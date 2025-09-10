Ціни на долар та євро змінилися: зʼявився курс валют на 11 вересня

Гривня "бере верх" відносно однієї з валют.

Курс валют на 11 вересня / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долар 11 вересня

Скільки коштуватиме європейська валюта у четвер

Національний банк України встановив на четвер, 11 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,21 гривні за долар. Таким чином, українська валюта послабилася на 9 копійок. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Щодо євро, гривня, навпаки, зміцнила свої позиції.

Так, офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,24 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок.

Курс валют на 11 вересня / фото: bank.gov.ua

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,26/41,29 грн/дол., а євро - 48,30/48,33 грн/євро.

Як змінювався курс валют в Україні / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом долара і євро цього тижня - прогноз банкіра

Банкір Тарас Лєсовий в коментарі РБК-Україна заявив, що в Україні з 8 по 14 вересня валютний ринок залишатиметься передбачуваним. Долар збереже стабільність, але євро коливатиметься.

Курс валют в Україні - новини за темою

Нагадаємо, фінансовий експерт Андрій Шевчишин вважає, що, незважаючи на спроможність НБУ підтримувати курс долара на рівні 41 грн/дол., в умовах посилення ризиків гривня може поступово втрачати позиції та рухатися до позначки 44 грн/дол.

Тим часом у прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Раніше також повідомлялося про те, коли курс долара може підскочити до 46 гривень.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

