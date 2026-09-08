Анджеліна Джолі привезла до України сина від Бреда Пітта — чим вони займалися

Голлівудська зірка разом із сином Ноксом зустрілася з українськими захисниками в харківському клубі.

https://glavred.net/stars/andzhelina-dzholi-privezla-v-ukrainu-syna-ot-breda-pitta-chem-oni-zanimalis-10794890.html Посилання скопійоване

Анджеліна Джолі в Україні / колаж: Главред, фото: t.me/DPSUkr

Ви дізнаєтеся:

У яких українських містах побувала Анджеліна Джолі під час візиту

Чим займався син актриси Нокс у Харкові

Голлівудська актриса та громадська діячка Анджеліна Джолі здійснила черговий візит до України. Цього разу знаменитість приїхала не сама, а разом зі своїм сином від Бреда Пітта - Ноксом. Про зіркових гостей стало відомо з Instagram спортивного клубу, який відвідала родина.

Під час перебування в Харкові Анджеліна Джолі разом із сином завітала до одного з місцевих спортивних залів. Візит не обмежився простою екскурсією: Нокс разом з українськими захисниками провів тренування з тайського боксу.

відео дня

"Нещодавно, абсолютно випадково, до нас у гості завітала Анджеліна Джолі. Її син Нокс разом із захисниками провів своє тренування з тайського боксу. Ми дуже вдячні й щасливі, що ви обрали саме наш зал!", - відреагували на візит у спортивному клубі.

Анджеліна Джолі з сином у Харкові / фото: instagram.com, spadkoyemets.kh

Варто зазначити, що Нокс має безпосереднє відношення до бойових мистецтв. Син Джолі та Пітта вже давно займається муай-тай, а раніше його бачили на тренуваннях у Лос-Анджелесі. Нещодавно юнак навіть взяв участь у поєдинку з тайського боксу в США.

Представники харківського клубу висловили щиру подяку зірковим гостям. На згадку про свій візит актриса також залишила автограф на фірмовій футболці клубу та сфотографувалася з його колективом.

Автограф Анджеліни Джолі / фото: instagram.com, spadkoyemets.kh

"Хочемо подякувати за людяність і щирий інтерес до нашого залу, інтерес до історії його виникнення. Були раді спілкуванню і чекаємо на вас у гостях знову", - зазначили представники клубу.

Візит до Харкова став частиною подорожі Анджеліни Джолі Україною. Актриса побувала в нашій країні минулого та позаминулого тижня, зокрема відвідала Тернопіль, Кременчук, Полтаву та Харків. Це вже третій візит голлівудської зірки в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українські знаменитості вийшли на зв'язок після важкої нічної атаки на Київ 8 вересня. У соцмережах артисти показують наслідки ворожих обстрілів, діляться пережиті емоціями та запитують про стан своїх шанувальників.

Також Соня Плакидюк зіткнулася з жорсткою критикою в Threads після дебютного дефіле. Користувачі розкритикували ходу екс-судді "Топ-моделі по-українськи", звинувативши її в невідповідності тим суворим критеріям, за які вона роками дорікала учасникам шоу.

Читайте також:

Про персону: Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, актриса є лауреаткою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль вигравала цю нагороду) та двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред