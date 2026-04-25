Удар РФ по Харкову: є загибла та поранені серед них - 1,5-річний хлопчик

Коротко:
- Війська РФ масовано атакували Харків ударними дронами
- Влучання безпілотників зафіксовано в кількох раюнах міста
- Внаслідок удару по місту є поранені
Вночі 25 квітня російські дрони масовано атакували Харків, зафіксовано влучання у кількох районах міста.
Внаслідок удару по Харківщині загинула жінка, є постраждалі. Про це повідомляють в поліції.
"На Харківщині внаслідок ударів росіян загинула жінка, є постраждалі: поліцейські задокументували наслідки воєнних злочинів", - йдеться в повідомленні.
У Немишлянському районі Харкова окупанти дроном поцілили по приватному будинку, внаслідок чого постраждав 54-річний чоловік. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Крім того, внаслідок удару БпЛА також постраждав 1,5-річний хлопчик, він отримав гостру реакцію на стрес. Медики надали всю необхідну допомогу, додає Синєгубов.
Також мер Харкова Ігор Терехов повідомляє про влучання у багатоповерхівку Салтівського району, виникла пожежа. Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Ворог кілька разів ударив по Київському району. Один з ударів прийшовся поблизу житлового будинку. Крім того, внаслідок удару знищено зупинку громадського транспорту.
Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється. На місцях працюють екстрені служби.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, 25 квітня війська РФ завдали масованого комбінованого удару по Дніпру. Ворог атакував місто ударними безпілотниками, а також балістичними і крилатими ракетами.Є багато поранених, також з-під завалів дістали тіло людини.
Крім того, в ніч на 23 квітня російська окупаційна армія атакувала Дніпро. У місті пошкоджено житлову забудову, виникли пожежі. Троє людей загинули, ще 13 – отримали поранення.
22 квітня російська окупаційна армія атакувала транспортну інфраструктуру Запорізької області. Одна людина загинула, ще вісім - отримали поранення внаслідок ворожих атак по обласному центру та Запорізькому району.
Про персону: Ігор Терехов
Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.
