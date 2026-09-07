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Кравченко подав заяву про відставку з посади генпрокурора та назвав причину

Олексій Тесля
7 вересня 2026, 23:34
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Позиція Руслана Кравченка щодо звинувачень, висунутих раніше, "залишається незмінною".
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Руслан Кравченко подав заяву про відставку / Колаж: Главред, фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

Головне із заяв Кравченка:

  • Подано заяву про відставку з посади генпрокурора
  • Відставка є політичним рішенням
  • Позиція щодо раніше висунутих звинувачень "залишається незмінною"

Руслан Кравченко заявив, що подав заяву про свою відставку з посади генерального прокурора і назвав це політичним кроком.

"Подав заяву про відставку з посади генерального прокурора. Це політичне рішення. І я прийняв його свідомо", - написав він у Telegram.

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Кравченко пояснив, що не бажає, щоб посаду генпрокурора "використовували як інструмент політичного протистояння".

При цьому він також додав, що його позиція щодо раніше висунутих звинувачень "залишається незмінною".

Кравченко також додав, що просить президента України та Верховну Раду прийняти його звільнення з посади генпрокурора.

Знімок екрана
/ t.me/ruslan_kravchenko_ua

Як відомо, Руслан Кравченко був призначений на посаду генерального прокурора в червні 2025 року. Раніше він обіймав посаду голови Державної податкової служби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що чиновник ОГП "кришував" шахрайські кол-центри: НАБУ розкрило схему. Слідство встановило, що чиновник відмивав гроші через нерухомість, коштовності та рахунки близьких йому осіб.

Як повідомляв "Главред", раніше НАБУ та САП оприлюднили матеріали спецоперації, що викривають масштабну рейдерську схему. Злочинна організація діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участю високопоставлених чиновників Офісу президента України та інших осіб.

Згодом у НАБУ оприлюднили відео з уривками розмов фігурантів розслідування. На одному із записів чоловік каже: "У нас „Врятування рядового Райана"". Ось тільки недоумка може записати на своїх дітей крадіжку грошей і ще й оплату їхнього навчання. Тому „Форест Гамп"".

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Про джерело: Офіс Генерального прокурора

Офіс Генерального прокурора - вищий орган прокуратури України, який організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури та виконує інші функції відповідно до закону, пише Вікіпедія.

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