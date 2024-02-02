'Ми її посунемо': Данілов жорстко відповів Путіну про 'демілітаризовану зону'

"Демілітаризована зона" проходитиме "по зовсім іншим паралелям та меридіанам", ніж хотів би Путін, стверджує секретар РНБО.

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Данілов розвіяв мрії Путіна про "демілітаризовану зону" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

"Демілітаризовану зону" організують на території Росії, а не України, як хоче Володимир Путін. Вона простягатиметься до Москви та Санкт-Петербурга. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі "Українського радіо", коментуючи заяву російського диктатора про те, що він планує "створити демілітаризовану зону" на території України, щоб "уникнути ударів ЗСУ".

"Ця демілітаризована зона буде щонайменше до Москви, до Санкт-Петербурга, ми її обов’язково посунемо. Єдине, де вони там зможуть квакати, - це не ближче Урала. Повірте, так обов’язково буде", - запевнив Данілов.

Данілов наголосив, що злочини "сучасного Адольфа Гітлера" не залишаться безкарними, і "демілітаризована зона" буде проходити по іншим паралелям та меридіанам, ніж бажав Путін.

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"Тому що відповідь цивілізованого світу на ті злочини, які вчиняють ті терористи на чолі із сучасним Гітлером на прізвище Путін – вони не будуть безкарними, вони обов’язково нестимуть за це відповідальність", - додав секретар РНБО.

Створення "демілітаризованої зони"

Нагадаємо, 31 січня російський диктатор Володимир Путін заявив, що хоче створити "демілітаризовану зону" на українській території, аби захистити російські регіони від обстрілів ЗСУ. Він стверджує, що російські військові вже займаються цим на Авдіївському напрямку, відсуваючи противника від ключових населених пунктів Росії.

Також у США відреагували на цю заяву Путіна. Речник Державного департаменту США Меттью Міллер наголосив, що Росія повинна вивести свої війська з України, якщо має намір створити таку зону.

"Досить складно організувати демілітаризовану зону, коли російські війська продовжують діяти на українському боці кордону, і президент Путін неодноразово давав зрозуміти, що він не змінив своєї мети – завоювати та підкорити Україну", - сказав Міллер.

Як повідоляв Главред, Путін оголосив про намір інтегрувати окуповані українські території в Росію протягом наступних шести років. Він хоче встановити їх на одному рівні з РФ у "ключових областях".

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