Спецпосланець Трампа заявив, що серед іншого переговори з Росією зайшли в глухий кут через територіальне питання.

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У США звинуватили Київ у гальмуванні переговорів у 2025 році / Колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Кремля, ОПУ

Головне із заяви Кушнера:

Кушнер пов'язав паузу в переговорах з "атакою" на резиденцію Путіна

Територіальне питання, за його словами, завело переговори у глухий кут

Спецпосланець заперечив тиск Трампа на Зеленського

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив, що нібито "атака" українців на резиденцію Путіна наприкінці грудня 2025 року відкинула мирні переговори з країною-агресоркою РФ назад. Про це Кушнер розповів в інтерв'ю генеральному директору медіагрупи Axel Springer Матіасу Депфнеру в подкасті MD Meets.

У тому ж інтерв'ю зять Трампа розсипався в компліментах Путіну і визнав, що зараз переговори застрягли через територіальне питання.

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Кушнер пригадав, що взявся за врегулювання війни приблизно рік тому. За його словами, у листопаді минулого року сторони почали досягати певного прогресу, однак його перервали події кінця грудня.

"Потім, наприкінці грудня, сталася атака українців на резиденцію Путіна, яка, на мою думку, відкинула його [прогрес] назад", - сказав Кушнер.

Спецпосланець додав, що з лютого по вересень сторони постійно контактували, але компромісу так і не знайшли.

"У період із лютого по вересень ми постійно спілкувалися, але не бачили великої гнучкості чи відкритості з обох боків, де могли б бути спільні точки дотику", - розповів він.

Так Кушнер описав хід переговорів між Росією та Україною до своїх зустрічей з Путіним і президентом Володимиром Зеленським у вересні.

Чи хоче Путін миру насправді?

На запитання журналіста, чи справді Путін прагне завершення війни, Кушнер відповів ствердно. Втім, він наголосив, що все впирається в умови.

"Я б сказав, що так, я дійсно вважаю, що те, про що він говорить, - це мир, але, на мою думку, завжди виникає питання: на яких умовах? І чи є спосіб узгодити те, чого хоче він, з тим, чого хоче президент Зеленський, а також з тим, чого хочуть європейці?", - сказав Кушнер.

Після багатьох годин розмов із Путіним і російською командою спецпосланець дійшов висновку, що переговори застрягли на питанні територій.

"І, за моїми відчуттями, після багатьох годин спілкування з президентом Путіним і російською командою, територіальне питання зараз зайшло в певний глухий кут", - зазначив він.

Водночас Кушнер заперечив, що Трамп чинить тиск на Зеленського чи українців. За його словами, американці є "посередниками" і, навпаки, допомагають Україні, будучи для неї найбільшим "донором" у цій війні.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Що відомо про "атаку" на резиденцію Путіна

Наприкінці грудня 2025 року Росія звинуватила Україну в атаці безпілотників на резиденцію Путіна і пригрозила "переглянути переговорну позицію". Україна офіційно спростувала цю інформацію.

Зеленський назвав заяви росіян фейком і зазначив, що про це повідомили американській стороні.

Позиція Москви щодо територій відтоді не пом'якшилася.

11 листопада голова російської делегації на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі Володимир Мединський заявив, що Росія "збирається повернути кожен дюйм своєї землі". А 18 листопада The New York Times з посиланням на західні розвідки повідомила, що Путін не готовий до серйозних переговорів і планує воювати щонайменше до кінця зими.

Резиденції Путіна / Інфографіка: Главред

Чи можуть РФ та Україна дійти згоди у питанні територій: думка експерта

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний в інтерв'ю Главреду зазначив, що Кремль не відмовиться від своїх апетитів. Коли Україна відкидає навіть "мінімальні" вимоги, Москва лише підвищує ставки.

"Росія не відмовиться від своїх максималістських вимог. Теоретично вона може висувати й умовно мінімалістичні - наприклад, вимагати виходу України з Донбасу. Але оскільки Україна не погоджується, Росія знову підвищує ставки й заявляє, що не віддасть "ні п'яді рідної землі"", - наголосив фахівець.

Говорячи про пожвавлення дипломатії, експерт порівняв нинішні переговорні комбінації з шулерською схемою.

"Просто останнім часом усе стало набагато інтенсивнішим: поїздки Віткоффа та Кушнера, різні варіанти домовленостей, обговорення можливого виходу з територій в обмін на вступ до НАТО. Це схоже на шулерську схему, в якій незрозуміло, хто кого й куди приймає", - пояснив Розумний.

На думку експерта, Путін веде переговори за давно відомим сценарієм.

"Як веде переговори Путін, ми самі бачили: Мінськ-1, Мінськ-2, потім зустріч із Зеленським. Усе це з тієї самої опери. Вони грають у ту саму гру, в яку грали завжди. І, на жаль, ми залишаємося в ролі пасивних глядачів цієї гри", - додав він.

Переговори про мир в Україні - новини

Як повідомляв Главред, Кушнер висловився після першого дня тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Спецпосланець написав у X, що Трамп налаштований на мир і вважає, що війна триває надто довго. Переговори в Абу-Дабі проходили в тристоронньому форматі.

12 листопада Зеленський зустрівся з Віткоффом і Кушнером у Дубліні. Зустріч відбулася одразу після переговорів американських посланців з Путіним у Москві. Розмова почалася близько 23:00 за Києвом і тривала менш як годину.

Згодом Кушнер виступив на пресконференції після засідання "Коаліції охочих" у Берліні. Він заявив, що вдалося переконати росіян у концепції гарантій безпеки на основі статті 5 НАТО. Йдеться про гарантії за зразком колективної оборони Альянсу.

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