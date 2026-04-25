Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Удар РФ по Харкову: є загибла та поранені серед них - 1,5-річний хлопчик

Інна Ковенько
25 квітня 2026, 08:34оновлено 25 квітня, 12:53
РФ цинічно атакувала Харків дронами
РФ цинічно атакувала Харків дронами

Коротко:

  • Війська РФ масовано атакували Харків ударними дронами
  • Влучання безпілотників зафіксовано в кількох раюнах міста
  • Внаслідок удару по місту є поранені

Вночі 25 квітня російські дрони масовано атакували Харків, зафіксовано влучання у кількох районах міста.

Внаслідок удару по Харківщині загинула жінка, є постраждалі. Про це повідомляють в поліції.

відео дня

"На Харківщині внаслідок ударів росіян загинула жінка, є постраждалі: поліцейські задокументували наслідки воєнних злочинів", - йдеться в повідомленні.

У Немишлянському районі Харкова окупанти дроном поцілили по приватному будинку, внаслідок чого постраждав 54-річний чоловік. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Крім того, внаслідок удару БпЛА також постраждав 1,5-річний хлопчик, він отримав гостру реакцію на стрес. Медики надали всю необхідну допомогу, додає Синєгубов.

Також мер Харкова Ігор Терехов повідомляє про влучання у багатоповерхівку Салтівського району, виникла пожежа. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Ворог кілька разів ударив по Київському району. Один з ударів прийшовся поблизу житлового будинку. Крім того, внаслідок удару знищено зупинку громадського транспорту.

Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється. На місцях працюють екстрені служби.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 25 квітня війська РФ завдали масованого комбінованого удару по Дніпру. Ворог атакував місто ударними безпілотниками, а також балістичними і крилатими ракетами.Є багато поранених, також з-під завалів дістали тіло людини.

Крім того, в ніч на 23 квітня російська окупаційна армія атакувала Дніпро. У місті пошкоджено житлову забудову, виникли пожежі. Троє людей загинули, ще 13 – отримали поранення.

22 квітня російська окупаційна армія атакувала транспортну інфраструктуру Запорізької області. Одна людина загинула, ще вісім - отримали поранення внаслідок ворожих атак по обласному центру та Запорізькому району.

Читайте також:

Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Харкова атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Реклама

Популярне

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Великдень 2026
Чи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилин
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиСвяткове менюЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти