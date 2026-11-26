Найхолоднішим місяцем у Києві стане січень, а весняного тепла наприкінці лютого не буде.

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Прогноз погоди на зиму 2026–2027 / Колаж: Главред, фото: pixabay

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Якою буде погода у грудні 2026 року

Коли в Києві чекати найсильніших морозів

Чи буде сніг на Новий рік

Грудень 2026 року в Україні мине без погодних аномалій: синоптики не прогнозують ні сильних морозів, ні затяжних відлиг. Такий прогноз на перший місяць зими оприлюднив Український гідрометцентр.

Фахівці гідрометцентру також оцінили, наскільки холодним у середньому буде грудень.

"Середня місячна температура передбачається від 4° морозу до 3° тепла, що близько до норми", - кажуть синоптики.

За місяць може випасти від 34 до 78 мм опадів. У гірських районах Закарпаття, Івано-Франківщини та в Кримських горах місцями очікують 81–105 мм. Це становить 80–120% звичної для грудня кількості.

Грудень у Києві: тепло на початку і похолодання після 21-го

Детальніший прогноз на всю зиму дав метеорологічний ресурс Wisemeteo, пише УНІАН. За його оцінками, зима 2026–2027 років у Києві буде помірно холодною і сніжною. Довгострокові прогнози можуть змінитися, а в інших регіонах погода може відрізнятися.

Перша половина грудня буде відносно м'якою: удень близько 0…+2°, уночі невеликі морози. Після 21 грудня похолоднішає. Загалом сніг може йти приблизно 13 днів за місяць, а новорічна ніч, за прогнозом, мине без опадів.

Коли буде найбільше снігу і й коли прийде пік морозів

Січень 2027 року буде холоднішим за грудень. Найсильніші морози прогнозують на другий тиждень місяця: уночі стовпчики термометрів можуть опускатися до -12°. Основні снігопади очікують 3–7 та 13–14 січня.

Лютий почнеться з морозів, які протримаються перші два тижні. На цей самий період припаде найбільше снігопадів. У другій половині місяця поступово потеплішає, проте ночі залишатимуться холодними, а справжньої весняної погоди наприкінці лютого метеорологи не очікують.

Як зміниться погода в Україні до кінця листопада

Главред писав, що найближчими днями потужні снігопади накриють Європу. Очікується до 35 см снігу. Чи дійде до України циклон, українські синоптики прямо не прогнозують.

Однак похолодання зі снігом чекає і на нас. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 27 листопада сніг і мокрий сніг пройдуть на більшості заходу країни, а до 1 грудня морози вночі посиляться до -9, у Карпатах і на південному сході - місцями до -15.

Прогноз погоди на зиму - новини за темою

Як повідомляв Главред, арктичне повітря цього тижня принесе різке похолодання в Україну та сусідні країни. За прогнозом метеоролога MetDesk Брендана Вуда, на вихідних температура в Україні, Польщі, Німеччині та країнах Балтії може опуститися на 5-15 градусів нижче норми. Першими снігопади зачеплять схід України.

Тим часом над Європою вирує потужний циклон. Він несе кучугури снігу до 35 сантиметрів і морози до -20 градусів. Чи накриє негода Україну, пояснили синоптики.

Водночас частина синоптиків прогнозує теплішу за норму зиму. Синоптикиня Вероніка Філоненко заявила, що цьогорічна зима в Україні буде на 1,5-2 градуси теплішою за кліматичну норму. Після аномального тепла, за її словами, все ж вдарять морози.

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