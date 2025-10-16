Україна може піти в реальний наступ, але все залежить від зброї США - Politico

Україна розглядає американські крилаті ракети дальньої дії як стримувальний фактор, який змусить Москву двічі подумати, перш ніж нападати.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-mozhet-poyti-v-realnoe-nastuplenie-no-vse-zavisit-ot-oruzhiya-ssha-politico-10707014.html Посилання скопійоване

Україна може перейти в реальний наступ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот із відео

Що написано в матеріалі Politico:

ЗСУ хочуть перейти в наступ

Крім Томагавків, США розглядають і "інші варіанти" допомоги

Прагнення сил оборони Україниперейти в наступ, про який напередодні повідомив президент США Дональд Трамп, справді існує, але його реалізація безпосередньо залежить від американської військової допомоги. Про це з посиланням на високопоставленого українського чиновника 16 жовтня пише Politico.

"Вони (українці, - ред) хочуть перейти в наступ. Я ухвалю рішення з цього приводу, але вони хотіли б іти в наступ", - сказав напередодні глава Білого дому. відео дня

За словами співрозмовника видання, Збройні сили України готові перейти в наступ, але все залежить від того, яку зброю отримає Київ від союзників. Крім можливого постачання через НАТО крилатих ракет Tomahawk, США розглядає й "інші варіанти", цитує Politico слова Трампа.

Журналісти зазначають, що останніми тижнями українська армія змогла провести невеликі контрнаступальні операції і відвоювати частину Донецької та Запорізької областей. Однак, за даними української дослідницької групи DeepState, РФ поступово просувається в Донецькій, Дніпропетровській і Харківській областях, констатують автори матеріалу.

Україна розглядає американські крилаті ракети дальньої дії як стримувальний фактор, який змусить Москву двічі подумати, перш ніж нападати, не в останню чергу тому, що це буде сигналом Кремлю про те, що Вашингтон твердо стоїть на боці Києва, пише видання. І тепер США, схоже, приєднуються до думки України. На початку цього тижня New York Times повідомила, що Пентагон уже розробив план з постачання Tomahawk до Києва.

Коли Трамп може ввести нові санкції проти Росії - думка експерта

Як писав Главред, Трамп заявив, що якщо Росія не погодиться на мирну угоду щодо припинення війни в Україні, Вашингтон готовий ввести потужні митні тарифи. Політичний та економічний експерт Тарас Загородній зазначив, що певні рішення можуть бути ухвалені ще до Нового року, адже на Трампа тиснуть вибори до Конгресу та внутрішній політичний порядок денний. Він також зауважив, що ситуація залежить і від перебігу переговорів США з Китаєм.

Експерт підкреслив, що після численних заяв Трампа про мита і ситуацію в Україні йому потрібен реальний результат, який підтвердить його наміри.

"Тим більше на Трампа тиснуть його виборці, які хочуть бачити в ньому "крутого перця" і ковбоя. А поки що дії Трампа щодо Путіна не дають йому змоги виглядати "крутим перцем" і ковбоєм", - пояснює експерт.

Передача Україні ракет Tomahawk - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, припинення бойових дій на Близькому Сході, за словами президента України Володимира Зеленського, дає надію на те, що мир може настати і в Україні. Відповідаючи на запитання журналістів про можливе схвалення Трампом передачі Україні ракет Tomahawk, Зеленський зазначив, що процес ще триває, і остаточного рішення поки що немає.

Як повідомляє Financial Times, американський президент розглядає варіант продажу Києву певної кількості цих далекобійних ракет, але спочатку хоче отримати чітке розуміння, як саме Україна планує їх використовувати. Експерти вважають, що навіть у разі позитивного рішення Київ отримає від 20 до 50 ракет, чого буде недостатньо для кардинальних змін на фронті.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко підкреслив, що питання Tomahawk швидше стосується не військової допомоги Україні, а політичного тиску на Росію.

Інші новини:

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром і медіаменеджером Робертом Оллбріттоном 2007 року. Висвітлює політику в Сполучених Штатах і на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці в США, Європейському союзі, Великобританії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики й атлантистське щодо міжнародної політики.

У 2021 році за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проєкт - спільне дітище американського журналу Politico і німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ 2015 року. У фокусі видання - події в Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії з актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред