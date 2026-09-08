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Анджеліна Джолі привезла до України сина від Бреда Пітта - чим вони займалися

Христина Трохимчук
8 вересня 2026, 10:58
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Голлівудська зірка разом із сином Ноксом зустрілася з українськими захисниками в харківському клубі.
Анджеліна Джолі в Україні
Анджеліна Джолі в Україні / колаж: Главред, фото: t.me/DPSUkr

Ви дізнаєтеся:

  • У яких українських містах побувала Анджеліна Джолі під час візиту
  • Чим займався син актриси Нокс у Харкові

Голлівудська актриса та громадська діячка Анджеліна Джолі здійснила черговий візит до України. Цього разу знаменитість приїхала не сама, а разом зі своїм сином від Бреда Пітта - Ноксом. Про зіркових гостей стало відомо з Instagram спортивного клубу, який відвідала родина.

Під час перебування в Харкові Анджеліна Джолі разом із сином завітала до одного з місцевих спортивних залів. Візит не обмежився простою екскурсією: Нокс разом з українськими захисниками провів тренування з тайського боксу.

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"Нещодавно, абсолютно випадково, до нас у гості завітала Анджеліна Джолі. Її син Нокс разом із захисниками провів своє тренування з тайського боксу. Ми дуже вдячні й щасливі, що ви обрали саме наш зал!", - відреагували на візит у спортивному клубі.

Анджеліна Джолі з сином у Харкові
Анджеліна Джолі з сином у Харкові / фото: instagram.com, spadkoyemets.kh

Варто зазначити, що Нокс має безпосереднє відношення до бойових мистецтв. Син Джолі та Пітта вже давно займається муай-тай, а раніше його бачили на тренуваннях у Лос-Анджелесі. Нещодавно юнак навіть взяв участь у поєдинку з тайського боксу в США.

Представники харківського клубу висловили щиру подяку зірковим гостям. На згадку про свій візит актриса також залишила автограф на фірмовій футболці клубу та сфотографувалася з його колективом.

Автограф Анджеліни Джолі
Автограф Анджеліни Джолі / фото: instagram.com, spadkoyemets.kh

"Хочемо подякувати за людяність і щирий інтерес до нашого залу, інтерес до історії його виникнення. Були раді спілкуванню і чекаємо на вас у гостях знову", - зазначили представники клубу.

Візит до Харкова став частиною подорожі Анджеліни Джолі Україною. Актриса побувала в нашій країні минулого та позаминулого тижня, зокрема відвідала Тернопіль, Кременчук, Полтаву та Харків. Це вже третій візит голлівудської зірки в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Про персону: Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі - американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.

За даними Вікіпедії, актриса є лауреаткою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль вигравала цю нагороду) та двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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