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Почнуться незворотні процеси: в РНБО назвали умову ядерного удару РФ

Юрій Берендій
17 червня 2024, 10:43
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Секретар РНБО вважає, що не можна виключати сценарій застосування Росією тактичного ядерного озброєння після катастрофічної поразки на фронті.
Почнуться незворотні процеси: в РНБО назвали умову ядерного удару РФ
В РНБО назвали умову використання Путіним ядерної зброї / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео, ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін може прийняти рішення завдати тактичного ядерного удару у разі розгрому армії РФ у війні в Україні. Про це в інтерв'ю The Times заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко.

Литвиненко вказує на те, що у разі повного розгрому російських військ в Україні, Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї. Крім того, подібні погрози від російських офіційних осіб лунали вже неодноразово з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Хоча на Заході погрози Путіна розглядаються як блеф і вважається, що РФ не схоче ризикувати таким кроком, Литвиненко застеріг, що не можна виключати жодного можливого сценарію.

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"Ми не можемо нічого виключати, якщо Росія опиниться на межі катастрофічної поразки. Така поразка може спровокувати розвал російських ліній фронту, дезертирство армії та протести в Москві. Але малоймовірно, що Путін застосує ядерну зброю, поки Росія матиме перевагу у війні", – каже Литвиненко.

За його словами, Володимир Путін не наважиться застосувати стратегічне ядерне озброєння, адже він боїться початку Третьої Світової війни.

Литвиненко також наголошує, що навіть у випадку поразки Росії на полі бою, Путін може утриматися від використання ядерної зброї, намагаючись переконати свій народ, що це насправді є "перемогою".

"У нас є два дуже важливі військові завдання. Перше – зупинити росіян на лінії фронту, друге – завдати удару вглиб Росії. Наша мета – критично важлива інфраструктура, яка дозволяє Росії вести війну", – сказав Литвиненко.

Почнуться незворотні процеси: в РНБО назвали умову ядерного удару РФ
Зони ураження ядерною зброєю / Інфографіка Главред

Хто такий Олександр Литвиненко

Український учений, державний діяч, генерал-майор запасу. З 4 квітня 2014 року до 13 серпня 2019 року - заступник Секретаря РНБО. З 13 серпня 2019 до 23 липня 2021 року - директор Національного інституту стратегічних досліджень. З 23 липня 2021 року призначений головою Служби зовнішньої розвідки. З 26 березня 2024 року - Секретар РНБО, пише Вікіпедія.

Ядерні погрози Путіна - що відомо про ядерні навчання РФ та Білорусі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, історик і військовий експерт Михайло Жирохов зазначив, що погрози російських дипломатів завдати ударів по британських військових об'єктах і техніці в Україні та за її межами, у відповідь на заяву міністра закордонних справ Британії Джеймса Кемерона, який дозволив Україні використовувати британську зброю для ударів по території Росії, є частиною гри на публіку з обох сторін.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Росія може зберігати близько сотні атомних боєголовок у Калінінграді.

Також, 6 травня Міністерство оборони РФ оголосило про намір провести навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї. Водночас у Білорусі оголосили про плани провести навчання із застосуванням тактичного ядерного озброєння синхронно з Росією, відпрацьовуючи дії з подачі боєприпасів на засоби доставки.

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