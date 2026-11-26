До гурту Duran Duran він приєднався у 1980 році і став одним із музикантів, які сформували впізнаване звучання гурту.

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Помер гітарист гурту Duran Duran / Колаж Главред, фото Вікіпедія

Коротко:

Від чого помер Енді Тейлор

Чим він займався і чим прославився

Британський музикант Енді Тейлор, гітарист легендарного гурту Duran Duran, помер у віці 65 років. Він багато років боровся з раком передміхурової залози. Про смерть артиста 25 листопада повідомили його родина та колишні колеги по гурту.

Як пише People, Тейлор помер 23 листопада у себе вдома, в оточенні близьких. У спільній заяві родина назвала останні роки життя музиканта часом неймовірної мужності та стійкості. Його дружина Трейсі зазначила, що для рідних він був не лише талановитим гітаристом, а й люблячим чоловіком, батьком і дідусем.

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Енді Тейлор народився 1961 року в англійському Тайнмуті. До гурту Duran Duran він приєднався 1980 року і став одним із музикантів, які сформували впізнаване звучання гурту. Він грав на перших трьох альбомах колективу, зокрема на платівці "Rio", а також брав участь у створенні таких хітів, як "Hungry Like the Wolf", "Rio" та "Girls on Film".

Гурт Duran Duran / Фото Вікіпедія

У 1986 році Тейлор покинув Duran Duran, проте через роки знову возз’єднався з гуртом. У 2006-му він пішов із колективу вдруге, але продовжував співпрацювати з колишніми колегами та взяв участь у записі альбому "Danse Macabre", випущеного у 2023 році.

Окрім роботи в Duran Duran, музикант заснував супергрупу The Power Station разом із басистом Джоном Тейлором, вокалістом Робертом Палмером та барабанщиком Тоні Томпсоном. Колектив здобув популярність завдяки пісням Some Like It Hot та Get It On. Енді також випускав сольні альбоми, займався продюсуванням і співпрацював з іншими артистами.

Про діагноз музикант вперше публічно розповів у 2022 році, коли гурт Duran Duran включили до Зали слави рок-н-ролу. Тоді Тейлор пояснив, що не зможе бути присутнім на церемонії через стан здоров’я. Рак передміхурової залози четвертої стадії з метастазами йому діагностували ще у 2018 році.

Колеги по групі висловили скорботу у зв’язку з його смертю. Вони наголосили, що Тейлор відіграв найважливішу роль у становленні Duran Duran, а його манера гри на гітарі та енергія значною мірою визначили звучання колективу.

У Енді Тейлора залишилися дружина Трейсі, з якою він перебував у шлюбі з 1982 року, четверо дітей та онук.

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Про гурт Duran Duran Duran Duran - британський рок-гурт, заснований у Бірмінгемі в 1978 році. У 1980-х і 1990-х роках колектив був однією з головних зірок світової поп-індустрії. Duran Duran - яскраві представники та лідери "другого британського вторгнення" (за аналогією з "першим британським вторгненням", на чолі з The Beatles), поряд із Spandau Ballet та Visage. Учасники гурту створили вишуканий імідж, який став "візитною карткою" колективу. 14 синглів гурту увійшли до топ-10 британського UK Singles Chart, ще 21 сингл потрапив до "Billboard Hot 100". Загальний обсяг продажів гурту становить понад 100 мільйонів записів по всьому світу.

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