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Росіяни атакували дронами потяг Київ - Суми: пасажирів встигли евакуювати

Дар'я Пшеничник
8 вересня 2026, 10:42
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Склад зупинили ще до влучання, а пасажирів і локомотивну бригаду вивели з-під удару.

Росіяни атакували дронами потяг Київ — Суми: пасажирів встигли евакуювати
Росіяни прицільно вдарили двома шахедами по пасажирському поїзду / Колаж: Главред, фото: Олександр Перцовський / Facebook, ДСНС

відео дня

Коротко:

  • Два дрони прицільно вдарили по потягу Київ - Суми
  • Постраждалих немає, пасажирів доправили автобусами

Російські війська 8 вересня двома дронами прицільно атакували пасажирський потяг Київ - Суми - обійшлося без постраждалих.

Обидва влучання зафіксували на під'їзді до Сум. Голова правління Укрзалізниці Олег Перцовський наголошує, що загрозу відстежили ще до підльоту ворожих безпілотників.

"Поїзд було завчасно зупинено на станції моніторинговою командою Укрзалізниці - пасажирів і локомотивну бригаду евакуйовано. Усіх врятовано - постраждалих немає", - написав він у Facebook.

Для людей, які залишилися без транспорту, залізничники організували альтернативне сполучення: до кінцевих пунктів їх довезли автобусами.

Росіяни атакували дронами потяг Київ — Суми: пасажирів встигли евакуювати

Масована атака: 166 безпілотників і десятки ракет

Удар по складу став частиною ширшого нальоту. У ніч на 8 вересня росіяни атакували Україну десятками ракет і 166 безпілотниками різних типів.

У Повітряних силах вказують, що ключовими напрямками ворожого удару були Одеська та Київська області.

За попередніми даними, українська ППО знешкодила дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23/С-400/Онікс, 31 крилату ракету Х-101 та Іскандер-К, а також 142 ворожі дрони.

У Києві атака теж не пройшла безслідно. У двох районах міста зафіксували падіння та палання уламків ракет, є пошкодження житлових будинків.

Росіяни атакували дронами потяг Київ — Суми: пасажирів встигли евакуювати
Шахед-136 / Інфографіка: Главред

Росія може перейти до атак на об’єкти культури: думка експерта

Росія розширює перелік об’єктів для атак. Після ураження української логістики та складів у списку з’явилися адміністративні будівлі, а далі будуть об’єкти культурної спадщини. Про це заявив військовий експерт, співробітник Служби безпеки України у 2004–2015 роках Іван Ступак.

"Розуміємо, що далі, згідно з їхнім планом, найімовірніше, відбудеться руйнування якихось історичних будівель, пам’яток архітектури та історії, яким там по 100, 200, до 1000 років. Що завгодно можна зруйнувати. І це лише перший крок. У будівлю Головного управління розвідки вже раніше завдавалися удари. Тому, з огляду на новий етап, розуміємо, що нас будуть тероризувати, доки не буде знайдено оптимальний вихід із цієї ситуації. Над цим працюють, але для цього потрібен час щонайменше до листопада", - сказав експерт.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 8 вересня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У результаті ударів пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, є постраждалі. Зокрема, у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа в складських приміщеннях.

Також під удар потрапила Київська область. У Броварському районі пошкоджено три приватні домоволодіння та автомобіль. У Бориспільському - складське приміщення, підприємство та сім вантажних автомобілів. У Фастівському районі пошкоджено три приватні домоволодіння. В Обухівському - приватний будинок.

Крім того, російська окупаційна армія завдала удару по ринку в передмісті Одеси. За даними ЗМІ, йдеться про промислово-товарний ринок "7 кілометр". Це один із найбільших ринків у Східній Європі.

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Про джерело: "Укрзалізниця"

Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) - національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.

Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.

Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

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