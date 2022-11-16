Лідери G20 згодні підштовхнути РФ, Китай може стати посередником між Києвом і Москвою - Макрон

Китай може допомогти не допустити нової ескалації війни в Україні - Макрон / Колаж УНІАН, Reuters

Лідери Великої двадцятки погодилися підштовхнути Росію до деескалації війни проти України. Китай міг стати посередником між Києвом і Москвою і запобігти подальшому посиленню бойових дій. Пекін в найближчі місяці повинен більш активно діяти в даному напрямку. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Як повідомляє Reuters, під час пресконференції після саміту G20 на Балі він розповів про те, що лідери держав-учасниць Організації погодилися підштовхнути РФ до деескалації війни проти України.

Лідер Франції сподівається, що Китай може зіграти роль посередника між Києвом і Москвою і очікує більш активних дій Пекіна в найближчі місяці.

"Я переконаний, що Китай може зіграти на нашому боці більш важливу посередницьку роль в найближчі місяці, щоб запобігти, зокрема, більш сильним наземним ударам на початку лютого", - зазначив Макрон.

Також Еммануель Макрон підкреслив, що обговорював з главою КНР Сі Цзіньпіном ідею своєї поїздки в Китай на початку наступного року. Офіс президента Франції підтвердив, що візит відбудеться, якщо цьому не завадить ситуації з коронавірусом.

Журналісти підкреслили, що Франція разом з іншими західними країнами декілька місяців намагалася переконати нейтральні держави, які не критикували РФ за напад на Україну, зайняти більш жорстку позицію і спонукати Москву змінити свій діючий курс.

Саміт Великої двадцятки на Балі

Президент України Володимир Зеленський під час свого онлайн-виступу на саміті G20 на Балі в Індонезії 15 листопада закликав Росію припинити війну.

За його словами, бойові дії можуть закінчитися після того як країна-окупант виведе свої війська з усіх територій України. Київ не має наміру підписувати з Москвою угод, які діяли б виключно в інтересах росіян.

Країну-агресора РФ на саміті на Балі представляв міністр закордонних справ Сергій Лавров. Він не дочекався офіційного ухвалення підсумкової декларації і швидко поїхав з заходу.

Лідери Великої двадцятки 16 листопада оприлюднили офіційну декларацію саміту. У ній мова йшла про те, що більшість учасників G20 різко засуджують війну Росії проти України. Крім того, держави назвали неприйнятними загрози застосувати ядерну зброю.

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