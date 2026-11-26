Переговори щодо України зайшли в глухий кут через вимоги Кремля. Чому Трамп поспішає укласти угоду, на які поступки тиснуть США і яку позицію займе Європа?

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Путін вимагає Донбас, Трамп тисне на Зеленського, Європа змінює стратегію / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Офіс президента України

Читайте в матеріалі:

США хочуть мирної угоди щодо України до січня 2027 року

Кушнер визнав, що переговори щодо територій зайшли в глухий кут

Європа готова до діалогу з Путіним, але після перемир’я

Наступний раунд переговорів можуть провести в Абу-Дабі

Адміністрація Дональда Трампа прагне укласти мирну угоду між Україною та Росією до початку січня 2027 року, доки Конгрес не перейшов під контроль демократів. Кремль при цьому наполягає на передачі Донбасу та відведенні сил НАТО до кордонів 1997 року. Європейські лідери, які довго уникали прямих контактів із Путіним, тепер готові до діалогу з Москвою, але спочатку вимагають припинення вогню.

Главред з’ясував, як просуваються мирні переговори щодо України.

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Чому США хочуть укласти мирну угоду щодо України до січня 2027 року

Темп переговорів значною мірою визначили підсумки проміжних виборів у США. Як повідомляє Financial Times з посиланням на чотирьох обізнаних співрозмовників, адміністрація Трампа дала зрозуміти європейським та українським чиновникам, що очікує укладення угоди між Києвом і Москвою на початку січня. Саме тоді демократи отримають більшість в обох палатах Конгресу. Спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер відновили переговори в Абу-Дабі після восьмимісячної паузи, спричиненої війною з Іраном.

"Американці сильно тиснуть, і є побоювання, що для наближення до домовленості знадобиться дуже багато українських поступок", - поділився один із європейських чиновників після зустрічі з Кушнером і Віткоффом.

У Києві такий графік посилив побоювання, що Володимира Зеленського змусять підписати документ на умовах Москви. За словами джерела FT в українській владі, Росія може домогтися вигідніших для себе умов, якщо все вирішиться до січня.

"Трамп симпатизує Путіну і хоче завершити все це до січня", - сказав високопоставлений український чиновник.

"Американці поспішають, Путін не поспішає", - підсумував інший європейський співрозмовник видання.

Що Трамп відповів на слова Зеленського про терміни до січня

Сам Трамп публічно заперечує, що ставив будь-який дедлайн. Як пише The New York Post, журналісти запитали американського президента про слова Зеленського щодо січневого орієнтиру посланців Білого дому. Трамп розсміявся і перепитав, хто це сказав.

"Я не прив’язаний до жодних термінів. Я просто хочу, щоб це закінчилося. Знаєте, це нас не стосується. Я б із задоволенням вирішив це питання вже сьогодні, але для танго потрібні двоє. Тож подивимося, що буде", - заявив Трамп.

Глава Білого дому додав, що готовність сторін до припинення вогню постійно змінюється. Цей висновок він відніс і до Путіна, і до українського лідера Зеленського.

До речі, про швидке припинення вогню говорять і в родині американського президента. Перша леді США Меланія Трамп 20 листопада прийшла на церемонію запалення різдвяної ялинки в штаб-квартирі Fox News на Мангеттені. Там її запитали про бажаний подарунок.

"Мир у всьому світі", - коротко відповіла перша леді США.

Потім Меланія Трамп уточнила, що сподівається на підписання угоди про припинення вогню між Росією та Україною до свята.

​Меланія Трамп / Інфографіка: Главред

Чи реально завершити війну до 1 січня 2027 року

В Офісі президента України до січневого орієнтира ставляться стримано. Керівник ОП Кирило Буданов відповів на запитання про публікації західних ЗМІ, згідно з якими Вашингтон хоче домогтися результату до Нового року. Категоричних прогнозів голова ОП не дав, але й великого оптимізму не виявив.

"Та хто ж цього не хоче? Скажіть, чи є у світі людина, яка цього не хоче? Я таких не знаю. Чи реалістично це? Ну, залежить від багатьох факторів. Будемо працювати над тим, щоб, можливо, це сталося, хоча це буде просто диво", - сказав Буданов.

Як Зеленський збирається тиснути на Росію через новий Конгрес США

На випадок провалу нинішнього напрямку у Києва є запасний варіант. Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg розповів, що звернеться до нового Конгресу, якщо Трамп не переконає Путіна зупинити війну до кінця року. Після поразки республіканців на проміжних виборах демократи отримають там більшість. Україна в такому разі домагатиметься значного пакету військової допомоги та нових обмежувальних заходів проти Москви.

"Має бути такий рівень підтримки України й такі санкції, які надсилають чіткий сигнал росіянам. Час сісти за стіл переговорів і закінчити війну", - наголосив Зеленський.

Президент також підтвердив, що Віткофф і Кушнер прагнуть досягти домовленості якомога швидше, в ідеалі - до січня. За його словами, Україна ризикує зіткнутися з вимогами серйозних поступок, а Путін не виявляє ознак готовності зупинитися.

"Є бажання діяти дуже швидко, і ми, і росіяни це розуміємо. Ми розуміємо, якою може бути ціна. Ми теж дуже хочемо миру, але не лише за рахунок України", - сказав глава держави.

PURL / Інфографіка: Главред

Чому Україні не вистачає ракет Patriot і що обмежує Starshield

Окрім ставки на законодавців у Вашингтоні, Зеленський вказав на перебої з американською зброєю. За його словами, постачання 48 ракет для Patriot затримується, тому що пакет досі не підписав міністр оборони США Піт Гегсет. Раніше президент розповідав Bloomberg, що з минулого року США передають 12 перехоплювачів на місяць, тобто приблизно чверть від обіцяного за адміністрації Джо Байдена. Крім того, зберігаються обмеження на використання терміналів Starshield від SpaceX в окупованих районах, і це заважає роботі ППО.

"Будь ласка, покрийте наші потреби хоча б на весь грудень. Чому? Тому що я все ще розраховую знайти, так би мовити, новий підхід до нового Конгресу в січні або лютому", - звернувся Зеленський до партнерів.

Як зазначає Financial Times, у Києві затримки з перехоплювачами та зниження швидкості Starshield вважають спробою послабити позиції України перед переговорами. Український лідер дав цьому власну політичну оцінку.

"Америка сама ставить себе в дуже незручне становище. Політично це виглядає так, ніби вона йде тим самим курсом, що й Путін, який хоче змусити Україну капітулювати", - заявив Зеленський.

Як Росія змінила характер війни проти України у 2026 році

Нестача засобів ППО особливо небезпечна в нинішній опалювальний сезон, який багато хто вважає найважчим від початку повномасштабного вторгнення. Росія масово завдає ударів дронами та ракетами по енергетиці та теплопостачанню. Наступ у Донецькій області загальмувався, але удари по містах стають витонченішими: дедалі частіше застосовуються реактивні безпілотники, які складно перехопити. До списку цілей потрапили водопостачання та мости через Дніпро в Києві. Україна, у свою чергу, пошкодила дорожнє полотно Кримського мосту та посилила атаки на російські НПЗ.

"У 2026 році Путін повністю змінив хід війни. Тепер його армія воює проти цивільного населення, оскільки попередній етап - війська проти військ - не дав результатів", - констатував Зеленський.

Президент навів приклад удару по комунальній інфраструктурі та поставив під сумнів версію про випадкові влучання.

"Коли хтось б’є балістичною ракетою по каналізаційному об’єкту, чи можна уявити, що це випадковість?" - поставив риторичне запитання глава держави.

Зеленський відмовляється виводити війська з Донбасу

На тлі ударів по тилу головним каменем спотикання за столом переговорів залишається Донбас. За даними Bloomberg, Кушнер і Віткофф пропонували Україні поступитися Луганською та Донецькою областями в обмін на певну форму захисту з боку НАТО. Зеленський на Конгресі місцевих і регіональних влад відкинув такий сценарій. Він уточнив, що мова йде не про вимушену втрату позицій на фронті.

"Відступати з Донбасу - це програти війну. Я маю на увазі відступати не через бойові дії, а самостійно прийняти рішення й покинути свою землю", - сказав президент.

Зеленський вважає, що здача території не означає, що Москва на цьому зупиниться, навіть якщо Київ отримає захисні зобов’язання від партнерів.

"Жодні гарантії безпеки ніколи не гарантують вам, що якщо ви самі, з власної волі, віддали частину своєї держави, то потім вас не змусять віддати ще щось", - додав глава держави.

Чи може членство в НАТО стати гарантією безпеки для України

Альтернативою територіальним поступкам Зеленський бачить повноцінне вступ до Альянсу. В інтерв’ю Bloomberg він визнав, що скептично ставиться до зобов’язань за зразком статті 5 Вашингтонського договору, хоча й не виключає такого варіанту. За його оцінкою, Німеччина та Франція, які тривалий час ставилися до цієї ідеї з обережністю, зараз дивляться на неї прихильніше.

"Якщо завтра Трамп скаже: я підтримую членство України в НАТО, то, на мій погляд, Європа це теж підтримає", - упевнений Зеленський.

Кремль такий сценарій повністю виключає. Український лідер при цьому переконаний, що він відповідає й інтересам Росії.

"Якщо Путін вважає, що Україна готується до військового реваншу, він має бути найбільше зацікавлений у нашому членстві в НАТО. Бо якщо Україна вступить до НАТО, ми не зможемо повернути наші окуповані території силою. Ми втратимо всіх партнерів", - пояснив президент.

​ 5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Кушнер розповів про глухий кут у переговорах із Путіним

Про те, що суперечка щодо земель блокує прогрес, говорять і у Вашингтоні. Спецпосланець президента США Джаред Кушнер в інтерв’ю генеральному директору Axel Springer Матіасу Депфнеру в подкасті MD Meets визнав, що діалог із Кремлем зайшов у глухий кут. За його словами, рух уперед, що намітився в листопаді 2025 року, зірвала нібито атака українців на резиденцію Путіна наприкінці грудня.

"На мою думку, після багатьох годин спілкування з президентом Путіним і російською командою територіальне питання зараз зайшло в певний глухий кут", - зазначив Кушнер.

На запитання, чи справді господар Кремля прагне зупинити війну, американський переговірник відповів ствердно, але з застереженням. При цьому він відкинув звинувачення у тиску на Київ і назвав США посередником та найбільшим донором України.

"Я б сказав, що так, я справді вважаю, що те, про що він говорить, - це мир, але завжди виникає питання: на яких умовах? І чи є спосіб узгодити те, чого хоче він, з тим, чого хоче президент Зеленський, а також з тим, чого хочуть європейці?" - міркував спецпосланець.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Який прорив очікується перед святами

Єдиним відчутним результатом останніх контактів Кушнер назвав гуманітарний напрям. У тому ж інтерв’ю він розповів, що тисячі людей незабаром зможуть повернутися до своїх родин, але не назвав ані дати, ані кількості звільнених. За даними Anadolu, спецпосланець пов’язав цю домовленість із листопадовими консультаціями в ОАЕ та наголосив, що Росія тепер відкрита до багатостороннього формату.

"Метою тристоронньої зустрічі було насамперед з’ясувати, чи зможемо ми здійснити великий гуманітарний обмін полоненими, який відбудеться зовсім скоро, перед святами, і стане найбільшим обміном за всю війну", - сказав Кушнер.

Він також пообіцяв, що Вашингтон не діятиме за спиною Києва та європейських партнерів.

"Ми не збираємося нічого вирішувати без згоди Європи та без згоди України", - запевнив американський переговірник.

У Трампа назвали Путіна "гросмейстером політики"

Резонанс інтерв’ю Кушнера викликали й компліменти на адресу російського диктатора. Зять Трампа розповів, що глава Кремля приходить на зустрічі з продуманою позицією і багато записує за американцями. Помічника Путіна Юрія Ушакова Кушнер назвав "фантастичним", а спецпредставника Кремля Кирила Дмитрієва - своїм "неймовірним другом".

"Можна схвалювати його дії чи ні, але він, безперечно, є гросмейстером політики. Він - історична постать. Він завжди дуже, дуже добре підготовлений", - сказав Кушнер .

За словами американського переговірника, Путін також запевнив Вашингтон, що не має наміру вдаватися до зброї масового знищення проти України.

"Поки що Путін виявляє стриманість... Він погодився не застосовувати ядерну зброю, а це, безперечно, дуже важливо", - підкреслив спецпосланець.

Європа готова до переговорів із Путіним

Поки Вашингтон веде прямий діалог із Москвою, європейці, які втомилися залишатися осторонь, теж змінюють підхід. Як пише Le Monde, 19 листопада в Шеньчжені після зустрічі з Сі Цзіньпіном і Трампом Путін закликав європейців "уточнити позицію" щодо майбутнього устрою безпеки на російській території. Раніше такий жест від людини, на яку видано ордер Міжнародного кримінального суду, вважали б провокацією. Тепер глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус дивиться на це інакше.

"Відмова від запрошення до Москви стала б абсолютно недоречним сигналом", - заявив Пісторіус.

Президент Фінляндії Олександр Стубб ще 16 листопада у колонці для Financial Times закликав колег перестати уникати прямого спілкування з Кремлем. Сам він 27 жовтня разом із прем’єром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре вже розмовляв із Путіним по телефону.

"Гадаю, нам варто поговорити про відносини Росії з НАТО. Нам варто поговорити про відносини Росії з ЄС", - написав Стубб.

У тому ж ключі 23 листопада на прес-конференції в Берліні висловився канцлер Німеччини Фрідріх Мерц: "Європа готова вести переговори з Росією".

Експертка German Marshall Fund Тара Варма пояснила, навіщо на зустріч із росіянами відправлять радників із Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, інститутів ЄС та НАТО.

"Такий склад представників може здатися смішним. Але демонстрація єдності європейців перед росіянами може змінити ситуацію", - пояснила Варма.

Чому фон дер Ляєн і Кушнер сперечаються щодо порядку мирних переговорів

Готовність до діалогу не усунула головної розбіжності між Брюсселем і Вашингтоном. Як повідомляє Euronews, Європа вважає дискусію про новий порядок на континенті російською пасткою і вимагає спочатку припинити вогонь в Україні. Кушнер, навпаки, закликав у соцмережах вирішувати обидва питання одночасно. Він попередив, що Трамп погодиться на аналог статті 5 лише в тому випадку, якщо ймовірність її застосування буде мінімальною.

"Гарантії безпеки для України не можуть бути остаточно узгоджені у відриві від післявоєнної європейської архітектури безпеки. Ці два питання необхідно розглядати разом. Нічого не узгоджено, доки не узгоджено все", - написав Кушнер.

Єврокомісія відступати не має наміру, підтвердила головна речниця відомства Паула Піньо у відповідь на запитання Euronews.

"Щойно буде оголошено припинення вогню, можна буде обговорювати архітектуру безпеки Європи. Ці дискусії мають відбуватися у належному форматі - із союзниками по НАТО та за повної участі держав-членів ЄС", - сказала Піньо.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який приймав у Берліні учасників "коаліції бажаючих", зокрема Кушнера, підтримав позицію Брюсселя.

"Зараз потрібна правильна послідовність: спочатку мир в Україні, потім домовленості щодо євроатлантичної безпеки. Москва знає: її максималістські вимоги грудня 2021 року є нереалістичними", - заявив Мерц.

Яких гарантій Росія вимагає від НАТО та Європи

Москва охоче підхопила американську ідею обговорити систему безпеки континенту. Як зазначає ABC News з посиланням на AP, Кремль використовує цю можливість, щоб знову висунути довоєнні вимоги. У проектах угод грудня 2021 року Росія домагалася відмови від розширення НАТО на Україну, Грузію та інші колишні радянські республіки, а також заборони розміщувати війська там, де їх не було у 1997 році. Після зустрічі з Сі та Трампом Путін назвав реакцію західних столиць "політичною діареєю".

"Ми розуміємо, що обговорювати питання безпеки в Європі без європейців не має сенсу", - заявив Путін.

Помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що 12 листопада в Кремлі глава держави нагадав Віткоффу та Кушнеру про пропозиції 2021 року й пообіцяв доповнити їх "свіжими міркуваннями". Експертка Carnegie Russia Eurasia Center Тетяна Станова вважає, що Кремль бачить шанс, хоча його очікування є невисокими.

"Вперше з 2022 року Москва бачить конкретне вікно для переговорів, які могли б торкнутися того, що вона називає "першопричинами" війни. Якщо переговори проваляться, Росія готова продовжувати воювати, доки не з’явиться інша можливість", - зазначила Станова.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас на зустрічі Європейської політичної спільноти в Дубліні закликала не піддаватися на російський порядок денний і наполягати на припиненні вогню.

"Якщо ми почнемо говорити про те, чого Росія вимагає щодо архітектури безпеки, ми фактично потрапимо в пастки, які розставляє нам Росія", - попередила Каллас.

Кремль відкинув енергетичне перемир’я на зиму

Навіть обмежені кроки, які Європа пропонує як перевірку намірів Москви, у Кремлі зустріли з неприйняттям. 25 листопада голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи в Європарламенті у Страсбурзі, закликала Росію на час зими припинити удари по енергетиці та забезпечити безпечне вивезення продовольства через Чорне море. Вона також звернула увагу на те, що Путін постійно доповнює свої умови, наприклад, вимогою виходу Фінляндії з НАТО.

"Це будуть важливі кроки, оскільки вони продемонструють, що Росія серйозно ставиться до переговорів", - підкреслила фон дер Ляєн.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі пропагандисту Павлу Зарубіну заявив, що Росія "нічого не винна" і буде виходити з власних національних інтересів.

"Звісно, з такими ультиматумами претендувати на роль посередника, роль учасника переговорів щодо врегулювання дуже складно. Це вкотре доводить обґрунтованість наших побоювань щодо того, чи зможуть європейці зайняти конструктивну позицію", - заявив Пєсков.

Де відбудеться наступний раунд переговорів між Україною, США та Росією

Попри жорстку риторику, Кремль не відмовляється від нової зустрічі делегацій. Пєсков, слова якого передають російські ЗМІ, визнав, що конкретного графіку поки що немає. Основним майданчиком Москва, як і раніше, вважає столицю ОАЕ, де делегації вже зустрічалися 10–11 листопада.

"Нові тристоронні переговори незабаром відбудуться. Ми поки що розглядаємо Абу-Дабі, але можуть бути найрізноманітніші варіанти", - сказав представник Кремля.

Чи можуть переговори щодо України відбутися на саміті G20 у Маямі

Альтернативним майданчиком може стати саміт "Великої двадцятки" у США. Як пише The Washington Post, Вашингтон запропонував Зеленському провести наступну тристоронню зустріч до Різдва. Український президент припустив, що вона може відбутися на полях G20 на гольф-курорті Трампа в Маямі в середині грудня.

"Я погодився. Чим швидше буде результат, тим краще", - сказав Зеленський.

Трамп запросив на саміт Путіна, але не Зеленського. Німеччина закликала виправити це і назвала неприпустимим, щоб долю України вирішували без неї. Кремль участь Путіна поки що не підтвердив: минулого року він пропустив саміт через ордер Міжнародного кримінального суду. За даними FT, високопоставлений французький чиновник заявив, що без запрошення України переговорів з європейцями на G20 не буде. Зеленський визнав, що запрошення Путіна не подобається частині американських законодавців.

"Якщо Україну буде запрошено, тристоронню зустріч підтримали б усі", - впевнений президент.

Чому США відмовилися від бізнес-угод з Росією заради миру

Поки сторони обирають майданчик, Вашингтон відмовився від одного зі своїх стимулів для Москви. Як повідомляє Reuters з посиланням на Financial Times, адміністрація Трампа без розголосу відклала ідеї використовувати спільні проєкти в енергетиці та авіації як приманку для Кремля. Віткофф і Кушнер повідомили європейським чиновникам, що корпоративні партнерства більше не становлять основу американської пропозиції. Серед ідей обговорювалися залучення американського інвестора до газопроводів "Північний потік", інвестиції в російську нафту та виробництво титану.

"Було досить чітко дано зрозуміти, що росіян подібні речі не цікавлять", - розповів FT один із чиновників.

За даними видання, спочатку в Москві сприйняли ці ідеї позитивно, але потім охолонули до них і продовжують вимагати від Києва територіальних та інших неприйнятних поступок. У жовтні США тимчасово зняли санкції з російського палива після того, як Росія погодилася постачати дизель на світові ринки.

Скільки грошей ЄС виділить Україні у 2027 році

Поки американці згортають комерційний напрямок, Євросоюз шукає кошти для Києва. Як пише Reuters, 26 листопада лідери ЄС обговорюють бюджет на 2028–2034 роки обсягом 1,582 трлн євро. У ньому для України передбачено до 100 млрд євро, і дипломати вважають цю суму явно недостатньою. Окремо вирішується питання 2027 року: ЄС хоче позичити 45 млрд євро і надати їх Києву з поверненням лише після виплати Росією репарацій. Ще 25 млрд євро нададуть Велика Британія, Норвегія, Японія, Швейцарія та Канада, і ці 70 млрд євро покриють дефіцит.

Проти участі в кредиті виступають Словаччина, Чехія, Угорщина та Болгарія, тоді як Німеччина та низка інших країн зробили це умовою загальної бюджетної угоди. Лідери розраховують домовитися на саміті 17–18 грудня, до виборів 2027 року у Франції, Італії, Польщі, Греції, Естонії, Фінляндії та Словаччині.

"Я не думаю, що справжні переговори почнуться, доки нам не приставлять пістолет до скроні. Зазвичай так і буває - коли є реальний дедлайн", - сказав один із дипломатів.

Що Мерц сказав про плани Росії в Європі

Фінансування Києва в Берліні безпосередньо пов’язують із загрозою з боку Москви. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у бюджетній промові 25 листопада, як повідомляє The Guardian, визнав, що Німеччина занадто довго нехтувала обороною, інфраструктурою, демографією та економікою. Найжорсткішою частиною виступу стала оцінка зовнішніх ризиків.

"Росія точно знає, чого хоче, і Росія хоче більшого, ніж Україна. Той, хто цього не розуміє, або не розуміє світ таким, яким він є, або переслідує зовсім інший порядок денний", - попередив Мерц.

За словами канцлера, Москва нагнітає напруженість у Балтійському регіоні, у Польщі, у Чорному морі та навіть у космосі.

"Вона ескалює конфлікт у величезних масштабах - зокрема тут, у межах наших власних кордонів, навіть ціною людських життів. Тому ми, європейці, маємо і будемо встановлювати для Росії чіткі межі", - заявив він.

Війна в Україні може перерости в глобальний конфлікт

Про те, що протистояння давно вийшло за межі України, пишуть і західні оглядачі. Колумніст The Guardian Саймон Тісдалл нагадує, що українські дрони вразили новий російський військовий корабель у лівійському Бенгазі, що за понад 2200 км від Києва. Перед цим у Балтійському морі було виведено з ладу російський вантажний корабель. Росію звинувачують у ракетно-дроновому ударі по Польщі, який прем’єр Дональд Туск назвав навмисним, а НАТО провело через ці атаки екстрене засідання.

На думку автора, Європа має говорити одним голосом і не дозволяти Кремлю накладати вето на кандидатуру свого переговірника, зокрема на Каю Каллас. Мінімальними вимогами до Москви він називає повне виведення військ, гарантії за підтримки НАТО, репарації та міжнародне розслідування злочинів на окупованому Донбасі.

"Путін - сам собі найлютіший ворог", - пише Тісдалл.

Оглядач порівнює те, що відбувається, з передоднем Першої світової війни. Він нагадує про попередження, яке 1914 року висловив глава британського МЗС Едвард Грей, і проводить паралель із тим, як Росія занурює Україну в темряву.

"Лампи гаснуть по всій Європі", - говорив тоді Грей.

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