Чоловік із Картою поляка перебуває у відділенні інтенсивної терапії, а причини події у Варшаві поки не називають.

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Самопідпал біля президентського палацу у Варшаві / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

22-річний чоловік підпалив себе навпроти палацу президента Польщі

Він у відділенні інтенсивної терапії, стан дуже важкий

Постраждалий, імовірно, є громадянином України

Увечері 25 листопада у Варшаві 22-річний чоловік вчинив самопідпал перед будівлею Міністерства культури, навпроти президентського палацу. Постраждалий найімовірніше є громадянином України, зараз він у реанімації. Про це повідомило польське видання Polsat News.

Першими на допомогу кинулися перехожі та співробітники Служби охорони держави (SOP), яка відповідає за безпеку вищих посадовців Польщі.

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Речник SOP полковник Богуслав Пюрковський повідомив, що співробітники служби негайно надали чоловікові першу допомогу й викликали екстрені служби. На місце прибули поліція, пожежники та кілька бригад медиків.

Постраждалого доправили до Військово-медичного інституту у Варшаві, де він перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Територію довкола місця події оточили, поліція проводить слідчі дії під наглядом прокурора.

Що кажуть у МВС Польщі про постраждалого

Вік чоловіка підтвердила речниця МВС і адміністрації Польщі Кароліна Галецька в коментарі Interia. Вона зазначила, що подію зафіксувала міська система відеоспостереження, а обставини встановлюють правоохоронці.

Говорячи про причини, Галецька закликала не поспішати з висновками.

"На цей момент ще занадто рано говорити про причини цієї ситуації", - наголосила речниця.

Сенатор і колишній міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина в ефірі TVP Info послався на дані МВС.

"Маємо інформацію з МВСіА, що це був молодий чоловік, українець, з Картою поляка. Він у дуже важкому стані", - сказав політик.

Як відреагувало МЗС України

Співробітники консульського відділу Посольства України в Польщі встановили контакт із польською поліцією, повідомило МЗС України, передає Суспільне. За словами дипломатів, посольство також зв'язалося з матір'ю чоловіка та пообіцяло сприяння.

У відомстві наголосили, що особу постраждалого остаточно ще не підтверджено.

"Постраждалий, з високим ступенем імовірності, є громадянином України. Наразі польська сторона проводить заходи для остаточного підтвердження його особи", - йдеться в повідомленні.

Мотиви вчинку офіційно не встановлені. Водночас існує версія, що у такий спосіб чоловік намагався привернути увагу до своєї вимоги забезпечити українцям у Польщі таке саме ставлення, як і до поляків.

Чи може напруга в Польщі змусити українців виїхати

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в інтерв'ю Главреду ще в серпні зазначав, що загострення довкола українців у Польщі не спричинить масового виїзду, але змусить громаду активніше об'єднуватися.

"Масового від'їзду українців з Польщі через останні погроми очікувати не варто. Однак подібні інциденти можуть спонукати українців активніше самоорганізовуватися та об'єднуватися для захисту своїх інтересів", - зазначив експерт.

Водночас, оцінюючи ширший контекст українсько-польських відносин, Кулик звернув увагу на амбіції Варшави в регіоні.

"Польща, безумовно, хотіла б і надалі залишатися головним покровителем України завжди й у всьому. Вона хотіла б, щоб Україна перебувала у фарватері польської політики, а Варшава була лідером. Але ситуація є іншою", - пояснив Кулик.

Українці в Польщі - новини за темою

Як повідомляв Главред, у серпні експерти попереджали про ризик нових нападів на українців у Польщі. Віталій Кулик заявив, що антиукраїнська риторика увійшла в польський мейнстрім. За його словами, загострення між сусідами вигідне передусім країні-агресорці Росії.

У вересні Польщу сколихнув резонансний злочин за участю українця. У місті Ярослав громадянин України напав з ножем на людей біля абатства. Загинув священник, ще четверо людей дістали поранення, поліція затримала 31-річного підозрюваного.

Генеральне консульство України в Гданську поінформувало про напад на двох українських неповнолітніх у Бидгощі. Консульство зазначило, що напад на підлітків стався 14 серпня в парку біля залізничного вокзалу.

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