Раніше фотографії Камалії з помітними синцями на обличчі не викликали у нього підозр.

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Камалія поділилася особистим / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Коротко:

Про що розповіла Камалія

Як відреагував її колишній - Захур

Колишній чоловік української співачки Камалії, бізнесмен Мохаммад Захур, висловився про непростий період в особистому житті артистки після їхнього розлучення.

В інтерв’ю проєкту"Наодинці з Гламуром" він розповів, коли дізнався про те, що пережила його колишня дружина, і чому не став шукати її колишнього коханого Михайла Стефанишина.

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За словами Захура, про подробиці стосунків співачки з підприємцем він дізнався лише нещодавно. Раніше фотографії Камалії з помітними синцями на обличчі не викликали у нього підозр: бізнесмен припустив, що артистка бере участь у зйомках або використовує спеціальний грим.

Камалія розповіла про своє життя / скрін з відео

"Я про це не знав, але побачив усі ці фотографії. Подумав, що це зйомки - Хелловін чи щось у цьому роді", - розповів він у розмові з Анною Севастьяновою.

Камалія раніше заявляла, що у стосунках з Михайлом Стефанишиним стикалася з ревнощами, переслідуванням і фізичним насильством. Співачка називала колишнього коханого тираном і пов’язувала з ним появу синців, про які обговорювали в соціальних мережах.

Захур зізнався, що не намагався особисто розшукати чоловіка чи вступати з ним у конфлікт. На його думку, подібні ситуації мають вирішуватися законним шляхом, а не за допомогою самосуду.

"Потрібно передати все поліції, нехай там розбираються. Влаштовувати якісь розбірки по-бандитськи - це не наш підхід. Треба було відразу звертатися до правоохоронних органів", - підкреслив бізнесмен.

Камалія пережила серйозний аб’юз / Фото Instagram/kamalia

Він також зазначив, що не вважає за потрібне втручатися в особисте життя колишньої дружини. Після розлучення, за словами Захура, вони зберегли дружні стосунки й продовжують разом виховувати дочок.

"Якщо ви розлучилися, значить, треба залишити минуле позаду й жити як друзі, виховувати дітей. У неї може бути скільки завгодно шанувальників, а я нікого до себе не підпускаю й живу спокійно", - з посмішкою зауважив він.

Камалія / інфографіка: Главред

Сам Захур, як випливає з його слів, поки що не перебуває у нових стосунках і називає себе холостяком. Незважаючи на розлучення, він і Камалія продовжують підтримувати контакт і, за інформацією видання, навіть живуть під одним дахом разом із доньками.

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Про особу: Камалія Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар’єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

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