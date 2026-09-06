Зеленський назвав головну умову завершення війни: що вирішиться лише на рівні лідерів

Президент України заявив, що територіальне питання можна вирішити лише на рівні лідерів.

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Зеленський назвав головну умову завершення війни / колаж: Главред, фото: скріншот

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Віткофф і Кушнер надали нового імпульсу переговорному процесу

Територіальне питання – одне з найскладніших у переговорах

Україна допускає відновлення переговорів з Росією, однак найскладніші питання, зокрема територіальне, можуть бути остаточно врегульовані лише на рівні глав держав. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

За словами Зеленського, Віткофф і Кушнер фактично надали нового імпульсу переговорному процесу, відвідавши спочатку Росію, а потім Україну. Під час зустрічі з американськими представниками сторони обговорили перспективи завершення війни та можливість повернення Києва й Москви до дипломатичного діалогу.

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Президент зазначив, що раніше вже відбулася тристороння зустріч за участю радників з питань національної безпеки. Тепер, за його словами, необхідно докласти максимум зусиль, щоб переговори вдалося відновити.

"У нас була тристороння зустріч, ви пам’ятаєте, і ця зустріч за участю радників з питань національної безпеки. Я думаю, що ми зробимо все, усі сторони, щоб відновити ці переговори", - сказав Зеленський.

Окремо глава держави зупинився на територіальному питанні. Він наголосив, що ця тема, як і раніше, залишається однією з найскладніших у можливому переговорному процесі й вимагає обговорення безпосередньо на рівні лідерів.

Разом із тим Зеленський зазначив, що зараз є можливість обговорювати не лише припинення бойових дій, а й ширше коло питань - від гарантій безпеки до майбутнього України.

"Головне, що сьогодні у нас є така можливість обговорити все: і гарантії безпеки, і ми дійсно говоримо про майбутнє України. І ми всі хочемо - тут у нас є солідарність - ми всі хочемо закінчити війну якомога швидше", - заявив президент.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

За словами Зеленського, одним із центральних питань залишається ситуація навколо Донбасу. Він підкреслив, що розглядати її виключно як територіальну проблему неправильно, оскільки вона безпосередньо пов’язана з самою суттю війни.

"Питання Донбасу - це не питання лише Донбасу. Між нами, я вважаю, це питання цієї війни", - сказав глава держави.

Крім того, під час переговорів з американською стороною обговорювався так званий "план процвітання України". Зеленський наголосив, що після закінчення бойових дій перед країною постане ціла низка нових викликів, тому необхідно заздалегідь визначити механізми захисту та відновлення.

Президент зазначив, що Києву важливо не просто домогтися припинення війни. Не менш важливими є надійні гарантії безпеки та економічна підтримка, які мають знизити ризик повторного російського нападу.

"Ми всі розуміємо, які виклики чекають на нас після закінчення війни. Ми обговорюємо їх між собою. Ми розуміємо: наша армія має бути сильною, і це для нас головні гарантії безпеки, а для всього цього потрібні ресурси... І тому гарантії мають бути сильними. Чіткі гарантії для України, я б так сказав, щоб війна не повернулася", - підкреслив Зеленський.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Візит Віткоффа та Кушнера в Україну - що відомо

6 вересня до України вперше прибули спеціальні представники президента США Дональда Трампа - Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Їхній візит відбувся через добу після поїздки американської делегації до Москви, де представники Вашингтона провели зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Після прибуття американських посланців до України розпочалися переговори між представниками Києва та Вашингтона. У першому раунді консультацій взяли участь президент України Володимир Зеленський, Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Однією з головних тем зустрічі стало можливе завершення війни та перспективи подальшого переговорного процесу. Кушнер наголосив, що Дональд Трамп прагне домогтися не просто припинення бойових дій, а створення умов для сталого й довгострокового миру в Україні.

За словами представника американської сторони, майбутні домовленості мають бути розраховані на те, щоб запобігти повторенню війни. Крім того, Україна після завершення бойових дій має отримати можливість використати накопичений за роки війни досвід, сили та технологічні можливості для відновлення та подальшого розвитку країни.

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Про особу: Володимир Зеленський Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003–2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010–2012). Політичну кар’єру розпочав у 2019 році та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

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