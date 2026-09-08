Анджеліна Джолі привезла до України сина від Бреда Пітта — чим вони займалися

Ви дізнаєтеся:
- У яких українських містах побувала Анджеліна Джолі під час візиту
- Чим займався син актриси Нокс у Харкові
Голлівудська актриса та громадська діячка Анджеліна Джолі здійснила черговий візит до України. Цього разу знаменитість приїхала не сама, а разом зі своїм сином від Бреда Пітта - Ноксом. Про зіркових гостей стало відомо з Instagram спортивного клубу, який відвідала родина.
Під час перебування в Харкові Анджеліна Джолі разом із сином завітала до одного з місцевих спортивних залів. Візит не обмежився простою екскурсією: Нокс разом з українськими захисниками провів тренування з тайського боксу.
"Нещодавно, абсолютно випадково, до нас у гості завітала Анджеліна Джолі. Її син Нокс разом із захисниками провів своє тренування з тайського боксу. Ми дуже вдячні й щасливі, що ви обрали саме наш зал!", - відреагували на візит у спортивному клубі.
Варто зазначити, що Нокс має безпосереднє відношення до бойових мистецтв. Син Джолі та Пітта вже давно займається муай-тай, а раніше його бачили на тренуваннях у Лос-Анджелесі. Нещодавно юнак навіть взяв участь у поєдинку з тайського боксу в США.
Представники харківського клубу висловили щиру подяку зірковим гостям. На згадку про свій візит актриса також залишила автограф на фірмовій футболці клубу та сфотографувалася з його колективом.
"Хочемо подякувати за людяність і щирий інтерес до нашого залу, інтерес до історії його виникнення. Були раді спілкуванню і чекаємо на вас у гостях знову", - зазначили представники клубу.
Візит до Харкова став частиною подорожі Анджеліни Джолі Україною. Актриса побувала в нашій країні минулого та позаминулого тижня, зокрема відвідала Тернопіль, Кременчук, Полтаву та Харків. Це вже третій візит голлівудської зірки в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії.
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Про персону: Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі - американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.
За даними Вікіпедії, актриса є лауреаткою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль вигравала цю нагороду) та двох "Премій Гільдії кіноакторів США".
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