільні служби, які фіксують наслідки та встановлюють обставини події, повідомляє поліція Чернігівської області у Facebook.

До зруйнованого об'єкта прибули слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та представники інших служб. Вони виконують першочергові дії, обстежують територію та документально закріплюють результати влучання по цивільній інфраструктурі.

Територію взяли під охорону

Окремим завданням правоохоронців стала охорона периметра "Епіцентру". Це потрібно і для безпеки людей, і для того, щоб уціліли речові докази, які згодом можуть лягти в основу кримінального провадження.

Обстеження таких локацій зазвичай затягується: вибухотехнікам доводиться перевіряти конструкції та уламки перед тим, як допускати туди інших фахівців.

Поліція наголошує на ризику повторного влучання

Мешканців Прилук просять не підходити до ділянки, яка постраждала від атаки. Правоохоронці радять тримати дистанцію та враховувати, що російські війська можуть повторно вдарити по тій самій точці.

Поліція також окремо звернула увагу городян на сигнали повітряної тривоги - їх не варто ігнорувати. У разі оголошення небезпеки людям слід іти в укриття та виконувати рекомендації профільних служб.

Масовані атаки можуть виявитися ще потужнішими

Військовий експерт Олег Жданов говорив, що після завершення паузи перші масові удари РФ по Україні можуть виявитися потужнішими, ніж попередні.

Він переконаний, що Росія відразу зосередить основні зусилля на енергетичній інфраструктурі. На його думку, подібні удари можуть активізуватися ближче до початку холодного сезону.

"Я думаю, що вони продовжать у тому ж дусі десь у середньому 7-10 днів масовані обстріли нашої території, насамперед столиці", - наголосив експерт.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 8 вересня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У результаті ударів пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, є постраждалі. Зокрема, у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа в складських приміщеннях.

Також під удар потрапила Київська область. У Броварському районі пошкоджено три приватні домоволодіння та автомобіль. У Бориспільському - складське приміщення, підприємство та сім вантажних автомобілів. У Фастівському районі пошкоджено три приватні домоволодіння. В Обухівському - приватний будинок.

Крім того, російська окупаційна армія завдала удару по ринку в передмісті Одеси. За даними ЗМІ, йдеться про промислово-товарний ринок "7 кілометр". Це один із найбільших ринків у Східній Європі.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Національна поліція України

Національна поліція України - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Чернігівська область эпицентр війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ намагалася зірвати візит Віткоффа і Кушнера: Зеленський розкрив деталі

РФ намагалася зірвати візит Віткоффа і Кушнера: Зеленський розкрив деталі

13:46Війна
Прямо під час ефіру: РФ атакувала офіс телеканалу в Києві, є постраждалі

Прямо під час ефіру: РФ атакувала офіс телеканалу в Києві, є постраждалі

13:23Україна
РФ атакує Київ реактивними дронами: у столиці лунають вибухи, що відомо

РФ атакує Київ реактивними дронами: у столиці лунають вибухи, що відомо

12:44Україна
Реклама

Популярне

Більше
Як у Норвегії зберігають тепло взимку: корисні поради для дому під час морозів

Як у Норвегії зберігають тепло взимку: корисні поради для дому під час морозів

Початок великого везіння: трьом знакам зодіаку скоро усміхнеться фортуна

Початок великого везіння: трьом знакам зодіаку скоро усміхнеться фортуна

Які дрова найкраще гріють взимку: найдовше горять і не залишають сажі

Які дрова найкраще гріють взимку: найдовше горять і не залишають сажі

М’ясо більше не прилипне до сковорідки: що треба зробити перед смаженням

М’ясо більше не прилипне до сковорідки: що треба зробити перед смаженням

Тест на IQ: потрібно знайти птаха серед літаків й повітряних куль за 12 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти птаха серед літаків й повітряних куль за 12 секунд

Останні новини

14:00

АЗС підвищать ціни на бензин і дизель: коли вартість пального злетить вгору

13:46

РФ намагалася зірвати візит Віткоффа і Кушнера: Зеленський розкрив деталі

13:45

"Можу отримати від неї": син Пономарьова висловився про молоду мачуху

13:23

Прямо під час ефіру: РФ атакувала офіс телеканалу в Києві, є постраждаліФото

13:04

Аж ніяк не "карп": як правильно назвати популярну рибу українською

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
12:45

"Перше відчуття — переляк": Дорофєєва після крововиливу повідомила про зміни

12:44

РФ атакує Київ реактивними дронами: у столиці лунають вибухи, що відомо

12:40

Де може відбутися тристороння зустріч із РФ та США: Зеленський назвав країни

12:17

Зеленський заявив про "дуже непогані" мирні ідеї та анонсував зустріч з Трампом

Реклама
12:02

Температура злетить до +32 градусів: відома дата різкого потепління

11:51

Китайський гороскоп на завтра, 9 вересня: Свиням - момент істини, Кроликам - порядок

11:49

"Я не можу мати дітей": Каменських приголомшила своїм зізнаннямВідео

11:43

Досвідчені господині натирають вікна восени засобом для миття посуду - навіщо

11:29

Росіяни вдарили по "Епіцентру" на Чернігівщині: існує загроза повторної атаки

11:20

РФ готує ще один масований удар по Україні: названо терміни нової атаки

11:12

Сир не запліснявіє: як зберігати різні сорти в холодильнику

11:00

Посланці Трампа привезли Україні з Москви гірші умови миру - нардеп

10:58

Анджеліна Джолі привезла до України сина від Бреда Пітта — чим вони займалися

10:42

Росіяни атакували дронами потяг Київ — Суми: пасажирів встигли евакуюватиВідео

10:35

Старі батарейки знову запрацюють: допоможе хитрий трюк із гумкоюВідео

Реклама
10:15

Фракції Ради розглянуть проект Християнського корпусу про податкові пільги за працевлаштування ветеранів

10:13

"Дякую, що ми живі": зірки не стримали емоцій після атаки на Київ

09:57

Гороскоп на завтра, 9 вересня: Лвам - сюрприз, Козорогам - труднощі

09:47

Мрії Путіна проти математики: в ISW назвали реальні терміни окупації Донбасу

09:46

РФ атакувала Україну сотнями цілей: Зеленський назвав головну проблемуФото

09:12

Росія атакувала "7-й кілометр" під Одесою: зруйновано павільйони, є пораненийФото

09:05

На Землю насувається потужна магнітна буря: скільки вона триватиме

08:21

РФ готує нову приховану мобілізацію: кого хочуть залучити до армії

08:10

Чому економіка України стрімко падає: Денисенко попередив про важливу детальПогляд

08:04

У Саратові — вибухи та пожежа: дрони атакували завод "Роснафти"

07:41

Нічний обстріл Київщини: БПЛА та ракети пошкодили заводи й склади, є пораненийФото

06:50

Балістичний удар РФ по Києву: є загиблі, поранені та руйнування у п’яти районахФото

05:55

Суддю "Топ-модель по-українськи" рознесли за дефіле: "Мішок цементу несе"Відео

05:37

Які дрова найкраще гріють взимку: найдовше горять і не залишають сажіВідео

04:41

Звички, що відразу видають людину з СРСР: від чого вже давно слід відмовитися

04:30

Початок великого везіння: трьом знакам зодіаку скоро усміхнеться фортуна

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці літака за 43 с

03:12

Про громіздкі сушарки можна забути: який спосіб сушіння білизни стає новим трендом

02:26

Життя кардинально зміниться: чотири знаки китайського зодіаку скоро зірвуть куш

01:50

У Зеленського дізналися плани Путіна: РФ встановила новий термін окупації Донбасу

Реклама
00:45

Потужні пожежі у місцях "прильотів": деталі удару РФ по Київщині

07 вересня, понеділок
23:34

Кравченко подав заяву про відставку з посади генпрокурора та назвав причину

23:00

Ту-160 спорядили ракетами: Жданов назвав терміни та цілі нового удару РФ

22:51

Їм не потрібна обрізка: які рослини у жодному разі не можна чіпати восени

22:23

"Холодний душ": Король порушив мовчання щодо Гаррі та Меган

22:08

Засмічення каналізації зникне без хімії: сантехнік розкрив хитрий фокус

22:02

Лавров назвав цинічну умову завершення війни: в Україні жорстко відповіли

21:54

Навіщо досвідчені господині солять шкарпетки перед пранням: корисний домашній трюк

21:37

Без втрат: Пугачова з сигарою показала рідкісну зустріч зі своїм другом

21:17

Путін може поступитись: Зеленський розкрив новий план США щодо війни та переговорів

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти