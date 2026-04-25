Зеленський розкрив деталі масованої атаки і назвав головні мішені для РФ

Головне:
- РФ масовано атакувала Україну дронами, крилатими ракетами та балістикою
- Більшість мішеней - звичайна інфраструктура в містах
- Відомо про значну кількисть поранених та загиблих
Президент України Володимир Зеленський розкрив наслідки масованої атаки по Україні. Станом на зараз відомо, що чотири людини було вбито, ще понад 30 поранено в Україні внаслідок нічної атаки РФ. Про це глава держави написав у Telegram.
"Практично всю ніч росіяни били по Дніпру та по інших наших містах і громадах. Станом на зараз відомо, що загалом поранено понад 30 людей по Україні. Є також постраждалі на Чернігівщині, Одещині, Харківщині. На жаль, є загиблі. Чотири людини було вбито. Мої співчуття рідним та близьким", - написав президент.відео дня
За його словами, наразі в лікарнях у Дніпрі перебуває 11 людей після російської атаки проти міста. На місці удару триває рятувальна операція, під завалами ще можуть бути люди.
"Тактика в росіян без змін: ударні дрони, крилаті ракети й значна кількість балістики. Більшість мішеней - звичайна інфраструктура в містах. Пошкоджені житлові будинки, енергетика, підприємства.", - зазначив президент.
Зеленський наголосив, що кожен такий удар має нагадувати партнерам, що ситуація потребує негайних і жорстких дій, оперативного посилення української ППО.
Масована атака РФ 25 квітня - що відомо
Як повідомляв Главред, основний удар припав на Дніпро та Харків. Також під атакою були Київщина, Одещина, Миколаївщині та Черкащина.
Ворог атакував Дніпро ударними безпілотниками, а також балістичними і крилатими ракетами. Є багато поранених та загиблих. Під завалами ще можуть бути люди.
У Харкові зафіксовано влучання у кількох районах міста. Внаслідок удару по Харківщині загинула жінка, також відомо про двох постраждалих, серед яких півторарічний хлопчик.
У Білій Церкві виникла пожежа та сильне задимлення. Жителів просять закрити вікна та обмежити перебування на вулиці.
На Одещині постраждали двоє людей, пошкоджено житлову забудову та припортову територію.
Про джерело: Офіс Президента України
Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред