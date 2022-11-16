Лідери G20 згодні підштовхнути РФ, Китай може стати посередником між Києвом і Москвою - Макрон

Франція та інші країни Заходу декілька місяців працювали над тим, щоб переконати нейтральні держави зайняти більш жорстку позицію щодо Росії.
Лідери Великої двадцятки погодилися підштовхнути Росію до деескалації війни проти України. Китай міг стати посередником між Києвом і Москвою і запобігти подальшому посиленню бойових дій. Пекін в найближчі місяці повинен більш активно діяти в даному напрямку. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.
Як повідомляє Reuters, під час пресконференції після саміту G20 на Балі він розповів про те, що лідери держав-учасниць Організації погодилися підштовхнути РФ до деескалації війни проти України.
Лідер Франції сподівається, що Китай може зіграти роль посередника між Києвом і Москвою і очікує більш активних дій Пекіна в найближчі місяці.
"Я переконаний, що Китай може зіграти на нашому боці більш важливу посередницьку роль в найближчі місяці, щоб запобігти, зокрема, більш сильним наземним ударам на початку лютого", - зазначив Макрон.
Також Еммануель Макрон підкреслив, що обговорював з главою КНР Сі Цзіньпіном ідею своєї поїздки в Китай на початку наступного року. Офіс президента Франції підтвердив, що візит відбудеться, якщо цьому не завадить ситуації з коронавірусом.
Журналісти підкреслили, що Франція разом з іншими західними країнами декілька місяців намагалася переконати нейтральні держави, які не критикували РФ за напад на Україну, зайняти більш жорстку позицію і спонукати Москву змінити свій діючий курс.
Саміт Великої двадцятки на Балі
Президент України Володимир Зеленський під час свого онлайн-виступу на саміті G20 на Балі в Індонезії 15 листопада закликав Росію припинити війну.
За його словами, бойові дії можуть закінчитися після того як країна-окупант виведе свої війська з усіх територій України. Київ не має наміру підписувати з Москвою угод, які діяли б виключно в інтересах росіян.
Країну-агресора РФ на саміті на Балі представляв міністр закордонних справ Сергій Лавров. Він не дочекався офіційного ухвалення підсумкової декларації і швидко поїхав з заходу.
Лідери Великої двадцятки 16 листопада оприлюднили офіційну декларацію саміту. У ній мова йшла про те, що більшість учасників G20 різко засуджують війну Росії проти України. Крім того, держави назвали неприйнятними загрози застосувати ядерну зброю.
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