Під час зустрічі в Мар-а-Лаго лідери також говорили про якнайшвидше мирне врегулювання і війну в Ірані.

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Трамп і Рютте виступили із попередженням Кремлю / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, nato.int

Головне із заяви:

Росія не повинна поширювати війну на інші країни

Мир в Україні треба досягти якнайшвидше

Союзники мають і далі нарощувати видатки на оборону

Президент США Дональд Трамп і генсек НАТО Марк Рютте закликали країну-агресорку Росію утримуватися від дій, які навмисно чи ненавмисно розширюють війну в Україні на інші держави. Про це йдеться у спільній заяві Трампа і Рютте, текст якої наводить сайт Альянсу.

Зустріч відбулася ввечері 25 листопада в Мар-а-Лаго - резиденції Трампа у Флориді, яку часто називають "Південним Білим домом". Сторони назвали розмову надзвичайно плідною. Головними темами стали війна Росії проти України, конфлікт в Ірані та спільні досягнення союзників по НАТО.

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Окремо в документі наголошено на ризиках поширення бойових дій і на потребі швидкого мирного врегулювання.

"Ми також обговорили, наскільки важливо, щоб Росія утримувалася від будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно розширюють масштаби війни, а також те, наскільки важливо якомога швидше досягти мирного врегулювання конфлікту", - йдеться у заяві.

Що ще обговорили Трамп і Рютте

Крім того, Трамп і Рютте говорили про подальше збільшення видатків на оборону та інвестицій у промислову базу як у Сполучених Штатах, так і в країнах НАТО.

Раніше Рютте захищав підхід американського президента до Путіна. Генсек НАТО заявляв, що Трамп у такий спосіб піддає господаря Кремля випробуванням.

Чи тиснуть США і Китай на Путіна через ядерні погрози

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду звернув увагу на пункт про неприпустимість ядерної війни в підсумковій декларації зустрічі лідерів США, Китаю та Росії. На його думку, це сигнал Кремлю.

"Глави трьох держав підтвердили, що в ядерній війні не може бути переможців і її ніколи не можна розв'язувати". Це цікавий пункт. Я вважаю, що таким чином США та Китай дотискають Путіна, щоб він не бешкетував і не допомагав Ірану. Позиції Пекіна та Вашингтона щодо ядерної програми Ірану співзвучні: обидві країни виступають проти того, щоб Іран мав ядерну зброю", - зазначив він.

Говорячи про можливе застосування Росією ядерної зброї проти України, експерт наголосив, що для Кремля важить позиція інших ядерних держав.

"У питанні можливого застосування ядерної зброї на Путіна тисне категорична позиція всіх ядерних держав, передусім Китаю", - пояснив Загородній.

Демонстрацію Путіним "ядерної валізки" під час зустрічі в Китаї аналітик розцінив як ознаку слабкості, а не сили.

"Усі й так знають, що Росія має ядерну зброю, стратегічні бомбардувальники тощо. Тому все це було звичайним "пусканням пилу в очі": Путіну, окрім радянської спадщини, похвалитися нічим і більше нічого показати - у нього немає жодних інших ознак сили та жодних інших досягнень", - заявив експерт.

Трамп і Путін - новини за темою

Як повідомляв Главред, 19 листопада у Шеньчжені відбулася тристороння зустріч лідерів США, Китаю та Росії. Заходячи до зали, Трамп назвав Путіна своїм другом і потиснув йому руку.

Після зустрічі американський президент заявив, що очільник Кремля запевнив його в бажанні завершити війну дипломатичним шляхом. Також Трамп став на захист Путіна, назвавши появу "маленьких ракет" у Польщі помилкою. За словами Трампа, Путіну "зараз доводиться нелегко" через війну, яку він розпочав.

Безпека сусідніх з Україною країн НАТО залишається однією з ключових тем на тлі російських атак. Зокрема, у Польщі впали два невідомі об'єкти під час атаки РФ на Україну. Польща є членом НАТО з 1999 року.

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