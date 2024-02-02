'Давали б нам гнилу картоплю': Путін вигадав абсурдні причини для війни з Україною

Путін назвав війну проти України та вбивства її мирних жителів "захистом наших людей на Донбасі".

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Президент РФ видав нову заяву про війну / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Президент Росії Володимир Путін намагався виправдати агресію проти України, стверджуючи, що без "допомоги" українцям, Росія була б "несамодостатньою та нікому не потрібною". Про це він заявив у п'ятницю, 2 лютого, на форумі "Все для перемоги" в Тулі.

"Якщо ми нічого не робитимемо, якщо не захищатимемо наших людей на Донбасі - а зараз ще й на Херсонщині, у Запоріжжі, у "Новоросії" - не будемо нічого робити, не допомагатимемо, кинули б людей у Криму, на що перетворилася б наприкінці наша країна? У стару, не самодостатню, насправді нікому не потрібну країну з наявністю великої кількості природних ресурсів, яку всі з боку погладжували б заступничо по голівці і давали б нам гнилу картоплю як гуманітарну допомогу" - заявив Путін.

Крім того, Путін намагався створити образ захисника своєї країни, застерігаючи про можливі негативні наслідки для Росії в разі відмови від війни з Україною. Він стверджує, що інші країни нібито думають, як би від РФ щось "там відкусити, тут відкусити", виправдовуючи цим прагнення захопити Донбас, Херсонщину та Запоріжжя. До того ж диктатор заявив, що начебто він довгий час за цим спостерігав.

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"І при цьому завжди думали б, чого б і як відтяпати. Ось ці два десятиліття я дивився, що відбувається: промови солодкі і добрі, але всі думають там відкусити, тут відкусити", - сказав кремлівський диктатор.

Президент країни-агресорки також наголосив на важливості "не кидати наших людей", заявляючи, що це є головним проявом суверенітету. Тут він натякав на українців, які проживають на території Криму та Донбасу.

"От якщо ми не хочемо залишити таку стару, нікому не потрібну країну, не хочемо приректи наших дітей на те, щоб вони відчували себе людьми другого сорту, звичайно, ми не повинні в жодному разі кидати наших людей у Криму, Новоросії та Донбасі. Ми маємо зробити нашу країну самодостатньою. У цьому - головний прояв суверенітету", - видав він.

Цинічні заяви Путіна про війну в Україні

Нагадаємо, російський диктатор Путін погрожує створенням "демілітаризованої зони" на території України, щоб нібито "захистити" російські регіони від українських обстрілів. Він згадав про знищення Авдіївки, стверджуючи, що російські військові "займаються" цим, відкидуючи противника від життєво важливих населених пунктів Росії.

Також глава Кремля на зустрічі з довіреними особами зробив чергові пропагандистські заяви, декларуючи невизначені "територіальні цілі" окупантів в Україні. Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що ці неконкретні заяви про "буферні зони" відображають нездатність Росії реалізувати свої плани.

Як повідомляв Главред, Путін цинічно заявив, що він не бажає "воювати нескінченно", проте наголосив, що проблема не в Україні, а в тих, хто використовує її для знищення Росії. Хазяїн Кремля також мариться, що Україна "вже повністю зруйнована".

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