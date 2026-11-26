Німеччина та низка інших держав хочуть зробити участь усіх членів ЄС умовою ширшої бюджетної угоди, а остаточне рішення мають ухвалити на грудневому саміті.

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Словаччина, Чехія, Угорщина та Болгарія блокують спільну позику ЄС для Києва / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Freepik

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Чотири країни ЄС проти спільного фінансування кредиту Україні

Німеччина вимагає участі всіх членів як умови бюджетної угоди

Рішення щодо 45 млрд євро ухвалять на саміті 17–18 грудня

Словаччина, Чехія, Угорщина та Болгарія виступили проти того, щоб усі держави-члени ЄС брали участь у фінансуванні кредиту Україні на 45 млрд євро у 2027 році. Натомість Німеччина та ще кілька країн наполягають: спільна участь усього блоку має стати умовою ширшої бюджетної угоди, повідомляє Reuters.

Усі четверо противників входять до числа найбільших чистих отримувачів коштів зі спільного бюджету Євросоюзу. Тож спір довкола позики Києву відображає глибший розкол у ЄС: з одного боку держави, які вносять до бюджету більше, ніж отримують, з іншого - ті, хто перебуває в протилежному становищі.

Узгодити рішення щодо фінансування європейські лідери планують на саміті 17–18 грудня.

Як працюватиме кредит на 45 млрд євро

Брюссель розраховує залучити ці кошти в межах чинного бюджету ЄС, термін дії якого спливає наприкінці 2027 року. Повертати позику Київ муситиме лише після того, як Росія виплатить Україні воєнні репарації.

70 млрд євро на 2027 рік і плани на наступну семирічку

Ще 25 млрд євро наступного року мають надати держави, що не входять до Євросоюзу: Велика Британія, Норвегія, Японія, Швейцарія та Канада. Разом із європейським кредитом ця сума - 70 млрд євро - має закрити дефіцит фінансування, з яким Україна зіткнеться у 2027 році.

Окрім цього, до бюджету ЄС на 2028–2034 роки пропонують закласти до 100 млрд євро допомоги Україні.

Чи слабшає підтримка Заходу для України

Президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду зазначив, що європейські партнери, попри розрахунки Кремля, не згортають підтримку Києва.

"Особливо з огляду на те, що Європа, всупереч очікуванням Кремля, не припиняє допомагати Україні", - наголосив експерт.

За словами Гончара, обсяги підтримки не скорочуються, а зростають.

"Навпаки, ця допомога триває і навіть нарощується", - пояснив він.

Експерт додав, що в Москві добре розуміють роль Європи для української оборони.

"Росіяни бачать, що Європа стала для України потужним тилом", - сказав Гончар.

Допомога Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму близько $120 млн. Кошти підуть на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів, датчики для української протиповітряної оборони та зимове спорядження для військових.

Нагадаємо, Польща вирішила змінити формат своєї підтримки України. Прем'єр-міністр Дональд Туск призупинив внески до програми PURL, через яку європейці оплачують американську зброю для України. Він пояснив це дефіцитом держбюджету та високими витратами Польщі на власну оборону.

Раніше про труднощі з фінансуванням України говорила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. За її словами, Україні вже не вистачає коштів на закупівлю та виробництво необхідного озброєння. Фредеріксен підкреслила, що дефіцит коштів уже обмежує можливості Києва.

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