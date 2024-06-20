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Путін знову розкукурікався: ніс нісенітницю про переговори, Харків і Південну Корею

Яна Ставська
20 червня 2024, 20:42
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Диктатор дав зрозуміти, що не готовий до жодних справжніх мирних переговорів, але робить видимість.
Путін знову розкукурікався: ніс нісенітницю про переговори, Харків і Південну Корею
Путін знову зробив низку дивних заяв / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, ДСНС

Російський диктатор Володимир Путін знову почав випрошувати переговори з Україною (звісно, на умовах Кремля) під час свого візиту до В'єтнаму, 20 червня. Але як завжди зробив низку заяв, які суперечать одна одній, зрештою пригрозивши Заходу "йти до кінця".

Росія ніколи не відмовлялася від переговорів, але в Україні буде "йти до кінця"

РФ у переговорному процесі з Україною виходитиме з поточної ситуації, заявив Путін. Він додав, що Росія, мовляв, "ніколи від переговорів не відмовлялася".

Потім Путін почав говорити зовсім протилежне.

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"Вони (Захід і Україна, - Главред) постійно підвищують градус, ескалюють ситуацію. Мабуть, розраховують на те, що ми в якийсь момент злякаємося. Але водночас говорять про те, що хочуть домогтися стратегічної поразки Росії на полі бою", - сказав бункерний диктатор.

Він додав, що стратегічна поразка для Росії означає "припинення державності".

"Це означає припинення її державності, тисячолітньої історії Російської держави. Я думаю, що це всім зрозуміло. А тоді постає питання: а навіщо нам боятися? Чи не краще тоді йти до кінця?!" - обурився нелегітимний глава країни-агресорки.

Путін влаштував істерику, мовляв, виведення окупаційних військ з території України "ніколи не станеться".

Путіну Харків нібито не потрібен, але вимітатися з Харківщини він теж не збирається

І тут Путін не відзначився здоровим глуздом. Спершу він почав белькотати щось про те, що в Росії "немає мети підходити до Харкова".

Потім уточнив, що "спроби Києва видавити ЗС РФ з-під Харкова за всяку ціну дорого йому обійдуться".

Заява Путіна про "мир" з Україною - дивіться відео:

Щодо Південної Кореї - все дійшло до погроз

Диктатор також почав виправдовуватися, мовляв, укладений договір із КНДР "не є для Південної Кореї приводом для занепокоєння у сфері безпеки".

Москва нібито підтримуватиме зброєю Пхеньян тільки в разі агресії "проти" КНДР.

У цьому ж виступі Путін сказав, що будь-яка військова підтримка Південною Кореєю України загрожує "серйозною відповіддю".

Путін у КНДР - що слід знати

Глава Кремля Володимир Путін 18-19 червня 2024 року побував з візитом у Північній Кореї. Там він провів зустріч із місцевим диктатором Кім Чен Ином. Сторони відновили угоду часів Холодної війни, згідно з якою вони надаватимуть один одному військову підтримку у разі нападу на території країн.

У Білому домі заявили, що РФ збирає коаліцію країн, серед яких Північна Корея, Іран, Сирія та частково Китай. Втім, як вважають в адміністрації Байдена, подібна "коаліція" незрівнянна з альянсом країн, які підтримують Україну.

Путін створює видимість того, що Україну підтримує нібито лише Захід, а решта країн - за Росію, відзначили аналітики американського Інституту вивчення війни. Кремль відновлює відносини з країнами, з якими у минулому співпрацював СРСР.

Росія не бажає йти на поступки - головне

На тлі першого дня Саміту миру в Швейцарії, у якому Росія не бере участі, ображений Путін висунув низку безглуздих "мирних" вимог до України. Зокрема - вивести ЗСУ з чотирьох областей, в тому числі з тих районів, які Росія жодного разу не окупувала, та відмовитися від членства у НАТО. І тільки в такому разі Москва подумає, щоб сісти за стіл перемовин.

При цьому не зовсім зрозумілим залишається і те, з ким Кремль має вести ці самі перемовини, оскільки Москва наполягає на "нелегітимності" Зеленського.

Своєю чергою, канцлер ФРН Олаф Шольц зазначив, що пропозиції Путіна були спрямовані лише на відволікання уваги від конференції.

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