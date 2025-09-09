Рус
Читати російською
Курс "злітає" до 44 грн за долар: прогноз несподіваного валютного стрибка

Олексій Тесля
9 вересня 2025, 22:25
11
Ситуація на валютному ринку залишається напруженою, підкреслив Андрій Шевчишин.
Курс 'злітає' до 44 грн за долар: прогноз несподіваного валютного стрибка
Прогноз курсу долара / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Головне:

  • У НБУ є всі можливості для утримання стабільного курсу гривні
  • В умовах посилення ризиків гривня може поступово втрачати позиції

Фінансовий експерт Андрій Шевчишин вважає, що наразі у Національного банку України є всі можливості для утримання стабільного курсу гривні.

Однак до кінця року українська валюта може ослабнути через збереження ризиків у сфері безпеки, розповів він в інтерв'ю УНІАН.

За словами аналітика, ситуація залишається напруженою: є невизначеність щодо розвитку бойових дій, зберігається загроза нових блекаутів, а також атак на критичну інфраструктуру - енергетичну, газову та портову. Усе це створює потенційний тиск на економіку та валюту.

Шевчишин зазначає, що, незважаючи на спроможність НБУ підтримувати курс долара на рівні 41 грн/дол., в умовах посилення ризиків гривня може поступово втрачати позиції та рухатися до позначки 44 грн/дол. Однак наскільки швидко та наскільки сильно вона ослабне - залежатиме від дій самого регулятора.

Що стосується стратегії заощаджень, аналітик рекомендує диверсифікувати активи: - частину коштів тримати в доларах, - частину - в євро, - а частину - у гривні, зокрема вклавши в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), які зараз пропонують прибутковість вищу за можливу девальвацію.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
/ Главред

Прогноз курсу долара: думка експертів

Аналітики інвестиційної компанії ICU вважають, що помітне зміцнення гривні на початку місяця було не випадковим - це результат цілеспрямованих дій Національного банку, для чого використовувалися активні валютні інтервенції.

Експерти не виключають, що надалі НБУ може дозволити курсу коливатися сильніше, щоб згодом перейти до плавної та контрольованої девальвації.

Курс долара - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, коли курс долара може підскочити до 46 гривень. В Україні очікується сезонне збільшення попиту на іноземну валюту.

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що нова торговельна угода між США і Євросоюзом накладає істотні фінансові зобов'язання на ЄС і має негативний характер щодо європейської валюти.

Нагадаємо, обміняти долари більше не так легко - якісь купюри конфіскують безповоротно. За послугу інкасо банки стягують комісію, яка зазвичай становить 7-10% від суми транспортованої іноземної валюти.

Читайте також:

Про персону: Андрій Шевчишин

Андрій Шевчишин - український економіст, фінансовий аналітик, експерт фондового ринку і сільськогосподарських активів, керівник відділу аналітики в Forex club і Libertex.

Народився в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Економічна кібернетика". Випустився 1995 року.

Шевчишин працював з 2007 по 2012 рік в ІГ ТАСК на посаді керівника аналітичного департаменту.

У 2011 році увійшов до складу індексного комітету при Українській біржі. До обов'язків комітету входила оцінка та розрахунок індексів для цінних паперів та ухвалення рішення щодо зміни списку паперів, за якими оцінюють індекс.

Починаючи з 2012 року протягом трьох років Шевчишин обіймав посаду менеджера та аналітика в ТОВ ДТЕК.

Зараз Шевчишин працює в організації Forex Club на посаді керівника відділу аналітики. Також він керує аналітичним відділом у Libertex.

Шевчишин публікує свої прогнози на порталах, присвячених ринку молочної продукції та агропромисловому сектору.

