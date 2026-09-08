На Землю насувається потужна магнітна буря: скільки вона триватиме

Ви дізнаєтеся:
- Якими будуть магнітні бурі 8 та 9 вересня
- Коли закінчиться магнітна буря
У вівторок, 8 вересня, суттєвих магнітних бур не очікується, але вже 9 вересня Землю накриє потужна магнітна буря червоного рівня, яка може впливати на самопочуття людей. Про це повідомляє meteoagent, передає Главред.
Наразі К-індекс, який показує силу магнітних бур, піднявся до 4,8 балів та відповідає жовтому рівню.
Очікується, що у середу магнітна буря стане сильнішою, а сонячна активність складатиме 5 балів, що відповідає червоному рівню.
Однак вже 10 вересня магнітна буря закінчиться. У цей день К-індекс складатиме 3 бали, що відповідає зеленому рівню.
Варто додати, що за даними meteoprog, 8 серпня магнітосфера Землі буде знаходитися в збудженому стані.
Відомо, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися один спалах класу В та два спалахи класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю).
"У вівторок геомагнітне поле буде нестабільним до рівня незначного штормового рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу", - йдеться у повідомленні.
Крім того, ймовірність великого геомагнітного шторму складає 5%, ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%. Також зараз на Сонці помічено 13 сонячних плям.
Вплив магнітних бур на людей
Під час магнітних бур метеозалежні люди можуть відчувати:
- головний біль;
- запаморочення;
- зниження або підвищення артеріального тиску;
- погіршення настрою;
- тривожність;
- депресію;
- порушення сну;
- загальну слабкість та втому.
Слід наголосити, що симптоми та ступінь метеочутливості залежать від фізіологічних, психологічних та генетичних особливостей.
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Про джерело: Meteoagent
Meteoagent - це спеціалізований сервіс та мобільний додаток для метеозалежних людей, який прогнозує різкі зміни погоди, сонячні спалахи, магнітні бурі та резонанс Шумана.
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