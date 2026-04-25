Європа готується до тривалої війни в Україні, швидкої перемоги не буде - NYT

Жодна зі сторін не має вирішальної переваги, а ймовірність досягнення миру без участі США та тиску на Москву видається вкрай низькою.

https://glavred.net/ukraine/evropa-gotovitsya-k-zatyazhnoy-voyne-v-ukraine-bystroy-pobedy-ne-budet-nyt-10759574.html Посилання скопійоване

Європа готується до тривалої війни в Україні / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, скріншот

Що написано в матеріалі The New York Times:

Росія несе значні втрати заради обмежених успіхів

Європа готується до затяжної війни в Україні, оскільки перспективи швидкого завершення військового конфлікту залишаються примарними, а активна роль США у мирному процесі – обмеженою. Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

За даними видання, Вашингтон зараз зосереджений на інших напрямках, зокрема на конфлікті з Іраном, через що перспективи дипломатичного врегулювання стають дедалі менш реальними. У результаті Україна фактично залишається сам на сам із виснажливою війною проти Росії, не маючи чіткого розуміння, коли і як вона може завершитися.

відео дня

Жодна зі сторін не має вирішальної переваги, а ймовірність досягнення миру без активної участі США та тиску на Москву виглядає вкрай низькою. При цьому, як зазначають експерти, Дональд Трамп не виявляє особливої готовності посилювати тиск на Росію.

Крім того, на даний момент відсутній посередник, здатний замінити США в переговорах і чинити значний вплив на обидві сторони.

Аналітик Джеймс Шерр зазначає, що через понад рік після обіцянок швидко завершити війну ситуація фактично повернулася до вихідної точки. За його словами, в Європі дедалі більше усвідомлюють: цілі України та Росії принципово несумісні, а єдиний раціональний шлях — продовжувати підтримку Києва та не допустити перемоги Москви.

Він також вважає, що Володимир Зеленський істотно знизив очікування щодо можливої підтримки з боку Трампа. У самій Україні, за його словами, переважає думка, що результат війни вирішиться на полі бою, якщо взагалі буде вирішений.

Європа посилює підтримку, але робить ставку на стримування

Як заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, Росія спочатку не сприймала переговори серйозно, що робить подальшу підтримку України ще важливішою.

У цьому контексті рішення ЄС надати Києву кредит на 90 млрд євро стало сигналом довгострокової прихильності Європі, особливо на тлі зниження активності США та посилення атак на українську інфраструктуру.

Крім того, європейські країни ввели нові санкції проти Росії, що зачіпають економіку та експорт нафти, включаючи так званий тіньовий флот.

При цьому, як зазначають джерела в Брюсселі, в Європі розраховують, що Володимир Путін з часом може переглянути свою позицію. Однак визнається, що Кремль воліє вести діалог з Вашингтоном, а не з європейськими столицями.

Без стратегії перемоги

За словами голови центру Carnegie Russia Eurasia Center Олександра Габуєва, Україна має ресурси, що дозволяють продовжувати опір, і не зобов'язана йти на угоду "за будь-яку ціну" найближчим часом. На фронті українські сили утримують позиції, тоді як Росія зазнає значних втрат заради обмежених успіхів.

Проте, як підкреслює експертка Клаудія Мейджор, у Європи, як і раніше, відсутнє чітке розуміння, як домогтися перемоги України.

За її словами, ставка робиться скоріше на стримування: підтримувати Україну доти, доки ситуація в Росії не зміниться — політично чи економічно. Однак такий підхід важко назвати повноцінною стратегією.

У підсумку, незважаючи на окремі успіхи України та зростаючу підтримку з боку Європи, війна триває, а перспективи перемир'я або мирної угоди залишаються віддаленими.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський підкреслив, що світові лідери повинні безпосередньо спілкуватися з Володимиром Путіним, щоб змусити його припинити війну, оскільки пошук компромісів може виявитися неефективним.

У Кремлі заявили про готовність Путіна до особистої зустрічі із Зеленським, однак підкреслили, що такі переговори можливі лише на етапі завершення домовленостей, повідомив прес-секретар Дмитро Пєсков.

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що Анкара готова виступити посередником і сприяти організації прямих переговорів між Україною та Росією на рівні лідерів.

Інші новини:

Про джерело: The New York Times The New York Times — американська щоденна газета, що базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред