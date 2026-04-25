Зеленський розкрив деталі масованої атаки і назвав головні мішені для РФ

Більшістю цілей росіян була звичайна інфраструктура в містах.

Масований удар по Україні 25 квітня / Колаж: Главред, фото: поліція, ДСНС

Головне:

РФ масовано атакувала Україну дронами, крилатими ракетами та балістикою

Більшість мішеней - звичайна інфраструктура в містах

Відомо про значну кількисть поранених та загиблих

Президент України Володимир Зеленський розкрив наслідки масованої атаки по Україні. Станом на зараз відомо, що чотири людини було вбито, ще понад 30 поранено в Україні внаслідок нічної атаки РФ. Про це глава держави написав у Telegram.

"Практично всю ніч росіяни били по Дніпру та по інших наших містах і громадах. Станом на зараз відомо, що загалом поранено понад 30 людей по Україні. Є також постраждалі на Чернігівщині, Одещині, Харківщині. На жаль, є загиблі. Чотири людини було вбито. Мої співчуття рідним та близьким", - написав президент. відео дня

За його словами, наразі в лікарнях у Дніпрі перебуває 11 людей після російської атаки проти міста. На місці удару триває рятувальна операція, під завалами ще можуть бути люди.

"Тактика в росіян без змін: ударні дрони, крилаті ракети й значна кількість балістики. Більшість мішеней - звичайна інфраструктура в містах. Пошкоджені житлові будинки, енергетика, підприємства.", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що кожен такий удар має нагадувати партнерам, що ситуація потребує негайних і жорстких дій, оперативного посилення української ППО.

Звідки та чим РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Масована атака РФ 25 квітня - що відомо

Як повідомляв Главред, основний удар припав на Дніпро та Харків. Також під атакою були Київщина, Одещина, Миколаївщині та Черкащина.

Ворог атакував Дніпро ударними безпілотниками, а також балістичними і крилатими ракетами. Є багато поранених та загиблих. Під завалами ще можуть бути люди.

У Харкові зафіксовано влучання у кількох районах міста. Внаслідок удару по Харківщині загинула жінка, також відомо про двох постраждалих, серед яких півторарічний хлопчик.

У Білій Церкві виникла пожежа та сильне задимлення. Жителів просять закрити вікна та обмежити перебування на вулиці.

На Одещині постраждали двоє людей, пошкоджено житлову забудову та припортову територію.

