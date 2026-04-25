Європа готується до тривалої війни в Україні, швидкої перемоги не буде - NYT

Віталій Кірсанов
25 квітня 2026, 18:53
Жодна зі сторін не має вирішальної переваги, а ймовірність досягнення миру без участі США та тиску на Москву видається вкрай низькою.
Європа готується до тривалої війни в Україні / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, скріншот

Що написано в матеріалі The New York Times:

  • Європа посилює підтримку, але робить ставку на стримування
  • Росія несе значні втрати заради обмежених успіхів

Європа готується до затяжної війни в Україні, оскільки перспективи швидкого завершення військового конфлікту залишаються примарними, а активна роль США у мирному процесі – обмеженою. Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

За даними видання, Вашингтон зараз зосереджений на інших напрямках, зокрема на конфлікті з Іраном, через що перспективи дипломатичного врегулювання стають дедалі менш реальними. У результаті Україна фактично залишається сам на сам із виснажливою війною проти Росії, не маючи чіткого розуміння, коли і як вона може завершитися.

Жодна зі сторін не має вирішальної переваги, а ймовірність досягнення миру без активної участі США та тиску на Москву виглядає вкрай низькою. При цьому, як зазначають експерти, Дональд Трамп не виявляє особливої готовності посилювати тиск на Росію.

Крім того, на даний момент відсутній посередник, здатний замінити США в переговорах і чинити значний вплив на обидві сторони.

Аналітик Джеймс Шерр зазначає, що через понад рік після обіцянок швидко завершити війну ситуація фактично повернулася до вихідної точки. За його словами, в Європі дедалі більше усвідомлюють: цілі України та Росії принципово несумісні, а єдиний раціональний шлях — продовжувати підтримку Києва та не допустити перемоги Москви.

Він також вважає, що Володимир Зеленський істотно знизив очікування щодо можливої підтримки з боку Трампа. У самій Україні, за його словами, переважає думка, що результат війни вирішиться на полі бою, якщо взагалі буде вирішений.

Європа посилює підтримку, але робить ставку на стримування

Як заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, Росія спочатку не сприймала переговори серйозно, що робить подальшу підтримку України ще важливішою.

У цьому контексті рішення ЄС надати Києву кредит на 90 млрд євро стало сигналом довгострокової прихильності Європі, особливо на тлі зниження активності США та посилення атак на українську інфраструктуру.

Крім того, європейські країни ввели нові санкції проти Росії, що зачіпають економіку та експорт нафти, включаючи так званий тіньовий флот.

При цьому, як зазначають джерела в Брюсселі, в Європі розраховують, що Володимир Путін з часом може переглянути свою позицію. Однак визнається, що Кремль воліє вести діалог з Вашингтоном, а не з європейськими столицями.

Без стратегії перемоги

За словами голови центру Carnegie Russia Eurasia Center Олександра Габуєва, Україна має ресурси, що дозволяють продовжувати опір, і не зобов'язана йти на угоду "за будь-яку ціну" найближчим часом. На фронті українські сили утримують позиції, тоді як Росія зазнає значних втрат заради обмежених успіхів.

Проте, як підкреслює експертка Клаудія Мейджор, у Європи, як і раніше, відсутнє чітке розуміння, як домогтися перемоги України.

За її словами, ставка робиться скоріше на стримування: підтримувати Україну доти, доки ситуація в Росії не зміниться — політично чи економічно. Однак такий підхід важко назвати повноцінною стратегією.

У підсумку, незважаючи на окремі успіхи України та зростаючу підтримку з боку Європи, війна триває, а перспективи перемир'я або мирної угоди залишаються віддаленими.

Війна Росії проти України — останні новини на тему можливих переговорів Путіна і Зеленського

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський підкреслив, що світові лідери повинні безпосередньо спілкуватися з Володимиром Путіним, щоб змусити його припинити війну, оскільки пошук компромісів може виявитися неефективним.

У Кремлі заявили про готовність Путіна до особистої зустрічі із Зеленським, однак підкреслили, що такі переговори можливі лише на етапі завершення домовленостей, повідомив прес-секретар Дмитро Пєсков.

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що Анкара готова виступити посередником і сприяти організації прямих переговорів між Україною та Росією на рівні лідерів.

Про джерело: The New York Times

The New York Times — американська щоденна газета, що базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Монітори попередили про загрозу атаки по Україні, Ту-95 вже в повітрі: що відомо

Монітори попередили про загрозу атаки по Україні, Ту-95 вже в повітрі: що відомо

19:29Війна
"Він уже труп": опубліковано відео та аудіо з телефону київського терориста

"Він уже труп": опубліковано відео та аудіо з телефону київського терориста

19:25Україна
Гучний скандал із голодуючими бійцями 14 ОМБр: Сирський ухвалив важливе рішення

Гучний скандал із голодуючими бійцями 14 ОМБр: Сирський ухвалив важливе рішення

19:23Україна
Популярне

Більше
Останні новини

20:53

Гороскоп на завтра, 26 квітня: Левам - втрата, Дівам - сильні емоції

20:50

Кому відкриється важлива істина: гороскоп на травень 2026 року від Анжели ПерлВідео

20:30

Трампа "списують в утиль": ЗМІ назвали ім'я ймовірного господаря Білого дому

19:47

Відомий український гуморист приєднався до армії: де він служить

19:29

Монітори попередили про загрозу атаки по Україні, Ту-95 вже в повітрі: що відомо

У Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку БілорусіУ Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку Білорусі
19:25

"Він уже труп": опубліковано відео та аудіо з телефону київського терористаВідео

19:23

Гучний скандал із голодуючими бійцями 14 ОМБр: Сирський ухвалив важливе рішення

19:20

На кого чекає дуже прибутковий місяць: гороскоп на травень 2026 рокуВідео

19:10

Кого насправді набирає РФ для війни в Україні: Коваленко розкрив плани КремляПогляд

18:53

Європа готується до тривалої війни в Україні, швидкої перемоги не буде - NYT

18:51

Наступ РФ в Сумській області: в ЗСУ відповіли, чи є загроза напівоточення Сум

18:39

"Є погана новина": розкрито тривожний фактор продовження війни Росії з УкраїноюВідео

18:16

Чотири місяці з дня народження з вишуканим смаком: кого частіше тягне до розкоші

18:03

Холод з дощами і градами повертається: коли Черкащину накриє негода

17:58

Як безпечно протестувати помаду в магазині: дієвий спосіб розкриє реальний колірВідео

17:43

Цвіль зникне за лічені хвилини: секрет у одному простому та доступному засобіВідео

17:29

На три знаки зодіаку чекають радикальні зміни на краще - хто вони

17:27

Кількість жертв від удару РФ по Дніпру різко зросла, є зниклі безвісти: що відомоФото

17:26

Істота, здатна потопити кораблі: виявлено сліди гігантського восьминога

17:10

"Мені дуже важко": Кейт Міддлтон зважилася на зізнання про королівське життя

16:45

Переговори з РФ та оборонні контракти: Україна й Азербайджан підписали 6 документів

16:30

Росія змінює тактику війни через проблеми з артилерією — Forbes

16:23

Миші зникнуть просто на очах: простий спосіб здивує швидким результатомВідео

16:14

Чоловік роками мешкав просто в торговому центрі: його покарання здивувалоВідео

16:12

Могилевська показала Ласточкіна на фронті та висловилася про загиблого артиста — деталі

15:52

Апокаліптичний сценарій для РФ у 2026 році: чому війна в Ірані не врятуває КремльВідео

15:35

Для чого сипати сіль у раковину та унітаз: цей трюк використовували наші бабусі

15:21

Кому 26 квітня молитися за життєву підтримку: яке церковне свято

15:20

Собака вперше побувала в зоопарку: її реакція вразила господинюВідео

15:12

Кремль зробив заяву про переговори із Зеленським: в РНБО назвали ціль Путіна

15:03

Хто платить і як правильно спілкуватися: правила етикету на першому побаченні

14:49

Сили оборони уразили низку важливих об'єктів РФ: Генштаб розкрив деталі ударів

14:25

Як ідеально почистити котячий лоток: більшість робить помилку, яка впливає на котаВідео

14:12

"Двічі освідчувалися": Огнєвіч зізналася, чому досі незаміжня

14:08

Орхідея "завмерла" і не росте: флористка розкрила головну помилку у доглядіВідео

13:45

Як сказати українською "предвкушение": більшість навіть не здогадується

13:39

"Життя після шрамів": 1+1 Україна покаже другий сезон унікального проєкту про реінтеграцію ветеранів у цивільне життя

13:29

Київ 2.0 і таємний наказ Путіна для Лукашенка: який сценарій готує Білорусь проти України

13:23

Дрони долетіли до Уралу: росіяни скаржаться на атаку

13:16

"Готова Камалія до зятя": співачка розповіла про особисте життя дочок

13:12

340 днів на самоті: чоловік заявив, що живе у 2028 році без людей

12:59

Дощі та шквальний вітер накриють Рівненщину: синоптики назвали дату похолодання

12:57

Хто найчастіше сумнівається в житті: названо чотири знаки зодіаку

12:54

Нові загиблі і поранені: РФ повторно атакувала ДніпроФото

12:12

Китайський гороскоп на завтра, 26 квітня: Бикам — помилки, Коням — жертви

11:46

Чому інтер'єр виглядає нудним і застарілим: основні помилки при виборі меблівВідео

11:33

Майже 700 повітряних цілей: нові важливі подробиці масованої атаки

11:26

Грав за російську команду: новий герой "Холостяка" потрапив у гучний скандал

11:17

Загадка "золотої кулі", знайденої на дні океану, розгадана: відкриття вражає

10:29

Ритуали на кохання та удачу: яка магія найкраще діє для кожного знака зодіаку

