Новий закон про мобілізацію: військовий вказав на важливий нюанс

Військовий Юрій Гудименко висловився про новий законопроєкт про мобілізацію і розповів, що він може дати Україні.

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Гудименко про закон про мобілізацію / колаж: Главред, фото: скріншот instagram Юрій Гудименко

І базову військову підготовку, і зниження призовного віку, і обмеження для ухильників - усе це молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об'єднання "Мрія" Юрій Гудименко називає правильним кроком щодо збільшення кількості громадян в армії. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо NV.

За словами Гудименка, багато норм нового законопроєкту цілком правильні, оскільки до ухильників, наприклад, почнуть застосовувати обмеження, подібні до тих, які стосуються неплатників аліментів.

Також військовий у відставці вважає, що зміна строкової служби на базову військову підготовку - це правильне рішення, яке навіть потребує доопрацювання у вигляді навчання змалечку.

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"Пропонується скасувати строкову службу, яку замінить базова військова підготовка для всіх військовозобов'язаних чоловіків і жінок за бажанням. Це дуже круто і правильно. Цю ідею варто було розширити, щоб людина навчалася сучасної війни з дитинства. Керування дронами було б максимально цікаве дітям, підліткам, студентам, а також давало б корисні знання. Історія свідчить: якщо ми не зможемо здобути перемогу в цій війні, а Росія збереже свій вигляд, це означатиме, що війна повернеться або перейде в іншу фазу", - коментує Гудименко.

До того ж сержант у відставці стверджує, що новий законопроєкт є цілком системним, навіть за умови, що багато структур усе ще не працюють, як слід. Він бачить у зменшенні призовного віку спробу побороти старіння в армії та збільшення бойових здібностей.

"Зменшення призовного віку можна розглядати як спробу побороти старіння армії, що істотно зменшує її бойові здібності. Хочу також звернути увагу на те, що в перших законопроєктах було багато нюансів, які "впадали в очі" та провокували дискусії. На мою думку, демобілізація через 36 місяців - це дуже великий термін. Загалом будь-яке число вважатиметься "великим", адже це залежить від активності бойових дій. Один і той самий час на війні різний: тиждень на Авдіївці суттєво відрізняється від тижня на Сумському напрямку", - пояснив Юрій Гудименко.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, 30 січня Кабінет міністрів передав до Верховної Ради нову версію законопроекту про мобілізацію. Згідно з пояснювальною запискою, документ передбачає вдосконалення процедури військового обліку, зміни у призовному віці, надання відпустки військовослужбовцям, уточнення обов'язків громадян щодо мобілізаційної підготовки та багато іншого, включно з підставами для звільнення з військової служби.

При цьому, важливо розуміти, що швидко закон не ухвалять через "суперечливі норми". Про це заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Також, у новому законопроєкті, який Кабмін вніс до Верховної Ради, є норма про електронні повістки. У тому разі, якщо за проєкт проголосують, військовозобов'язаним українцям нададуть 60 днів на внесення даних до електронного кабінету. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Іларіон Павлюк.

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