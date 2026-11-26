Коротко:
- Як зараз виглядає будинок Харчишина
- Він пояснив, чи потрібна йому допомога
Лідер українського гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин розповів про серйозні пошкодження будинку, який він орендує під Києвом.
У результаті російської атаки вибухова хвиля вибила вікна та зірвала з петель броньовані вхідні двері. Фотографіями та відео наслідків музикант поділився в Instagram.
Удар стався кілька днів тому, коли Харчишин разом із колегами перебував у благодійному концертному турі. Музиканти виступали в різних містах і збирали кошти для Сил оборони України.
За словами артиста, руйнування торкнулися не лише його помешкання. Вибухова хвиля пошкодила ще близько 20 приватних будинків - фактично майже половину вулиці. Деякі мешканці втратили автомобілі.
Харчишин зізнався, що побачене викликало в нього сильні емоції. Він також розкритикував заяви Дональда Трампа про те, що російські удари по цивільних об’єктах нібито відбуваються випадково.
Музикант наголосив, що чергові руйнування не змусять українців здаватися, і закликав і надалі підтримувати армію. Він висловив співчуття сусідам, які також постраждали від атаки.
При цьому Харчишин окремо уточнив, що сам не потребує допомоги. Замість збору коштів на відновлення будинку він попросив підписників направляти підтримку українським військовим.
"Допомога не потрібна. Допомагайте Силам оборони будь-яким способом", - написав артист.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше російський актор-путініст, який родом із Києва, Микита Джигурда, що становить загрозу національній безпеці України, розповів, що під час перенесеного інфаркту практично попрощався з життям.
Раніше також українська актриса і телеведуча Даша Трегубова відверто висловилася про непростий характер народного артиста України Олексія Горбунова.
Вас також може зацікавити:
- "Я завжди вільний": Харчишин після розриву з Соколовою розкрив обіцянку, яку дав їй
- "Ніколи не бачив, щоб так плакав": Харчишин поділився болем сина-воїна
- Валерій Харчишин розповів про службу сина-воїна
Про особу: Валерій Харчишин
Валерій Володимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; нар. 26 травня 1974 р., Любар, Житомирська область) - український рок-музикант. Лідер рок-гурту "Друга Ріка", повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред