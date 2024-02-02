Відставка Залужного: Данілов поставив остаточну крапку у цьому питанні

На сьогоднішній день не існує жодних документів, які підтверджували б відставку головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у коментарі для Українського радіо. За його словами, Апарат РНБО не займається чутками або будь-якими іншими питаннями, крім роботи з реальними документами.
"Документа про відставку головнокомандувача на сьогодні немає. Якщо з’явиться документ, тоді можна питати думку і про щось говорити. Доти, доки його немає, я б нікому не радив піднімати ці хвилі, починати розповідати, що щось відбулося", - сказав Данілов.
Він відзначив, що такі події значно шкодять стабільності в армії, що є неприйнятним. "Якщо будуть конкретні документи, тоді ми можемо це обговорювати", — додав секретар РНБО.
Водночас він зауважив, що деякі поважні видання час від часу публікують "інформацію, яка не завжди відповідає дійсності".
"Я свідомий про що я розповідаю. Інколи людям приписують те, що не відбувалося. На сьогодні ми живемо в такому світі, де, на жаль, інформаційні війни тривають 24 години на добу і дуже потужно впливають на підсвідомість", – зауважив Данілов.
Чутки про відставку Залужного - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, відставка Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ може спричинити негативну реакцію серед українців, як серед цивільного населення, так і військових. Москва може скористатися наслідками цього рішення для України. Про це повідомляє видання Washington Post.
Указ президента про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ очікується до кінця тижня. Про це повідомляє CNN з посиланням на свої джерела.
Начальник української військової розвідки Кирило Буданов відмовився коментувати чутки про можливе призначення його на посаду головнокомандувача Збройних Сил України замість Валерія Залужного.
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