На Землю насувається потужна магнітна буря: скільки вона триватиме

Магнітні бурі можуть негативно впливати на метеозалежних людей.

https://glavred.net/synoptic/na-zemlyu-nadvigaetsya-moshchnaya-magnitnaya-burya-skolko-ona-budet-dlitsya-10794863.html Посилання скопійоване

Прогноз магнітних бур на три дні / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якими будуть магнітні бурі 8 та 9 вересня

Коли закінчиться магнітна буря

У вівторок, 8 вересня, суттєвих магнітних бур не очікується, але вже 9 вересня Землю накриє потужна магнітна буря червоного рівня, яка може впливати на самопочуття людей. Про це повідомляє meteoagent, передає Главред.

Наразі К-індекс, який показує силу магнітних бур, піднявся до 4,8 балів та відповідає жовтому рівню.

відео дня

Очікується, що у середу магнітна буря стане сильнішою, а сонячна активність складатиме 5 балів, що відповідає червоному рівню.

Однак вже 10 вересня магнітна буря закінчиться. У цей день К-індекс складатиме 3 бали, що відповідає зеленому рівню.

Прогноз магнітних бур / фото: meteoagent

Варто додати, що за даними meteoprog, 8 серпня магнітосфера Землі буде знаходитися в збудженому стані.

Відомо, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися один спалах класу В та два спалахи класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю).

"У вівторок геомагнітне поле буде нестабільним до рівня незначного штормового рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ймовірність великого геомагнітного шторму складає 5%, ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%. Також зараз на Сонці помічено 13 сонячних плям.

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Вплив магнітних бур на людей

Під час магнітних бур метеозалежні люди можуть відчувати:

головний біль;

запаморочення;

зниження або підвищення артеріального тиску;

погіршення настрою;

тривожність;

депресію;

порушення сну;

загальну слабкість та втому.

Слід наголосити, що симптоми та ступінь метеочутливості залежать від фізіологічних, психологічних та генетичних особливостей.

Читайте також:

Про джерело: Meteoagent Meteoagent - це спеціалізований сервіс та мобільний додаток для метеозалежних людей, який прогнозує різкі зміни погоди, сонячні спалахи, магнітні бурі та резонанс Шумана.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред