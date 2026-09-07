"Холодний душ": Король порушив мовчання щодо Гаррі та Меган

Король Чарльз зробив заяву, яка навряд чи сподобається його дітям.

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Чарльз III / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Коротко:

Що сказав король Чарльз

Чому його слова назвали "холодним душем"

Король Карл III вперше публічно прокоментував повернення принца Гаррі та Меган Маркл до Великої Британії - і його заява стала холодним душем для пари.

Як випливає з офіційного листа, надісланого від імені монарха, попри переїзд до країни статус подружжя не змінився: вони, як і раніше, залишаються приватними особами й не виконуватимуть королівських обов’язків. Про це пише Page Six.

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Двір тим самим підтвердив попередні домовленості 2020 року, коли Гаррі та Меган відмовилися від ролі "діючих членів" королівської сім’ї. Можливість повернутися до формату "наполовину всередині, наполовину зовні" остаточно виключена.

Король Чарльз III висловив свою думку / фото: instagram.com, theroyalfamily

Хоча герцоги Сассекські разом із дітьми дійсно переїхали до Великої Британії й, за повідомленнями, прагнуть налагодити сімейні зв’язки, офіційної ролі при дворі для них не передбачено. Їхня діяльність - включаючи благодійні проєкти - розглядається як особиста ініціатива, а не частина роботи монархії.

При цьому джерела зазначають, що сам король радий бути ближче до сина та онуків, проте його пріоритетом залишається чинна лінія спадкоємства та робота з принцом Вільямом.

Меган і Гаррі зі своїми дітьми повернулися до Англії / Фото Instagram/meghan

Таким чином, навіть після повернення до країни Гаррі та Меган не отримають ані офіційних повноважень, ані статусу діючих представників королівської родини - їхнє життя у Великій Британії будуватиметься як у незалежної приватної пари.

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Про особу: король Чарльз III Чарльз III - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був герцогом Корнуольським і герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець престолу, він чекав на нього довше за всіх у британській історії: він був принцом Уельським довше за всіх, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

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