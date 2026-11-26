Лідери ЄС наполягають на нейтральних майданчиках для зустрічей і знову порушують питання членства України в НАТО.

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Європа готова говорити з Путіним напряму / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/umerov_rustem

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Європа готова до прямих переговорів із Путіним

ЄС не хоче, щоб США домовлялися з Москвою за нього

Мерц і Макрон повернули тему вступу України в НАТО

Провідні європейські держави готові відновити прямий діалог із Володимиром Путіним, щоб не допустити сепаратної домовленості США з Москвою щодо майбутньої архітектури безпеки континенту. Про намір говорити з Кремлем напередодні позачергового саміту ЄС у Брюсселі 26–27 листопада, присвяченого фінансуванню України, майже одночасно заявили Німеччина, Франція та Фінляндія, повідомляє Le Monde.

Приводом став виклик, який господар Кремля кинув європейцям 19 листопада в китайському Шеньчжені. Перед цим він зустрівся із Сі Цзіньпіном і Дональдом Трампом, причому американський президент назвав російського диктатора своїм "другом".

"Нехай приїжджають до Москви і прояснять свою позицію щодо архітектури безпеки після війни", - заявив тоді Путін.

Ще донедавна запрошення від політика, якого Міжнародний кримінальний суд розшукує за воєнні злочини, в європейських столицях сприйняли б як відверту провокацію. Тепер настрої змінилися: ЄС втомився від ролі статиста на переговорах за посередництва США, де фактично визначається доля самого континенту.

Найрішучіше висловилися в Берліні. Міністр оборони Борис Пісторіус переконаний, що відмова від контактів стала б цілковито хибним сигналом. Канцлер Фрідріх Мерц 23 листопада висловився ще прямолінійніше.

"Європа готова вести переговори з Росією", - заявив Мерц.

У Єлисейському палаці підтвердили зацікавленість у відкритті каналу зв'язку з Москвою та нагадали про попередні спроби Еммануеля Макрона підтримувати контакт із Кремлем. Президент Фінляндії Александр Стубб, який ще 27 жовтня разом із прем'єром Норвегії мав телефонну розмову з Путіним, закликав колег відкинути застереження та обговорити майбутні відносини Росії з ЄС і НАТО.

Водночас візит до Москви став би символічною перемогою для агресора, тому європейці наполягають на нейтральних майданчиках. Розрахунок полягає в тому, щоб використати роль, яку Путін грає перед Трампом: якщо він прагне виглядати "миротворцем", відповідати за свої слова йому доведеться вже перед об'єднаною Європою.

Спільна делегація замість розрізнених голосів

Скепсис Вашингтона щодо європейської єдності раніше озвучував американський посередник Джаред Кушнер. Під час переговорів в Абу-Дабі він іронізував, що обрати одного перемовника від Європи складніше, ніж переконати Росію допустити європейців до процесу.

Відповіддю стала зустріч у Берліні 19 листопада. Там вирішили делегувати на переговори спільну групу радників від Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії та Польщі, а також представників інституцій ЄС і НАТО. Дослідниця Німецького фонду Маршалла Тара Варма вважає, що навіть такий складний формат має сенс.

"Такий ареопаг може здатися громіздким, але демонстрація єдності перед росіянами - так само, як це спрацювало з Трампом після його зустрічі з Путіним на Алясці влітку 2025 року - здатна змінити правила гри", - пояснює дослідниця.

Участь європейців стала критично необхідною ще й тому, що Путін нав'язав спецпосланцям Трампа Кушнеру та Стіву Віткоффу обговорення загальноєвропейської безпеки. Ідеться, зокрема, про його давню вимогу відкинути НАТО до кордонів 1997 року. Декан Паризької школи міжнародних відносин Аранча Гонсалес вважає, що в такій ситуації континент не має права залишатися осторонь.

"Європа за жодних обставин не повинна дозволити США говорити від її імені", - наголошує Гонсалес.

Путін тягне час, а Європа повертає тему НАТО

У Парижі, Лондоні та Варшаві ніхто не розраховує, що переговори швидко принесуть мир. Песимізм у європейських столицях ґрунтується на оцінці нинішніх дій Москви.

"Стратегія Росії не змінилася за чотири роки: Путін хоче знищити Україну. Зараз він б'є по енергетиці, щоб катувати українців холодом, і намагається виграти час до виборів 2027 року у Франції, Німеччині, Польщі, Італії та Греції", - зазначає східноєвропейський дипломат.

За його словами, Кремль сподівається, що в цих країнах до влади прийдуть ультраправі сили на кшталт партії Марін Ле Пен.

Тим часом Вашингтон шукає швидких компромісів. Зокрема, Кушнер пропонував гарантії безпеки "на кшталт 5-ї статті НАТО", проте Москва одразу їх відкинула, а європейські дипломати назвали таку конструкцію неможливою, згадавши слова Збігнєва Бжезінського про те, що "не можна бути трохи вагітною". ЄС натомість має намір задати переговорам жорсткі рамки.

Попри те, що для Кремля ця тема є "радіоактивною", Макрон і Мерц знову внесли до порядку денного повноцінне членство України в Альянсі. 23 листопада канцлер ФРН публічно визнав помилковим рішення Бухарестського саміту 2008 року, коли Києву відмовили в Плані дій щодо членства.

"Якби Україна тоді стала членом НАТО, цієї війни, ймовірно, вдалося б уникнути", - заявив Мерц.

Експерти погоджуються, що сьогодні Україна має одну з найпотужніших армій, і для безпеки континенту набагато вигідніше бачити її всередині Альянсу, а не поза ним. Генеральний секретар Північноатлантичного блоку Марк Рютте у Берліні адресував свою заяву водночас і Путіну, і Трампу.

"НАТО нікому не загрожує. Ми зміцнюємо Альянс, щоб захистити нашу свободу", - наголосив Рютте.

Що може змусити РФ піти на поступки

Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук говорив, що переговори навряд чи суттєво наблизять завершення війни, проте окремі позитивні результати можливі.

За його словами, головним важелем впливу на Кремль є не дипломатичний тиск, а економічні збитки агресора.

"Єдине, що змусить росіян піти на реальні поступки, - це більше НПЗ, що палають, та інших заводів на їхній території. Вони мають втрачати американський долар. Тому ця справа може просувати певні процеси", - вважає він.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа готова до переговорів із Росією. Новий раунд мирних перемовин може відбутися у чотиристоронньому форматі за участі представників України, Росії, Європи та США.

Речник диктатора Дмитро Пєсков говорив, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією може відбутися найближчим часом, однак конкретних дат поки немає. Москва розглядає як майданчик для зустрічі Абу-Дабі, але не виключає й інших варіантів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Європа долучиться до мирних переговорів між Україною та Росією у форматі E5 і Євросоюз. Йдеться про спільну команду інституцій ЄС і групи E5, до якої входять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Польща.

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