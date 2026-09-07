Путін може поступитись: Зеленський розкрив новий план США щодо війни та переговорів

Зеленський заявив, що США шукають шляхи для деескалації війни взимку та відновлення діалогу з РФ.

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План США щодо війни - Зеленський назвав головний важіль проти Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

США шукають спосіб знизити ескалацію взимку

Зеленський вважає, що Путін не хоче дратувати Трампа

Київ хоче використати вересень і жовтень для відновлення переговорів

США вивчають можливість одночасно знизити інтенсивність війни протягом зими та відновити переговори про ширшу мирну угоду. Кремль може бути зацікавлений у дипломатичному процесі, зокрема через небажання диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна конфліктувати з президентом США Дональдом Трампом напередодні американських проміжних виборів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios.

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Зеленський переконаний, що у Москві уважно зважають на позицію Вашингтона. На його думку, особистий політичний фактор може стати одним із важелів, здатних вплинути на поведінку Кремля найближчими місяцями.

"У мене таке відчуття, що Путін потребує Трампа. Він не хоче… його роздратувати", - сказав Зеленський.

Президент також припустив, що російський лідер може бути готовий надати Трампу дипломатичний результат перед виборами у США. Водночас, за словами Зеленського, навіть небажання Кремля змінювати свою позицію не виключає можливості тиску з боку американської адміністрації.

"Так", - відповів президент України на запитання, чи може Путін захотіти подарувати Трампу дипломатичну перемогу перед виборами.

Новий імпульс для контактів з'явився після зустрічі Зеленського в Києві зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Американські посланці прибули до України після переговорів із Путіним у Кремлі, а їхня поїздка стала першим візитом до Києва з початку другого президентського терміну Трампа.

За словами Зеленського, американська сторона передала Києву сигнал про готовність Москви повернутися до дипломатичного треку. Водночас президент України наголосив, що реальна поведінка Росії поки що дає підстави сумніватися в її намірах.

Після зустрічі з представниками США Зеленський, однак, побачив певну зміну в оцінці можливостей для подальших контактів. Він зазначив, що Путін готовий принаймні обговорювати варіанти просування переговорів.

Американська ініціатива, за словами президента, стосується не лише самого відновлення дипломатичного процесу. Однією з тем стали можливі домовленості, які могли б вплинути на ситуацію напередодні та під час холодного сезону.

"Є ідеї щодо енергетики [об’єктів, - ред.], зерна [поставок, - ред.], електроенергетики [об’єктів, - ред.], а також нафти та газу [експорту, - ред.]. У нас із Росією різні інтереси", - вказав він..

Президент підтвердив, що запропонований США підхід загалом передбачає два паралельні напрямки: повернення до переговорів і пошук механізмів, які не допустили б повторення попередніх зимових сценаріїв із масштабним загостренням.

За його словами, завдання полягає в пошуку рішень, здатних не лише зменшити ризики в найближчі місяці, а й створити умови для подальшого політичного процесу.

Зеленський водночас не приховує скепсису щодо намірів Кремля. Він вважає, що Росія продовжує розраховувати на зимовий період як на можливість посилити тиск на Україну та змінити її позицію.

"Росія справді вважає, що ця зима допоможе їй зламати нас", - сказав він.

За оцінкою президента, Москва сподівається поєднати воєнний тиск із ударами по критичній інфраструктурі. Київ, зі свого боку, не вважає, що дипломатичний процес може існувати окремо від гарантій безпеки та економічної підтримки.

Окремим напрямком американської допомоги має стати так званий зимовий пакет. Він, за словами Зеленського, включатиме підтримку у сфері протиповітряної оборони та енергетики, причому питання не обмежується лише постачанням засобів перехоплення російських атак.

"Справа не лише в ракетах. Справа також у СПГ [зрідженому природному газі, - ред.]… і в заходах щодо деескалації", - відповів глава держави.

Президент також звернув увагу, що зимовий період створює ризики не лише для України. За його словами, Київ має можливості завдавати Росії економічних втрат, а порушення поставок енергоносіїв чи аграрної продукції здатне мати ширші міжнародні наслідки.

"Коли вони атакували нашу електроенергетику, ми заблокували їм можливість продавати нафту та газ", - сказав Зеленський.

Найближчими місяцями Київ розраховує використати вересень і жовтень для активізації контактів. Одним із майданчиків для подальших консультацій Зеленський назвав Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку, а також не виключив нового раунду тристоронніх переговорів за участю США, України та Росії.

"У нас є вересень і жовтень, щоб знайти будь-який спосіб для діалогу. Без діалогу… ми не отримаємо результату", - наголосив він.

Президент вважає, що Трамп здатен вплинути на темп дипломатичного процесу ще до початку холодної зими. При цьому Україна, за його словами, повинна зберігати сильні позиції на фронті та отримати додаткові інструменти тиску на Росію.

"Я думаю, що президент Трамп зможе знайти спосіб, щоб процес переговорів справді розпочався ще до настання холодної зими", - додав Зеленський.

Одним із головних важелів Київ і надалі вважає американські санкції. Зеленський наголосив, що фінансові можливості Росії безпосередньо впливають на її здатність продовжувати війну.

"Путін потребує грошей. Путін хоче грошей, щоб продовжувати війну", - підсумував він.

Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Що може передбачати новий мирний план Трампа

Переговори щодо завершення війни Росії проти України можуть знову обертатися навколо 28 пунктів, пов'язаних із попередніми пропозиціями президента США Дональда Трампа, значна частина яких, за оцінкою експерта, фактично враховувала вимоги Москви. Про це повідомив керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко в ефірі Radio NV.

На думку Денисенка, зміст майбутніх документів може коригуватися залежно від перебігу контактів між сторонами. Водночас він вважає, що попередній набір пропозицій може залишитися основою для подальшого діалогу.

"У принципі, переговорний процес буде обертатися навколо цих 28 пунктів. В основі будь-яких наступних переговорних процесів - чи в цьому форматі, чи в наступному - так чи інакше будуть ці 28 пунктів. Модифіковані, змінені, але в цілому там прописано фактично все, що хоче Росія", - заявив Денисенко.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Окремим питанням залишається готовність Кремля переглядати власну позицію. Експерт не очікує, що російська сторона найближчим часом самостійно відійде від значної частини своїх максималістських вимог.

Перспективи нинішнього дипломатичного треку, за словами Денисенка, поки важко оцінити через відсутність офіційно підтверджених деталей контактів між Вашингтоном і Москвою. Частина принципових питань, на його думку, може обговорюватися непублічно, а результат таких консультацій визначатиме можливість зближення позицій сторін.

"Вистрілять вони чи не вистріляють, наскільки Трамп погодиться на ті пропозиції, які є у Російської Федерації, наскільки Україна згодна буде погоджуватись на ці пропозиції - поки що відповісти на ці питання фактично нереально, тому що ми маємо тільки певні гіпотези без будь-якої конкретики", - зазначив експерт.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Путін заявив, що РФ не завдавала ударів по Києву з початку доби та обговорювала питання безпеки під час зустрічі в Кремлі зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Він також передав, що гарантії безпеки переговірників були предметом розмови під час візиту американських представників. За його словами, домовленостей про припинення вогню більш ніж на три дні не було.

Зеленський заявив, що для Києва важливо досягти не формального припинення бойових дій, а справедливого і стійкого миру. Він підкреслив, що готовність продовжувати переговори була підтверджена американською стороною після зустрічі. За підсумками першої частини зустрічі повідомляли, що до обговорень приєднаються Велика Британія, Франція та Німеччина.

Інститут вивчення війни (ISW) вказав, що Кремль зберіг максималістські вимоги і не готовий до суттєвих компромісів. Аналітики у звіті наголосили, що план Путіна щодо України не змінився і включає вимоги щодо територій. У звіті зазначено, що Путін вважає можливим захопити решту Донецької області до кінця 2026 року за поточних оцінок його оточення.

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Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

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