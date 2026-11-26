Армія РФ завдала удару реактивним дроном по Київському району Харкова.

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Ракета "Бандероль" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Мілітарний

Що сталося:

Реактивний дрон РФ влучив у будівлю вишу в Харкові

У Київському районі загинула 86-річна жінка

Ще шість людей постраждали, двоє з них мають опіки

26 листопада російська окупаційна армія вдарила реактивним дроном по будівлі вишу в Київському районі Харкова. Загинула 86-річна жінка, ще шість людей постраждали. Атака сталася через кілька годин після того, як уночі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"За попередньою інформацією, в Київському районі загинула 86-річна жінка. Також поранено 75-річного чоловіка, він отримує медичну допомогу", - написав Синєгубов. відео дня

Згодом голова ОВА уточнив, що в Київському районі є ще троє постраждалих. Серед них - двоє жінок і молода дівчина.

"Жінки 53 і 66 років отримали опіки, їм надають медичну допомогу. 18-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес", - додав він.

Згодом Синєгубов уточнив, щов Київському районі постраждали ще двоє людей постраждали. Загалом наразі відомо про одну загиблу людину і 6 постраждалих.

"Отримали поранення чоловіки 75 і 52 років. Їм надають усю необхідну медичну допомогу", - розповів він.

Що відомо про удар по ХАІ

Удар по Київському району окупанти завдали близько 11:23, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram. За кілька хвилин мер написав, що Слобідський район атакувала ворожа "Бандероль".

Ракета "Бандероль" / Інфографіка: Главред

Ще приблизно через 15 хвилин Терехов повідомив про влучання у виш.

"Реактивний ворожий дрон ударив по будівлі одного з ВИШів у Київському районі", - написав міський голова.

За інформацією РБК-Україна під удар потрапив Харківський авіаційний інститут. Назву вишу в офіційних повідомленнях міської влади та ОВА станом на зараз не наведено.

Чим небезпечні реактивні Шахеди

Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап в інтерв'ю Главреду зазначив, що Росія з серпня суттєво змінила набір засобів для ударів по Україні.

"Росіяни суттєво наростили кількість відносно дешевих засобів, які вже змогли або ще намагаються довести до великих обсягів виробництва. При цьому вони значно збільшують не лише кількість засобів із відносно невеликою бойовою частиною - 50-100 кг, а й масу вибухівки в нових засобах ураження", - наголосив фахівець.

Окремо експерт звернув увагу на нові типи реактивних засобів, серед яких і "Бандероль", якою окупанти атакували Слобідський район.

"Якщо раніше це переважно було те, що запускалося із землі, то зараз, крім "Бандеролі", додаються С-71К "Ковер" - це повітряна платформа, щось середнє між дешевим дроном і дешевою крилатою ракетою, - та С-71М "Монохром", - пояснив Криволап.

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Як повідомляв Главред, у ніч на 20 листопада російська окупаційна армія вдарила по медичному закладу в Шевченківському районі Харкова. Внаслідок влучання дрона по лікарні постраждали четверо людей. У будівлі вибило понад 50 вікон.

Наступного дня окупанти атакували житловий будинок на Харківщині. Ударний безпілотник влучив у п'ятиповерхівку в селищі Солоницівка, де постраждали 11 людей. Серед поранених - двоє дітей.

На початку листопада росіяни били по харківських лікарнях і авіабомбами. У ніч на 3 листопада ФАБ-250 із модулем УМПК влучила в лікарню в Немишлянському районі. Постраждали 73 людини, серед них пацієнти та медики.

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