Переговори між Зеленським і Путіним: Ердоган зробив важливу заяву

Туреччина готова підтримати всі кроки, що сприяють продовженню прямих переговорів, наголосив Реджеп Таїп Ердоган.

У Туреччині не виключають зустрічі лідерів України та Росії

Головне:

Анкара готова сприяти прямим переговорам між Україною та Росією

Туреччина підтримує кроки для продовження прямих переговорів

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив готовність Анкари сприяти прямим переговорам між Україною та Росією.

Як заявив він під час виступу на 5-му Анталійському дипломатичному форумі, Анкара готова сприяти проведенню саміту на рівні лідерів України та РФ.

При цьому президент Туреччини висловив жаль з приводу руйнувань і людських жертв, спричинених російською війною проти України.

"Ми все ще віримо, що війна закінчиться завдяки переговорному процесу, в якому сторони будуть справедливо і рівно представлені. Я хотів би тут щиро заявити, що Туреччина готова підтримати всі кроки, що сприяють продовженню прямих переговорів, включаючи зустріч на рівні лідерів, якщо сторони цього бажають", - сказав він.

Перспективи завершення війни: оцінка експерта

Експерт Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович раніше зазначав, що розраховувати на швидке закінчення бойових дій або швидке перемир'я поки що передчасно. За його словами, між сторонами залишаються глибокі розбіжності, через що переговорний процес може затягнутися.

Він висловив надію, що врегулювання не розтягнеться на весь 2026 рік, однак підкреслив: найближчим часом істотного прогресу очікувати не варто. Також, на його думку, Сполучені Штати поки що не готові посилювати тиск на Росію більш жорсткими інструментами.

Нагадаємо, раніше Главред писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, однак Україна готова відновити переговори, як тільки дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією найближчими тижнями очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

Про персону: Реджеп Тайїп Ердоган Редже́п Тайї́п Ердога́н (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; нар. 26 лютого 1954, Стамбул, Туреччина) — турецький державний діяч, політик. Президент Туреччини з 28 серпня 2014 року, пише Вікіпедія. Прем'єр-міністр Туреччини (2003—2014). Лідер турецької керівної Партії справедливості і розвитку. У 1994–1998 роках був мером Стамбула. 2018 року знову був обраний Президентом на дострокових виборах в Туреччині. Почесний доктор МДІМВ.

