Вашингтон фактично прив'язав захист України до згоди Москви, Конгресу і нової архітектури безпеки Європи.

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В ISW пояснили, чому гарантії для України можуть затягнутися / Колаж: Главред, фото: ОП

Коротко:

ISW: план гарантій США для України може затягнутися

Гарантії залежать від згоди Конгресу і Росії

Кремль вимагає Донбас ще до припинення вогню

Механізм американських гарантій безпеки для України може розтягнутися на невизначений строк і зрештою так і не запрацювати. Вашингтон фактично ставить їхнє надання в залежність від згоди Конгресу США та Росії, від узгодження повоєнної безпекової системи Європи та від упевненості, що гарантії ніколи не доведеться задіяти, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики нагадали, що 19 листопада представник США Джаред Кушнер заявив, нібито Вашингтону вдалося переконати Москву погодитися на гарантії для України за зразком статті 5 НАТО. Уже 22 листопада він уточнив, що будь-які такі гарантії президент США Дональд Трамп має провести через конституційні процедури.

За словами Кушнера, Конгрес погодиться на це лише тоді, коли побачить у гарантіях прямий інтерес Америки, а ширші безпекові домовленості зведуть до мінімуму ймовірність їхнього застосування. Ще одна умова - розглядати захист України тільки в пакеті з повоєнною архітектурою безпеки Європи.

В ISW оцінили, чим такий підхід обернеться для Києва на практиці.

"Запропонований США процес затвердження гарантій безпеки України призведе до затримки та цілком може перешкодити отриманню Україною такого захисту. Пропозиція США, очевидно, тепер передбачає, що Україна отримає гарантії безпеки лише після того, як Конгрес США та Росія їх схвалять, Трамп переконається, що гарантії не будуть активовані, і буде узгоджено ширшу повоєнну архітектуру європейської безпеки", - пишуть аналітики.

На думку експертів інституту, зійтися на всіх цих умовах буде вкрай важко, адже домовленості мусять влаштувати не лише Вашингтон і Москву, а й європейські столиці. Через це процес може суттєво затягнутися, а згоди може не вдатися досягти взагалі.

Москва хоче переписати безпеку Європи на свій лад

ISW фіксує глибокий розрив між пропозиціями американських і європейських переговірників та позицією Росії. Кремлівські посадовці постійно відкидали майже всі вагомі гарантії для України, зокрема можливу присутність іноземних військ на її території.

Натомість Росія ставить завершення війни в залежність від перегляду всієї системи безпеки в Європі на власних умовах. Москва знову висуває вимоги, які адресувала НАТО ще в грудні 2021 року: вивести зброю та військових із країн, що вступили до альянсу після 1997 року.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 23 листопада прямо відкинув цю вимогу, заявивши, що повернення альянсу до кордонів 1997 року неможливе.

Донбас - ще до припинення вогню

Ще одним каменем спотикання залишаються територіальні претензії Кремля. Російські чиновники неодноразово вимагали, щоб Київ вийшов з Донбасу ще до припинення вогню та старту змістовних мирних переговорів, а не в межах остаточної угоди.

За оцінкою ISW, такий сценарій змусив би Україну поступитися укріпленим оборонним поясом Донбасу, який нині утримують українські війська, ще до того, як вона отримає хоч якісь гарантії безпеки.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Чи змінить Путін свою позицію на переговорах зі США

Політичний експерт, професор Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний в інтерв'ю Главреду зазначив, що Путін і Трамп ведуть торг з самого початку другої каденції американського президента.

"Путін із Трампом торгуються від самого приходу Трампа до влади. Кульмінацією був Анкоридж: там ніби сторгувалися, але виявилося, що не зовсім", - наголосив фахівець.

Водночас, на думку експерта, навіть особисті зустрічі лідерів не здатні кардинально змінити ситуацію, доки ключовим каменем спотикання лишається Донбас.

"Після цього все перебуває в дивному стані. Україна не хоче виходити з Донбасу, а Трамп нібито пообіцяв натиснути - і знову намагається це робити. Від того, що Трамп із Путіним зустрінуться, а поруч буде Сі Цзіньпін, ситуація кардинально не зміниться", - пояснив Розумний.

Переговори США та Росії - новини за темою

Як писав Главред, Кушнер заявив, що нібито "атака" українців на резиденцію Путіна наприкінці грудня 2025 року відкинула мирні переговори з країною-агресоркою РФ назад.

Раніше Кушнер, який нещодавно брав участь у переговорах у Кремлі, назвав диктатора країни-агресорки РФ Володимира Путіна "гросмейстером політики" та "історичною постаттю". Він також похвалив російську переговорну групу.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа тихо відклала пропозиції використовувати спільні бізнес-проєкти як стимул для країни-агресора РФ завершити війну проти України. Ставка на сахалінську нафту та інші угоди щодо сировини, які обговорювалися з Кремлем, більше не є ключовою частиною американської пропозиції.

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