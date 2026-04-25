Переговори з РФ та оборонні контракти: Україна й Азербайджан підписали 6 документів

Україна та Азербайджан домовилися про співпрацю у сфері оборонно-промислового комплексу.

https://glavred.net/analytics/peregovory-s-rf-i-oboronnye-kontrakty-ukraina-i-azerbaydzhan-podpisali-6-dokumentov-10759544.html Посилання скопійоване

Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану

Коротко:

Володимир Зеленський прибув до Азербайджану

Україна готова до тристоронніх переговорів в Азербайджані

Україна та Азербайджан підписали 6 документів

Президент України Володимир Зеленський 25 квітня прибув з офіційним візитом до Азербайджану, де зустрівся з президентом Ільхамом Алієвим.

"Це мій перший візит до Азербайджану за роки війни. Сьогодні ми будемо працювати над п'ятьма державними двосторонніми договорами між Україною та Азербайджаном", – заявив президент в ефірі телемарафону.

відео дня

Після цього президенти провели спільну пресконференцію, під час якої зробили низку важливих заяв.

Тристоронні переговори

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова провести переговори з РФ в Азербайджані.

"Ми (з Алієвим - ред.) обговорювали мирні зусилля для України. Важливо, щоб Росія знайшла в собі сили закінчити цю війну. Я поділився з президентом Азербайджану, що ми готові до тристоронніх переговорів. Ми мали такі переговори в Туреччині, у Швейцарії", - сказав Зеленський.

Водночас Зеленський додав, що до таких переговорів має бути готова Росія.

В Азербайджані підписали 6 документів

Президент України зазначив, що в Азербайджані між країнами було підписано шість документів.

"Ми сьогодні підписали 6 документів. Подробицями наші команди обов'язково пізніше поділяться. Це різні напрямки", – зазначив президент.

Найважливішим напрямком є безпека та оборонно-промисловий комплекс. Президент також подякував Алієву за енергетичну підтримку протягом важкої зими. Ці ініціативи триватимуть.

Також відомо, що Зеленський провів зустріч з українськими експертами, які допомагають захищати небо в Азербайджані.

"Безумовно, ми будемо розвивати нашу співпрацю, копродакшн. Це дуже важливі напрямки, які точно збільшать і безпеку наших країн, наших народів, і товарообіг, який ми дійсно дуже хочемо збільшити", – сказав Зеленський.

Також Зеленський дякував Азербайджану за допомогу дітям, евакуйованим з прикордонних територій. Крім того, вдалося домовитися про навчання азербайджанських студентів в Україні.

Алієв підтвердив, що між Україною та Азербайджаном ведеться "серйозна співпраця".

"Що стосується військово-технічного співробітництва, ми також обговорювали це питання. Воно також має досить широкі перспективи, як в Україні, так і в Азербайджані", – розповів він.

Також країни планують розвивати товарообіг. Зараз він становить понад 500 мільйонів доларів. Очікується, що ці цифри будуть зростати.

Співпраця в обороні

Україна та Азербайджан домовилися про співпрацю у сфері оборонно-промислового комплексу. Йдеться про можливий розвиток спільного виробництва.

Країни планують провести ще одну зустріч. Військово-технічне співробітництво має "широкі перспективи", каже Алієв.

"Ми бачимо розвиток військових галузей, ОПК і можемо налагодити спільне виробництво. Сьогодні у нас також були широкі переговори з цього приводу. І в усіх сферах ми хочемо поглиблювати нашу співпрацю", – сказав він.

Володимир Зеленський додав, що Україна ділиться досвідом, який був отриманий під час війни. Співпраця в ОПК зміцнюватиме безпеку обох держав і стимулюватиме економічні зв'язки.

Хто такий Ільхам Алієв? Ільхам Алієв – азербайджанський державний діяч і політик. Президент Азербайджану з 31 жовтня 2003 року. Син і наступник Гейдара Алієва – третього президента Азербайджану, який обіймав свою посаду з 1993 по 2003 рік. Ставав президентом Азербайджану за результатами виборів 2003, 2008, 2013, 2018, 2024 років, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред