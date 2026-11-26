Валерій Харчишин, на щастя, не постраждав, оскільки перебував на гастролях.

https://glavred.net/starnews/mne-priletelo-harchishin-pokazal-posledstviya-ataki-rossiyan-na-kiev-10815611.html Посилання скопійоване

Валерій Харчишин поділився знімками свого будинку / колаж: Главред, фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn

Коротко:

Як зараз виглядає будинок Харчишина

Він пояснив, чи потрібна йому допомога

Лідер українського гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин розповів про серйозні пошкодження будинку, який він орендує під Києвом.

У результаті російської атаки вибухова хвиля вибила вікна та зірвала з петель броньовані вхідні двері. Фотографіями та відео наслідків музикант поділився в Instagram.

відео дня

Удар стався кілька днів тому, коли Харчишин разом із колегами перебував у благодійному концертному турі. Музиканти виступали в різних містах і збирали кошти для Сил оборони України.

За словами артиста, руйнування торкнулися не лише його помешкання. Вибухова хвиля пошкодила ще близько 20 приватних будинків - фактично майже половину вулиці. Деякі мешканці втратили автомобілі.

Харчишин показав наслідки удару / Фото Instagram/valeriy.kharchyshyn_dr

Харчишин зізнався, що побачене викликало в нього сильні емоції. Він також розкритикував заяви Дональда Трампа про те, що російські удари по цивільних об’єктах нібито відбуваються випадково.

Харчишин показав наслідки удару / Фото Instagram/valeriy.kharchyshyn_dr

Музикант наголосив, що чергові руйнування не змусять українців здаватися, і закликав і надалі підтримувати армію. Він висловив співчуття сусідам, які також постраждали від атаки.

Харчишин показав наслідки удару / Фото Instagram/valeriy.kharchyshyn_dr

При цьому Харчишин окремо уточнив, що сам не потребує допомоги. Замість збору коштів на відновлення будинку він попросив підписників направляти підтримку українським військовим.

Харчишин показав наслідки удару / Фото Instagram/valeriy.kharchyshyn_dr

"Допомога не потрібна. Допомагайте Силам оборони будь-яким способом", - написав артист.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше російський актор-путініст, який родом із Києва, Микита Джигурда, що становить загрозу національній безпеці України, розповів, що під час перенесеного інфаркту практично попрощався з життям.

Раніше також українська актриса і телеведуча Даша Трегубова відверто висловилася про непростий характер народного артиста України Олексія Горбунова.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Валерій Харчишин Валерій Володимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; нар. 26 травня 1974 р., Любар, Житомирська область) - український рок-музикант. Лідер рок-гурту "Друга Ріка", повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред