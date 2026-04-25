Переговори з РФ та оборонні контракти: Україна й Азербайджан підписали 6 документів

Коротко:
- Володимир Зеленський прибув до Азербайджану
- Україна готова до тристоронніх переговорів в Азербайджані
- Україна та Азербайджан підписали 6 документів
Президент України Володимир Зеленський 25 квітня прибув з офіційним візитом до Азербайджану, де зустрівся з президентом Ільхамом Алієвим.
"Це мій перший візит до Азербайджану за роки війни. Сьогодні ми будемо працювати над п'ятьма державними двосторонніми договорами між Україною та Азербайджаном", – заявив президент в ефірі телемарафону.
Після цього президенти провели спільну пресконференцію, під час якої зробили низку важливих заяв.
Тристоронні переговори
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова провести переговори з РФ в Азербайджані.
"Ми (з Алієвим - ред.) обговорювали мирні зусилля для України. Важливо, щоб Росія знайшла в собі сили закінчити цю війну. Я поділився з президентом Азербайджану, що ми готові до тристоронніх переговорів. Ми мали такі переговори в Туреччині, у Швейцарії", - сказав Зеленський.
Водночас Зеленський додав, що до таких переговорів має бути готова Росія.
В Азербайджані підписали 6 документів
Президент України зазначив, що в Азербайджані між країнами було підписано шість документів.
"Ми сьогодні підписали 6 документів. Подробицями наші команди обов'язково пізніше поділяться. Це різні напрямки", – зазначив президент.
Найважливішим напрямком є безпека та оборонно-промисловий комплекс. Президент також подякував Алієву за енергетичну підтримку протягом важкої зими. Ці ініціативи триватимуть.
Також відомо, що Зеленський провів зустріч з українськими експертами, які допомагають захищати небо в Азербайджані.
"Безумовно, ми будемо розвивати нашу співпрацю, копродакшн. Це дуже важливі напрямки, які точно збільшать і безпеку наших країн, наших народів, і товарообіг, який ми дійсно дуже хочемо збільшити", – сказав Зеленський.
Також Зеленський дякував Азербайджану за допомогу дітям, евакуйованим з прикордонних територій. Крім того, вдалося домовитися про навчання азербайджанських студентів в Україні.
Алієв підтвердив, що між Україною та Азербайджаном ведеться "серйозна співпраця".
"Що стосується військово-технічного співробітництва, ми також обговорювали це питання. Воно також має досить широкі перспективи, як в Україні, так і в Азербайджані", – розповів він.
Також країни планують розвивати товарообіг. Зараз він становить понад 500 мільйонів доларів. Очікується, що ці цифри будуть зростати.
Співпраця в обороні
Україна та Азербайджан домовилися про співпрацю у сфері оборонно-промислового комплексу. Йдеться про можливий розвиток спільного виробництва.
Країни планують провести ще одну зустріч. Військово-технічне співробітництво має "широкі перспективи", каже Алієв.
"Ми бачимо розвиток військових галузей, ОПК і можемо налагодити спільне виробництво. Сьогодні у нас також були широкі переговори з цього приводу. І в усіх сферах ми хочемо поглиблювати нашу співпрацю", – сказав він.
Володимир Зеленський додав, що Україна ділиться досвідом, який був отриманий під час війни. Співпраця в ОПК зміцнюватиме безпеку обох держав і стимулюватиме економічні зв'язки.
Хто такий Ільхам Алієв?
Ільхам Алієв – азербайджанський державний діяч і політик. Президент Азербайджану з 31 жовтня 2003 року.
Син і наступник Гейдара Алієва – третього президента Азербайджану, який обіймав свою посаду з 1993 по 2003 рік.
Ставав президентом Азербайджану за результатами виборів 2003, 2008, 2013, 2018, 2024 років, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред