40 тисяч солдатів перейшли в наступ: у ЗСУ спростували втрату Табаївки

В ЗСУ відзначили, що Сили оборони продовжують тримвати оборону на Куп'янсько-Лиманському напрямку та спростували інформацію про захоплення Табаївки.

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В ЗСУ відреагували на інформацію про захоплення села на Харківщині / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот із відео

Село Табаївка в Харківській області не знаходиться під контролем російських окупаційних військ. Сили оборони України продовжують утримувати оборону на цьому напрямку фронту, завдаючи значних втрат наступаючим військам ворога. Про це в ефірі телекмарафону повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Ілля Євлаш.

"Лінія протистояння в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" залишається дуже динамічною. Противник продовжує наступальні дії, зокрема, неподалік населеного пункту Куп'янськ, а також біля Табаївки: за неї точаться важкі бої. Наразі село не перебуває під контролем окупантів, там тривають артилерійські дуелі", - сказав він.

За даними Євлаша, українські захисники на Лимано-Куп'янському напрямку за минулу добу знищили більше 228 окупантів і 75 зразків озброєння, зокрема танки, бойові машини піхоти, комплекси відеоспостереження та різного типу польові засоби РЕБ.

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Він також відзначив, що для наступальних операцій на цьому напрямку російські окупаційні війська зібрали значну кількість особового складу та техніки.

"Якщо конкретно брати Куп’янський напрямок, то ворог там тримає близько 40 тис. свого особового складу, понад 500 танків, 650 ББМ, 430 артсистем та ще більш ніж 150 РСЗВ. Якщо брати Лиманський, то там ворог зосередив майже 57 тисяч окупантів, також 500 танків, понад 110 ББМ, 534 артилерійські системи та майже 200 РСЗВ. Тобто разом це досить потужні сили", - сказав речник.

Він додав, що противник не збирається відмовлятися від своїх намірів продовжувати готувати свої резерви. Крім того, в ЗСУ не бачать жодних підстав вважати, що противник планує припинити свої бойові дії у найближчий час.

Євлаш підкреслив, що основне завдання Сил оборони наразі полягає в утриманні оборони та зниженні наступального потенціалу ворога.

Наступ росіян на сході України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російське військово-політичне командування готує новий наступ під Харковом.

Російські війська можуть здійснити напад на прикордонні райони Харківської області протягом найближчих тижнів.

Водночас, начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних сил Володимир Фітьо зазначив, що станом на зараз немає загрози повтороного наступу росіян на Харків.

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