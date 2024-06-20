Останнє попередження Путіну: сценарій відповіді Заходу в разі ядерного удару

Країни НАТО можуть завдати рішучих ударів по території агресорки Росії, у якої проблеми з системами протиракетної оборони, вважає Дмитро Снєгирьов.

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Путін отримає рішучу відповідь у разі застосування ядерної зброї - експерт / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Якщо глава РФ Володимир Путін вирішить застосувати ядерну зброю, НАТО може відповісти неядерною зброєю по російській території. На Заході вже не бояться кремлівських ядерних загроз і фактично зробили Путіну останнє "китайське" попередження. Про це заявив військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що західний світ відповість Росії в разі її застосування ядерної зброї. Країни Північноатлантичного альянсу залишили за собою таке право.

"Це буде відповідь конвенційним озброєнням. Уже були попередження з боку західних держав, і тон цих попереджень із 2022 року не змінюється. Тоді і зараз прозвучали ті самі тези про те, що в разі застосування тактичної ядерної зброї країни НАТО залишають за собою право адекватної відповіді по території Російської федерації з використанням конвенційних видів озброєння", - вважає експерт.

За його словами, можуть бути знищені стратегічні об'єкти РФ в окупованому Криму, такі як бази ЧФ РФ і в Новоросійську.

"Як показує практика, система протиракетної оборони Російської Федерації зараз фактично не відповідає потребам і нейтралізації зовнішніх загроз. Тому це більш ніж серйозне попередження з боку країн Заходу", - вважає Снєгирьов.

Також він додав, що Путін уже отримав останнє "китайське" попередження від Заходу, який припинив боятися його ядерних загроз.

"Згадаймо останні заяви Заходу, де чітко заявили, що Росії зробили останнє китайське попередження про неможливість використання навіть ядерної риторики. Країни Заходу припинили боятися ядерних загроз Путіна. Ба більше, є чітка позиція - якщо Росія хоче згоріти в ядерному попелі, питань немає, країни Заходу їй допоможуть у цьому. Інше питання в тому, що Путін чудово розуміє, що згоріти в ядерному попелі він не має жодного бажання - він чіпляється за життя і буде чіплятися за нього до останнього", - наголосив Дмитро Снєгирьов.

Ядерні погрози Путіна - головні новини за темою:

На початку червня в рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму Володимир Путін заявив, що РФ може застосувати ядерну зброю, мовляв, якщо російський суверенітет або її території опиняться під загрозою.

"Чомусь на Заході вважають, що Росія ніколи цим не скористається. У нас є ядерна доктрина, подивіться, що в ній написано. Якщо чиїсь дії загрожують нашому суверенітету і територіальній цілісності, ми вважаємо за можливе використати всі наявні в нашому розпорядженні засоби. Не варто сприймати це легковажно, поверхнево", - сказав глава Кремля.

Імовірність застосування Росією ядерної зброї невелика, але загрозу недооцінювати не варто, вважає президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар. При цьому Москві доводиться приймати позицію Китаю, якому не потрібен ядерний конфлікт.

Якщо РФ зіткнеться з "катастрофічною поразкою" в Україні, Путін може дати наказ на застосування ядерної зброї, припустив секретар РНБО Олександр Литвиненко.

"Ми не можемо нічого виключати, якщо Росія опиниться на межі катастрофічної поразки", - підкреслив він в інтерв'ю The Times.

Дивіться відео, в якому Снєгирьов розповів про реакцію НАТО на можливе застосування РФ ядерної зброї:

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

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